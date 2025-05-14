В Самаре умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин

Фото: Динар Фатыхов

В Самаре на 57-м году жизни скончался основатель известной компании «У Палыча» Андрей Сульдин. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель бренда.

Причина смерти бизнесмена не называется, однако известно, что у Сульдина были проблемы со здоровьем, в частности, он страдал от диабета.

Источник сообщил, что Сульдин скончался 13 мая. Прощание с ним пройдет в похоронном доме на Борской улице в Самаре с 12.00 до 13.00 по местному времени.

Представитель компании также отметил, что Сульдин отошел от оперативного управления брендом и продал свою долю в бизнесе более десяти лет назад.

Сульдин основал первое кафе «У Палыча» в Самаре в 1991 году. Название заведения было образовано от отчества предпринимателя, которого друзья называли Палыч. Со временем небольшое кафе превратилось в крупную продуктовую компанию с мясокомбинатами, кондитерскими фабриками и сыродельными заводами.

В настоящее время под брендом «У Палыча» выпускается около 1 450 наименований продукции, включающих сладости, колбасы и сосиски, пользующиеся популярностью у покупателей.

Рената Валеева