Метель и характер как две составные успеха: «Ак Барс-Динамо» отбирает очки у одного из лидеров

Отдохнув и потренировавшись в праздники, казанские мастера хоккея с мячом открывали второй круг чемпионата Суперлиги на родной «Ракете» встречей с замыкающей квартет сильнейших «Байкал-Энергией». Дед Мороз со своим мешком подарков не обошел подопечных Александра Епифанова стороной — «Ак Барс-Динамо» едва ли не впервые в сезоне порадовало своих болельщиков дисциплинированной и самоотверженной игрой и добилось заслуженного успеха — боевой ничьей с превосходящим в классе соперником. Теперь шансы бело-голубых на завоевание путевки в плей-офф уже не выглядят утопией. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Год назад все было иначе



Поверим гармонию алгеброй, иными словами, заменим эмоциональную оценку игры и результатов динамовцев в первом круге сухими цифрами. После тринадцати матчей команда с тремя победами, десятью поражениями и девятью набранными очками шла 11-й в турнирной таблице, отставая на 4 балла от занимающей 8-е место «Волги», которую, кстати, казанцы обыграли в последнем домашнем поединке ушедшего года. Ульяновцы с 13 очками занимали на конец прошлого календарного года пока последнюю проходную в плей-офф, путевку, и именно за нее во втором круге развернется борьба между семью (!) командами — у идущего седьмым «Кузбасса» 23 очка, и для аутсайдеров сибиряки, понятно, не достижимы.

Год назад казанское «Динамо», возглавляемое тогда Ильясом Хандаевым, от подобных проблем находилось далеко. После первого круга с шестью выигрышами, тремя ничьими, четырьмя поражениями, 21-м набранным очком и «красивой» разницей мячей 50-50 (сравните с нынешней — 45-80) команда уверенно чувствовала себя в зоне плей-офф и серьезно подумывала о том, чтобы попасть в первую четверку и обеспечить себе преимущество своего поля в первом раунде.

Но единственное, что роднит «Динамо»-2020 и «Ак Барс-Динамо»-2021 — это фигура капитана и лидера команды Игоря Ларионова. Лучший бомбардир казанцев прошлого сезона, разделивший седьмую позицию в таблице голеадоров первенства, и сегодня показывает, что не утратил ни голевого чутья, ни мастерства. С 18 голами (7 из них с угловых) и тремя передачами он далеко оторвался от партнеров по нападению и идет четвертым в Суперлиге. Посильную помощь четырехкратному чемпиону мира оказывает только новичок «Ак Барс-Динамо» Сергей Ган (14 голов и две передачи), а вот постоянного партнера Ларионова по линии нападения последних лет Рамиля Ибрагимова не оказалось с конца ноября в команде — форвард, успевший в 6 встречах забить три гола и сделать один результативный пас, был «списан на берег» по причинам, не связанным непосредственно с игрой.

Фото: vk.com/akbarsdynamo

Силу обновленного «Байкала» ваш автор недооценил



Прикидывая перед стартом первенства шансы фаворитов, каюсь, обошел «Байкал-Энергию» стороной. А зря, команда, которую в межсезонье возглавил один из лучших хавбеков страны «нулевых», пятикратный чемпион России в составе «Водника» и московского «Динамо» 45-летний Евгений Хвалько, после первого круга замыкает квартет сильнейших, имея в своем пассиве только два поражения (от москвичей и «Енисея»). Зато в активе сибиряков 9 побед и две боевые ничьи в Хабаровске и Кемерове. Хвалько, несмотря на молодой для наставника возраст, в тренерской профессии уже пять лет и за это время оказался причастным к двум титулам и двум Суперкубкам России, завоеванным «Енисеем», в тренерский штаб которого воспитанник краснотурьинского хоккея входил перед приглашением из Иркутска.

«Байкал-Энергия» последний раз завоевывал медали в 2018 году — бронзовые. На следующий сезон команда уступила в серии за третье место «Уральскому трубнику», год назад сошла на стадии четвертьфинала, проиграв своему «подельнику» «Воднику» (еще долго все будут помнить фарс с поддавками между этими клубами в 2017 году), так что Хвалько, который знаком иркутским старожилам по выступлению за местную «Сибскану» в сезоне 1999/2000, был призван, чтобы предотвратить дальнейшее сползание самобытного клуба в категорию середняков.

Серьезнейшим стимулом для перезагрузки игры «Байкала-Энергии» и нацеливания команды на достижение в сезоне 20/21 серьезных результатов стало введение в строй в прошлом году крытого красавца — ледового дворца «Байкал» вместимостью 6000 зрителей и стоимостью 6,3 млрд рублей. Арена была специально построена к проведению на берегах Байкала юбилейного чемпионата мира по бенди в октябре 2020 года. По известным причинам мундиаль не состоялся, зрители тоже пока лишены возможности заполнять трибуны, но все хоккеисты и тренеры всех команд, которые, начиная с предварительного этапа Кубка России, выходили на лед ЛД, в один голос утверждают, что новая арена — одна из лучших в стране, а, возможно, и в мире.

«Байкал-Энергия» последний раз завоевывал медали в 2018 году — бронзовые. Фото: vk.com/akbarsdynamo

Внушителен и ростер новичков «Байкала-Энергии». В нем и опытные мастера — такие как 4-кратный бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной Казахстана 32-летний полузащитник Рауан Исалиев (68 голов в 61 матче за национальную команду) и 29-летний воспитанник «Кузбасса», чемпион мира среди молодежи-2013 защитник Максим Семенов, и двое в недавнем прошлом ведущих хавбеков «Енисея», двукратный чемпион мира Вадим Чернов и победитель ХХIХ зимней Универсиады Павел Плешивцев. Укрепился сибирский клуб летом и легионером из дальнего зарубежья — лучшим юниором Швеции сезонов 2014/15 и 2015/16 Мартином Ландстремом, забившим 91 мяч в 141 матче чемпионатов своей страны за элитные «Ветланду» и «Вестерос». Скандинав, к слову, после первого круга — лучший бомбардир своей новой команды с 12 голами и 9-ю передачами в 13 встречах.

Слабая надежда на реванш



8 декабря на льду ЛД «Байкал» «Ак Барс-Динамо» потерпело самое пока крупное в сезоне поражение — 3:12. После ничьей в Иркутске в сезоне 2019/20 и победы там же годом ранее этот результат кажется особенно унизительным. Небольшой всплеск в игре подопечных Александра Епифанова произошел только в начале второго тайма, когда Ган и Утебалиев забили два мяча за две минуты, но счет к тому времени был уже 1:7, и, понятно, эти голы гостей никакого перелома в игру не внесли.

На послематчевой пресс-конференции наставник казанцев произнес те же слова, что он (с минимальными поправками) повторяет в сезоне после каждой неудачи: «Очень большая разница с соперником в скоростях и по движению… соперник заставил нас ошибаться… были моменты, но мы их не реализовали... ребят не в чем упрекнуть, они старались в меру своих возможностей, но у молодых хоккеистов эти возможности ограничены…». К обычному набору оправданий после очередного поражения на этот раз добавились «трудный перелет с долгим сидением в аэропорту», отсутствие травмированных Алексея Веселова и Батманова, но сути дела, как вы понимаете, это не меняет — бело-голубые проиграли по всем статьям, и если не взять реванш, то хотя бы не потерять лицо перед родными болельщиками в первой игре нового года казанцы были просто обязаны.

В ночь накануне ответного матча Казань начало заваливать снегом. Метель с новой силой возобновилась и наутро воскресенья, что для хозяев могло служить добрым предзнаменованием: 25 ноября 2018-го в страшную пургу подопечные Ильяса Хандаева на иркутском «Рекорде» уже в первом тайме создали солидный задел в мячах, а когда баргузин стих, спокойно довели дело до сенсационной победы над в то время действующим бронзовым призером 5:3… Когда сезон не задался с самого начала, остается надеяться на погоду или всевышнего.

«Ибрагимович» в строю и «ван-бастеновский» гол Ландстрема



Главная сенсация произошла еще до свистка о начале игры на поле, еле очищенном от сугробов, — в заявке хозяев появился «enfant terrible» Рамиль Ибрагимов и сходу продемонстрировал желание напомнить о себе родной дербышинской аудитории.

Старались и все партнеры форварда. Их не смутил быстрый гол, пропущенный от вышедшего в одиночку на рандеву с Яшиным Исалиева уже на седьмой минуте. Избрав тактику контратак, верховых навесов и стремления извлечь максимум из стандартов, к истечению четверти часа хозяева уже вели в счете — сначала Ган четко реализовал 12-метровый, а через 2 минуты человек-гол Ларионов забил уже 19-й мяч в чемпионате. Не ожидавшие от соперника такой прыти сибиряки взвинтили скорости и, пока позволял еще не занесенный поземкой лед, показали и быстрый выход со своей половины поля, и комбинационную игру у чужих ворот. В результате, несмотря на героическую игру казанского голкипера и подстраховку в обороне, еще через четверть часа ситуация на поле поменялась — на табло горели цифры 3:2 уже в пользу гостей.

В заявке хозяев появился «enfant terrible» Рамиль Ибрагимов и сходу продемонстрировал желание напомнить о себе родной дербышинской аудитории. Фото: vk.com/akbarsdynamo

Если второй мяч казахского голеадора Исалиева стал следствием слаженных действий сибиряков в нападении, то «гол за шиворот вратарю» Ландстрема на 31-й минуте еще долго, наверное, будет вспоминаться опытнейшему Виктору Яшину: шведский нападающий поразил ворота голкипера примерно с той же точки и таким же по траектории ударом, которым Марко ван Бастен потряс Рината Дасаева и весь футбольный мир в финале Евро-88. Кстати о близости бенди и спорта номер один…

На послематчевой пресс-конференции ваш корреспондент задал Епифанову вопрос об обстоятельствах возвращения Ибрагимова в родную команду. Вот что ответил наставник: «Рамилю нужна была просто пауза. Не будем здесь вдаваться в подробности, но ему нужно было самому покопаться в себе, осмыслить свою дальнейшую судьбу в хоккее с мячом. Он должен был осмыслить свое отношение к тренировочному процессу, к игре… да и бывают такие моменты, что человек элементарно устал. Это было заметно, что он иссяк, и небольшой перерыв был ему необходим. Наверное, это пошло ему на пользу. Но посмотрим дальше, он играть умеет, но все зависит от него самого».

Ничья с оттенком победы



Были опасения, что в первой половине второй 45-минутки на чистом льду техничные и маневренные подопечные Хвалько разорвут на части «наевшуюся» огромным объемом черновой работы оборону казанцев. Но в этом парадоксальном новогоднем матче все произошло с точностью до наоборот, и главным ньюсмейкером стал визави Яшина, не менее опытный воротчик гостей Григорий Лапин. Сразу после возобновления игры он пропустил «пенку» от Ибрагимова в левый от себя угол, а еще через пять минут «пометил» и левый угол своих ворот — удар Артюшина, разыгравшего с А. Веселовым свободный, для 33-летнего архангельского воспитанника отнюдь не казался неберущимся.

Оставшиеся полчаса игры вместили в себя всего лишь один гол, забитый Андреем Прокопьевым при безучастном эскорте трех (!) оборонявшихся против него динамовцев, серию удалений (главным образом в рядах раздосадованных гостей) и нервно-эмоциональную концовку, когда отличиться и вырвать победу могли и те, и другие. Уже в добавленное время иркутяне начали вымещать злость на судьях, что привело к удалению за неспортивное поведение матерого Вдовенко, выходу на поле после финального свистка Хвалько и заварушке, которая вспыхнула около лавки для удаленных. К счастью, в драку она не разрослась, соперники, разойдясь «боевым миром» 4:4, пожали друг другу руки, а трибуны «Ракеты» овацией отблагодарили подопечных Александра Епифанова за проявленные характер, стойкость и, не побоюсь этого слова, мужество. Если команда с такой отдачей будет проводить все оставшиеся матчи, в плей-офф она обязательно попадет!

Соперники, разойдясь «боевым миром» 4:4, пожали друг другу руки. Фото: vk.com/akbarsdynamo

Александр Епифанов: «Настрой на игру сегодня у ребят был великолепным»



Главный тренер «Ак Барс-Динамо» на пресс-конференции пребывал в самом благодушном настроении: «Мы понимали, что соперник очень сильный, мобильный, скоростной, и готовились к тому, чтобы не проиграть в скорости, в движении. Погодные условия внесли свои коррективы. В этой игре было ясно: кто совершит меньше технических ошибок, у того и будет преимущество. В первом тайме мы сделали две технические ошибки, что привело дважды к взятию наших ворот. После перерыва мы немного изменили тактический рисунок, внесли поправки, ребята это поняли, вышли вперед в счете. Но, опять же, допустили технический брак, что немудрено при такой погоде, и в итоге 4:4.

В конце встречи мы имели два великолепных момента, немножко не повезло с реализацией. Радует то, что ребята проявили характер, настрой на игру, и было видно: сегодня нам должно немножко повезти. Но везет ведь не так просто, а когда ты стараешься, настроен на борьбу, на то, чтобы не уступать в единоборствах, думаешь не о том, как не пропустить, а о том, чтобы идти вперед, забивать, биться. Все это в действиях парней было — настрой на игру был великолепным. Ребята молодцы, ничья — закономерный исход матча».

Евгений Хвалько: «Хороший во всех отношениях матч на очень плохом льду»



В отличие от Александра Епифанова, наставник гостей пришел на пресс-конференцию после посещения судейской. Но тему судейства поднимать почти не стал, пожалев, для начала, и игроков, и болельщиков, что одним пришлось играть, а другим смотреть матч в таких погодных условиях. В итоге Евгений Михайлович сделал комплимент «Ак Барс-Динамо»:

— На последних минутах мы добились своего — создали прекрасный момент, выход один на один, но рефери увидел там офсайд, это жаль. Жаль, что качество льда было ужасным.

— На это повлияла погода?

— Нет, вчера, во время тренировки, погода была прекрасной, но лед был таким же плохим. Если мы стремимся к высокому уровню и требуем от всех — игроков, тренеров, функционеров, всех, кто причастен к хоккею с мячом, — делать свою работу очень хорошо, то здесь я просто констатирую: лед был плохим. Вчера было известно, что ожидается снегопад, но хотя бы привести поле в порядок никто не догадался. В итоге хоккеисты потратили очень много сил. А так хороший матч во всех отношениях. Мы многое для себя почерпнули в игровом плане, и скажу, что команда соперника выдала очень хороший матч. Мы понимали, что нам будет очень тяжело, смотрели домашние встречи «Ак Барс-Динамо», команда очень хорошо двигается, понравилось, например, какой матч выдали казанцы с «Водником». Мы понимали, что будет борьба в тяжелых погодных условиях. Считаю, что ребята выложились на все сто, провели достойный матч. Едем раньше.

— Вы весь матч играете без своих болельщиков. Это сковывает? (вопрос корреспондента «Реального времени»)

— Это не сковывает, но не дает необходимых эмоций. В каждом матче бывают моменты, когда устаешь, и болельщики гонят вперед, добавляют ответственности, порции адреналина, не дают выключаться. Руководство клуба, наши спортивные функционеры постоянно обсуждают вопрос допуска зрителей на трибуны, но ситуация такая, что все хотят сделать как лучше, как правильно. Мы надеемся, что в следующих домашних матчах болельщиков пустят на арену.

В этом матче по разу отличился каждый из трио форвардов «Ак Барс-Динамо». Сергей Ган, открывший счет голам хозяев, был на поле одним из лучших. Фото: vk.com/akbarsdynamo

Сергей Ган: «Мы хотели начать новый год с победы»



В этом матче по разу отличился каждый из трио форвардов «Ак Барс-Динамо». Сергей Ган, открывший счет голам хозяев, был на поле одним из лучших:

— Мы добились положительного результата за счет самоотдачи. Хотели начать новый год с победы. Бились, пластались, еще и погода внесла свои коррективы. Игра верхом тоже тяжело дается. Обе команды допустили ошибки, и в итоге ничья.

— Вы ожидали штурма гостей в начале второго тайма? Как случилось, что, наоборот, вы забили быстрые голы после перерыва и поставили «Байкал-Энергию» в положение отыгрывающейся стороны?

— Это хоккей. Случилось как случилось. Выполнили задание тренера, после перерыва кое-что поменяли в своей игре

— За плей-офф биться намерены?

— Конечно. Надо брать свои игры, и тогда спокойно можем решить задачу на сезон. Сегодня мы доказали, что можем играть с любым соперником.

В следующем домашнем матче 14 января «Ак Барс-Динамо» принимает чемпиона — команду своего бывшего тренера Ильяса Хандаева «СКА-Нефтяник».

