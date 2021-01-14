«Не лечи меня»: несмешная комедия о российской медицине и коррупции

Рецензия на дебютную полнометражку режиссера Михаила Маралеса

Сегодня на экраны выходит российская комедия «Не лечи меня» — фильм о хирурге-травматологе, который постоянно попадает в переделки из-за своей доброты. В главном герое, как это часто бывает с фильмами о медицине, можно усмотреть типаж легендарного доктора Хауса — но это будет отражение в кривом зеркале, попавшее вдобавок в довольно сумбурный сюжет с сомнительным юмором. Однако есть у фильма и «положительная сторона»: он с первых минут обличает коррупцию в медицине — правда, если верить фильму, то эту коррупцию победить, похоже, не удастся. На премьере побывал корреспондент «Реального времени».

Особенности медицинской коррупции

Хирург травматолог Илья (Иван Янковский) работает в обычной районной больнице — как он сам говорит о себе, «исполнил детскую мечту и стал супергероем». Он — врач-идеалист, во главу угла ставит человеческие жизни, при этом нарушает правила и не берет взяток, а точнее «благодарностей» от пациентов (разве что в порядке исключения — куриными яйцами). Именно последнее и начинает ему создавать проблемы — очень быстро выясняется, что брать должны, кажется, все врачи этого учреждения, а после — делиться с завотделением. Над тем же стоит главврач, которая, кажется гораздо больше заботится о ремонте собственного кабинета и поездках в дорогие страны, чем о состоянии больницы.

Наверное, именно обличение коррупции и развала в медицине и является основным достоинством фильма — подобно тому, как еще недавно фильм «Доктор Лиза» демонстрировал проблемы с обезболиванием, «Не лечи меня» демонстрирует, пусть и (хочется надеяться!) в утрированном виде, до чего могут довести воровство и откаты в сфере здравоохранения. Районная больница показана в максимально неприглядном виде, да что там — почти в развалинах. В противовес же — дорогие авто руководящих лиц, конверты и финансовые махинации. Работать система начинает только тогда, когда в больницу попадает сын крупного чиновника от мира здравоохранения. Этого чиновника, кстати играет Дмитрий Нагиев, не выходя из привычного амплуа «физрука».

Герой, по мере сил, пытается противостоять системе, и, пользуясь случаем, улучшить положение больницы — последнее ему, кажется, удается. Но концовка этой сюжетной линии окажется крайне скомканной, а коррупционеры не понесут характерного для хэппи-эндов наказания. Это оставляет не самый приятный осадок — кажется, что обличение бед медицины так ничего и не дало.

Неудавшийся Хаус

Но не следует забывать, что «Не лечи меня» — все же комедия, и ее комедийная составляющая также вращается вокруг главного героя. Как уже говорилось выше, он талантливый хирург, вдобавок еще и с наклонностями детектива — свою будущую возлюбленную он спасает в стиле Шерлока. Нарушает правила, в обход процедур получая согласие пациентки в коме на операцию через фиктивный брак с ней же. Вдобавок, груб в отношении и пациентов, и коллег — чем вам не доктор Хаус или доктор Быков из «Интернов»?

Но что Хаус, что Быков — харизматичные мизантропы, а главного героя «Не лечи меня» не получается охарактеризовать иначе как обычное хамло. Его собственные поступки не дают ему сопереживать: к примеру, проблему с шантажирующим пациентом он решает «в лоб» угрозами расправы. Попытка же режиссера придать врачу Илье шарм музыканта-рокера фактически обращается тем, что главный герой ближе к кульминации картины предстает маргинальным алкоголиком. И сходит с рук ему все не столько за выдающиеся врачебные навыки, сколько режиссерским произволом.

Да и навязанный брак оказался не самым лучшим началом для романтической линии. Вдобавок отношения врача Ильи и его возлюбленной опошлены шутками про «разовую консультацию или целый курс» (кому это покажется недостаточно пошлым — взгляните в этот момент на задний план, где размещены рентгеновские снимки), хождением главного героя обнаженным по больнице, и рядом других обстоятельств.

У фильма есть и еще один недостаток, который произошел, вероятно, не по вине создателей — дата выхода. Возможно в другой момент фильм мог бы и рассчитывать на определенную долю популярности — как минимум привлечь зрителей может звездный актерский состав, где помимо Янковского, Нагиева и известной телеведущей Елены Север (в роли главврача) есть еще и участник «Квартета И» Александр Демидов. Тем более, на берзрыбье (читай — в пандемию) и рак — рыба. Но ситуация в январе иная: уже сегодня фильму придется соседствовать в прокате с новой частью «Чудо-Женщины», чуть позже с «Охотниками на монстров» с Милой Йовович — на этом фоне лента может привлечь разве что фанатов фильмов про медицину и российского кино.