Институт татарской энциклопедии подался в видеоблогинг

Искандер Гилязов стал ведущим серии видео о героях татарского мира

Искандер Гилязов, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, стал блогером — его организация запустила видеопроект, посвященный выдающимся личностям из татарского мира. О том, как отбирают героев и почему именно он сам решил стать ведущим, Гилязов рассказал на пресс-конференции в «Татар-информ».



«Современный человек всегда спешит»

Сейчас на канале уже размещены ролики про Баки Урманче, Галимжана Ибрагимова, Хариса Якупова, Мансура Хасанова, Дэрдменда, Магубу Сыртланову, Ильгама Шакирова, Габдуллу Тукая, Мусу Джалиля, Салиха Сайдашева. По графику они будут выходить каждый четверг, план размечен до конца мая. Но институт намерен продолжать проект и дальше.

Как пояснил ученый, Youtube-блог появился из-за «требований нашей эпохи». Ведь институт много работает, выпускает книги, обновляет электронную энциклопедию, но нужно что-то еще:

— Мы посоветовались с коллегами, какие проекты мы могли бы вести. У нас не много возможностей, но много фактологического материала. И это была моя идея — снимать ролики. В интернете чего только нет, и про наших героев можно найти информацию. Мы решили, что ролики должны быть длительностью 5—7 минут. Ведь современный человек всегда спешит.

Гилязов посетовал на то, что он сам не телевизионный герой, да и опыта съемок у него нет. Но Ренат Хабибуллин, которого институт попросил стать ведущим первого выпуска, оказался не самым выдающимся знатоком татарского языка. И в итоге ученый взялся за это сам.

— Я бы не назвал себя диктором, артистом, но я на татарском получше говорю, — развел руками он.

Помощь ученым оказали зампред Госсовета РТ Марат Ахметов (возглавляющий комиссию по сохранению татарского языка) и депутат Айрат Зарипов. А в самом институте наибольшую активность показали Булат Хамидуллин и Ильшат Халиуллин. Но в целом, отмечает Гилязов, участвуют все сотрудники: «Каждый взял себе задание, знает, к какой дате готовить материал».

«Мы решили делать ролики только на татарском»

Концепция роликов заключается не только в коротком хронометраже. И перед авторами видео не стоит задача исчерпывающе показать биографию героев.

— Главное — показать самое важное для татарского народа, жизни. Что они сделали, какой след оставили в истории, — говорит Гилязов. — Это своего рода импульс. У нас не было цели показать все тонкости биографии. Я ведь уже слышал критиков: «Вы не сказали то или это». Но мы не ставили такой цели. Пусть будет импульс, пусть так герой человека заинтересует.

Новоявленный блогер пока доволен своей работой. Он говорит: даже от знающих людей слышал отзывы, что из роликов они узнали много нового. Кто-то впервые открыл для себя, что Баки Урманче побывал в застенках НКВД в 1930-е годы. Или что он знал 11 языков.

Еще одна принципиальная часть концепции — язык. С каждым роликом растет и опыт: сейчас ученые уже активно используют фото- и видеоматериал, ездят в места, связанные с героями.

— Мы решили делать ролики только на татарском, — говорит Гилязов. — Потому что наша цель — сохранение языка, культуры, рост самосознания. К тому же сейчас год родных языков. Мы решили не давать даже субтитры — потому что даже человека, понимающего язык, психологически будет тянуть их читать.

«У нас много личностей, которые оставили след в истории»

Журналистов, разумеется, заинтересовало, по какому принципу отбирали героев. И тут же предложили включить в список фотографов, операторов, журналистов, спортсменов. Гилязов объяснил, что институт выбирает людей из разных сфер, «лишь бы человек был известен. Ученые, художники, актеры. Пока мало женщин — но они в плане». Отдельно Гилязов заметил, что один из главных принципов — связь с татарским миром: если человек уехал в Москву, обрусел — зачем про него снимать? Кроме того, понятно, что всех героев не охватить — ведь даже по одному только театру можно много лет выпускать ролики.

— Мы обратили внимание на слово «личность», — резюмировал автор проекта. — Нас учили, что в истории главную роль играют массы. Но мы знаем, что главную роль играют личности. Без них история бесцветна. А у нас много личностей, которые оставили глубокий след в истории.

Присутствовавшая на пресс-конференции блогерша Фагиля Шакирова предложила институту сотрудничать с видеоактивистами — такими как она. Гилязов отказываться не стал: ученые готовы делиться материалами, лишь бы было указано, что ролик принадлежит их институту.

Следующим героем станет просветитель Каюм Насыри. Но продолжение проекта — не повод забывать о героях прошлых выпусков. Порой, говорит Искандер Гилязов, уже после съемок выясняются фишки, которые не попали в видео:

— О Дэрдменде мы говорили традиционно. Но ведь его высоко ценили ученые за рубежом. Я только потом это понял. Один немецкий ученый сравнивал его с Уолтом Уитменом. Такие фишки мы будем, конечно, искать. Вот недавно сказали кое-что новое о Марджани — но я пока не буду говорить что.

