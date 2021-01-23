Коломойский как гарантия назревающего скандала в украинском баскетболе

Украина как наше страшное прошлое и невозможное будущее

Крым, ДНР, ЛНР — не главные проблемы наших соседей. Основная проблема в выбранной политике развития, считает журналист «Реального времени», завершая свой цикл материалов о спорте современной Украины.

Три истории об украинских «мятежниках»

В последней части нашего цикла материалов об украинском спорте после ЕвроМайдана — три истории, которые целиком и полностью характеризуют нынешний украинский спорт. В сезоне 2008/09 в стране провели сразу два чемпионата. Дело в том, что разругались президент федерации баскетбола Александр Волков и один из хозяев команд, а именно Михаил Бродский, «Черкасские мавпы». По итогу каждый нашел себе сторонников, и в стране провели два практически равнозначных чемпионата.

Один официальный, с попаданием сильнейших команд в европейские кубки. Там играли Мариуполь и Полтава, Донецк и Южный, Николаев и Ровно, Сумы и Киев, а именно, команда Волкова БК «Киев». Хозяевами команд были руководители больших производств, и только один представитель олигархата Дмитрий Фирташ, чье предприятие «Сумыхимпром» владело командами по баскетболу и волейболу. Матчи транслировались по телеканалу «Мегаспорт».

Сторонником Бродского стал Игорь Коломойский, днепропетровский олигарх, во владении которого были команды Днепропетровска, Кривого Рога, Каменска (бывший Днепродзержинск), плюс команды Запорожья, Львова и Одессы. Бродский и его «мавпы», а также Гулямов с киевским «Будивельником». То есть, это было разделение не по географическому принципу, поскольку и там, и там были команды из Киева, Одессы и области, Запада Украины. Это было противостояние олигархата и государственной власти в лице федерации баскетбола. «Мятежники» из УБЛ, Украинской баскетбольной лиги, провели один сезон и вернулись в единый чемпионат. Казалось бы, конфликт исчерпан? Нет — это Украина, детка!

Михаил Бродский. Фото: tablo.ck.ua

Вторая история опять про баскетбол. В 2015 году Волков ушел с поста президента федерации баскетбола, должность занял Бродский и уже он начал конфликтовать со своим недавним соратником Коломойским! И снова прошли два чемпионата, второй, «мятежный» спонсировала бизнес-группа «Приват», принадлежащая Коломойскому. Мятеж закончился только после того, как Коломойский нашел врага посерьезнее, которым стал на тот момент президент Украины Петр Порошенко. Коломойскому пришлось бежать из страны, а баскетбольным клубам — мириться.

Третья история совсем свежая. После того, как Порошенко перестал быть президентом, в мае 2019-го прошла инаугурация нового президента, Владимира Зеленского, и на Украину вернулись сразу двое Коломойских. Беглый олигарх и его сын, баскетболист Григорий, ранее игравший в США, а потом в Ришон-ле-Ционе, Израиль, где он жил с отцом.

Игорь Коломойский, ранее хозяин множества команд, к этому времени отказался от футбольных «Днепра» и «Кривбасса», хоккейного «Будивельника», шести баскетбольных, и все его интересы сосредоточились только на команде «Днепр», с которой подписал контракт 20-летний Григорий Коломойский. Одна из его первых игр в октябре закончилась скандалом, поскольку «Днепр» проиграл, а Коломойский угрожал проблемами в бизнесе владельцу команды-победительницы из Каменского Владимиру Дубинскому. В декабре он угрожал уже судьям матча, в котором «Киев-Баскет» Михаила Бродского обыграл его «Днепр». Очередной конфликт сумел погасить коронавирус.

Григорий Коломойский. Фото: hromadske.ua

Причуды олигархов

Хозяином баскетбольной команды «Канту» несколько лет был украино-российский бизнесмен Дмитрий Герасименко. Родившись на советской Украине, он играл там в баскетбол в Днепропетровске и Запорожье, потом был хозяином команды в Волгограде. В 2015 году купил «Канту», которым ранее руководил Андреа Тринкьери (экс-тренер УНИКСа). Герасименко поставил тренировать Римаса Куртинайтиса, которого вскоре заменил на «своего» тренера Кирилла Большакова, а генеральным менеджером команды стал его сын Егор Большаков. Затем «Канту» возглавил Евгений Пашутин, другой тренер УНИКСа. В молодежной команде выступал сын хозяина Егор Герасименко.

У ватерполиста львовского «Динамо» Виталия Свищова отец Александр Свищов был вице-президентом ВК «Динамо», а хозяином команды был его партнер по бизнесу Григорий Козловский, владелец футбольной команды «Рух». По поводу самого Свищова тренер ватерпольного «Динамо» Игорь Зинкевич сетовал еще в 2016 году, что «у Виталия Свищова много депутатских дел». 22-летний Свищов шел во власть не за благами, поскольку уже имел три квартиры в личном пользовании и восемь автомобилей на всю семью. Через год он еще и женился, потратив на свадьбу 2 миллиона гривен, что в два раза больше его годовой зарплаты, и ушел из водного поло.

Алексей Хахлев-старший был хозяином «Вереса» из Ровно. Помимо того, он стал вторым мужем дочери Виктора Ющенко — Виталины, буквально через год, как Ющенко стал президентом Украины. Брак продлился 7 лет (2006—2013), тем не менее Хахлев-старший остался влиятельным человеком, будучи гендиректором одного из заводов, он вошел в число организаторов Евромайдана в Ровно. В итоге сын такого уважаемого человека оказался в составе молодежной сборной Украины на победном чемпионате мира. Голкипер той сборной Андрей Лунин сейчас в испанском «Реале», ведущие игроки защищают цвета киевского «Динамо» и «Шахтера». Любопытно, что за уровень у Алексея Хахлева-младшего? Он играл за «Карпаты» во второй лиге, сейчас получил приглашение в клуб «Минай», созданный сотрудниками Закарпатской таможни. Президент «Миная» Валерий Пересоляк ранее был начальником управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС. Вице-президент клуба Евгений Плавайко работал заместителем начальника отдела таможенного оформления №2 таможенного поста «Тиса».

Алексей Хахлев-младший. Фото: fckarpaty.com

Осуждали за Ленина, но простили за Ющенко

В чем весомый плюс нынешней Украины перед той же Россией? В том, что правящая элита незалежной в отличие от российской, не растаскивает деньги из страны на покупку зарубежных команд, число каковых уже перевалило за несколько десятков. Даже на Украине была команда «Киев-Баскет» (с президентом, олимпийским чемпионом Александром Волковым), существовавшая на деньги российского бизнесмена Дмитрия Буряка. Константин Григоришин организовал международную Лигу профессионального плавания после безуспешных попыток войти в украинский футбол. И то, этого олигарха связывает как украинский, так и российский бизнесы. На самой Украине есть только Сергей Дядечко — после того, как потерял БК «Донецк», он прикупил баскетбольный клуб «Монако», в городе, в котором и живет с 2012 года.

Укро-олигарх, пусть даже на общей теме зависти и ненависти к восточному соседу, выглядит сплоченнее. А ненависть, чего скрывать, зашкаливает. В 2018 году «Карпаты» выгнали своего голкипера Михаила Готру только за то, что он порадовался победе сборной России над Испанией в матче ЧМ-2018. В начале 2020 году агроолигарх Олег Собуцкий, владелец команды «Агробизнес» из Волочиска выгнал из своей команды Игоря Сикорского только за то, что «он поехал в страну-агрессор и фотографировался с их национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо. Сикорский фотографировался с символами России с улыбкой, как и нет никакой войны. В тот день были ранены несколько наших защитников, а штаб ООС сообщил, что двое погибли». В прошлом году «отличился» и Алексей Хахлев-младший, который решил поздравить с днем рождения свою бабушку фотографией с советским флагом, на котором изображен Владимир Ленин. За это футболист был подвергнут обструкции.

Фото: instagram.com

Но Хахлева быстро «простили», после извинений, поскольку мы же помним, кем был его отец. Стоит заметить, что и изгнанный из «Агробизнеса» Сикорский нашел место в команде «Волынь» из Луцка, а Готра сейчас защищает ворота ФК «Ужгород», который идет во второй лиге на четвертом месте, в то время, как выгнавшие его «Карпаты» опустились в таблице на 13-е, предпоследнее.

«Купил команду на гребне расхищения государственного имущества»

2015 год, первый, после Евромайдана, ухода Крыма, событий в ДНР и ЛНР, стал губительным для многих футбольных команд незалежной. Причем, это был год юбилея харьковского «Металлиста» — 90 лет, и запорожского «Металлурга» — 80 лет. Это заставило владельца киевского «Динамо» Игоря Суркиса разразиться гневным комментарием в адрес тогдашнего президента «Металлиста» Сергея Курченко.

«Металлиста» нет, Закарпатья нет, Запорожья нет. В Харькове нет человека — не платится зарплата. Это же великая команда! В ней великие футболисты играли. У тебя не получилось (в адрес Курченко), ты купил на гребне расхищения государственного имущества, будь любезен, передай городу эту команду. Может, ее опять Ярославский подхватит. Да, он тебе ее продал. Но продал боеспособную, с футболистами на непонятно какое количество денег, а ты сейчас отдаешь мусор с огромными долгами. Может, Ярославский придет и возьмет эту команду, может другие бизнесмены возьмут ее. Вообще не понимаю, что сегодня происходит. У нас футбол рушится, а все молчат».

«На гребне расхищения государственного имущества»… Как сказано! Вы то, Игорь Михайлович (на самом деле Рахмильевич, как звали отца) вместе с братом Григорием сделали миллионные состояния, экономя на школьных завтраках. А владельцы ФК «Минай», бывшие высокопоставленными сотрудниками таможни, каждый год находят по кладу, что позволяет им тратить деньги на содержание футбольной команды высшей лиги? Совсем, как в России, где олигархи, разворовавшие достояние Страны Советов, кричат о нынешней коррупции.

Касаемо спорта есть только один плюс, что во главе министерства стал профессионал Вадим Гутцайт, в прошлом фехтовальщик, как в России Станислав Поздняков и ранее Павел Колобков. Это по любому лучше, чем неадекватный Игорь Жданов, который рулил тамошним Минспорта целых 5 лет, искренне радуясь только одному: проблемам России. К счастью для Украины, он покинул Родину, к несчастью для нас — вошел в состав учредителей WADA. Это все равно, как если бы Йозеф Геббельс остался жив, а «наши партнеры» выдвинули бы его на должность генерального секретаря ООН.

Игорь Суркис. Фото: footboom.com

Как 100 лет назад, только без Махно и Петлюры

Будни нынешней Украины — это ее история 100-летней давности с красными и белыми, Махно и Петлюрой, гетманом и немцами. Только названия поменялись: Президентская власть и олигархи, МВФ и самопровозглашенные республики. Сейчас там есть все: от легенд футбола, которые радуются стадиону на 500 мест, до 20-летних тинейджеров, гоняющих пьяными на Порше. Спорт в частных руках означает только одно, что команды расхватали депутаты Рады и олигархи, зачастую, это одно и то же, которые отдают команды своим сыновьям в руководство, если, конечно, те не готовы продолжать карьеры спортсменов. Это регулярные покушения на владельцев команд и достаточно часто возникающие у них проблемы с законом. Это «геноцид» своих спортсменов по политическим мотивам, ощутимый крен в сторону Западной Украины, и спонсорство агрокомпаний из сел и хуторов.

Во многих политических программах, рассказывающих о взаимоотношениях нынешних России и Украины, высказывается мысль о том, что нашим странам, бывшим некогда добрыми соседями и некогда и до недавнего прошлого считавшим себя «братскими» народами, надо вернуться к диалогу. Но сейчас это практически невозможно, поскольку даже на уровне простых людей нас разделяет идеология развития. В недавнем прошлом чиновник украинского правительства, а ныне политолог Василь Вакаров сказал циничную до безобразия фразу: «Не надо путать коммунизм и советскую власть». Тем самым он объяснил политику декоммунизации в стране, которую именно лидеры ВКПБ и КПСС нарастили территориями, отданными от РСФСР, Венгрии, Польши, Румынии, построили всю нынешнюю промышленность, включили в состав ООН в числе ее основателей. В стране, прославляющей гражданина Польши Степана Бандеру, которого, по сути, украинцем сделал Советский Союз. Украина настаивает на разрыве с СССР и Россией, как обидчивая супруга, делящая имущество, когда мужу возвращаются совместные фотокарточки, а себе оставляются кредитные карточки.

Команды, в которых папа — хозяин, а сын — либо президент, либо игрок

Хозяин «Металлурга», Запорожье, Вячеслав Богуслаев сделал президентом клуба сына Александра.

Хозяин «Рух», Львов, Григорий Козловский. В команде играет сын Станислав.

Хозяин ФК «Александрия» Анатолий Кузьменко. Сын Сергей Кузьменко президент клуба.

У Александра Слободяна в «Оболони» играл сын Вадим, а в «Оболонь-Бровар» играл второй сын Олег.

Хозяином киевского «Арсенала» некоторое время был мэр Киева Леонид Черновецкий. Президентом клуба он сделал сына Степана.

Хозяин «Говерла», Ужгород, Нестор Шуфрич. Сын Александр вначале играл в команде, затем стал ее вице-президентом.

Дмитрий Герасименко был хозяином итальянского БК «Канту», где в молодежной команде играл его сын Егор.

Хозяин баскетбольного «Днепра» Игорь Коломойский содержит команду, в которой играет его сын Григорий.

Хозяин ватерпольного «Динамо» из Львова Александр Свищов. Его сын Виталий играл в «Динамо», а в 21 год сам стал депутатом Львовского горсовета от Блока Петра Порошенко «Солидарность», ныне партия «Европейская солидарность».