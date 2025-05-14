Почти 80 медиков обеспечивают работу KazanForum

Фото: Максим Платонов

Для обеспечения медпомощи участникам XVI Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2025» задействованы 78 специалистов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

— Всего к медицинскому обеспечению привлечены 78 медиков. С учетом требований халяль предусмотрены специальная униформа медицинских работников и гендерный подход к медицинским пунктам (мужчины и женщины раздельно), — говорится в сообщении ведомства.

Медицинское обеспечение форума организовано как на объектах проведения мероприятий, так и в местах проживания участников.

Оказание медицинской помощи включает в себя несколько уровней: мобильные медицинские бригады, медицинские пункты на объектах форума, скорая медицинская помощь и стационарная помощь.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для оказания стационарной помощи определены ведущие медицинские учреждения Казани, в том числе горбольница №7, Республиканская клиническая больница, Республиканская клиническая инфекционная больница, Межрегиональный клинико-диагностический центр и Республиканская клиническая офтальмологическая больница.

В целях уважения религиозных чувств участников форума в каждом стационарном учреждении оборудованы молельные комнаты, имеется необходимая религиозная литература и инвентарь, а также организовано питание халяль.

ХVI Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum 2025» проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления связей России и стран ОИС.

Рената Валеева