Минниханов встретился с гендиректором ИСЕСКО Салемом Бин Мохаммедом Аль Маликом

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры) Салемом Бин Мохаммедом Аль Маликом. Об это сообщила его пресс-служба.

ИСЕСКО — специализированная организация, объединяющая 54 государства и занимающаяся вопросами образования, науки, культуры и коммуникации в мусульманских странах для укрепления связей между государствами — членами организации. Штаб-квартира организации находится в Рабате (Марокко). Россия имеет статус наблюдателя в ИСЕСКО с 2007 года.

Визит Салема Бин Мохаммеда Аль Малика в Казань связан с его участием в мероприятиях XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».

В ходе встречи Минниханов подчеркнул значимость присвоения Казани статуса «Культурная столица исламского мира 2026 года», решение об этом было принято на 13-й конференции министров культуры стран исламского мира.

— Благодарны вам за оказанное доверие. Мы готовим насыщенную программу — запланировано 12 мероприятий. Будем ждать вас в Казани, — обратился раис республики к гендиректору ИСЕСКО.

Стороны также обсудили предстоящий Казанский глобальный молодежный саммит, традиционно проходящий в августе. Рустам Минниханов предложил провести совместную сессию с ИСЕСКО в рамках саммита.

Рената Валеева