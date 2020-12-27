Айгуль Михневич: «Помните анекдот про джигитов, что ездят на красный? На Кипре это суровая реальность»

Бывшая челнинка Айгуль Михневич, супруга сооснователя компании, разработавшей World of Tanks, Ивана Михневича, продолжает рассказывать читателям «Реального времени» о жизни на Кипре. Супруги переехали на остров, где глава семейства занят политической карьерой. В предыдущей авторской колонке для нашего издания Айгуль описала дорожную ситуацию на острове, преимущественно на загородных трассах, а также поделилась некоторыми подробностями о нравах местной ГИБДД. Сегодня она продолжила тему рассказом о том, как киприоты ездят непосредственно в городах.





«Большая-большая деревня»



В прошлой публикации я рассказала о дорожном движении на загородных трассах. Сегодня же хочу поговорить о том, как здесь ездят в городах.

Кипр — это большая-большая деревня. И нравы здесь по большей части самые деревенские, а значит, и движение на дорогах такое же. Здесь все друг друга знают, на вечеринках встречаются одни и те же лица. Меняются только наряды и декорации.

По пути на разные тусовки кумбаросы ВасИлис и Андреас могут спокойно остановиться на перекрестке, чтобы поболтать. Когда загорится зеленый свет, они не будут торопиться, потому что…

Потому что…

Помните анекдот про джигитов, которые ездят на красный? Вам смешно, а на Кипре это суровая реальность.

Будучи любителем энергичного движения, в Беларуси я начинала нажимать на педаль газа, когда на светофоре загорался желтый после красного. На Кипре делаю иначе. Давлю на газ, чтобы успеть проскочить на желтый после зеленого, и притормаживаю, когда зеленый загорается после красного. Желтый, кстати, горит буквально пару секунд. Он здесь, похоже, не слишком нужен.

Местные жители любят летать на красный. Мы иногда считаем, сколько машин проедет на этот свет. Обычно это минимум 3-4 автомобиля. Да, их никто за это не штрафует. Камер-то пока нет, но пишут, что уже заказали. Будем ждать, когда начнут установку.

Фото: kipros.ru

«Киприоты не пользуются поворотниками»

Больше всего возмущения вызывает у нашего брата тот факт, что киприоты не пользуются поворотниками. Я с этим готова поспорить. Поворотниками здесь пользуются нечасто, факт. Чтобы не путать читателей, привыкших к правостороннему движению, буду приводить примеры из привычной для россиян дорожной схемы.

Например, нет смысла показывать поворотник, когда мы стоим на полосе, которая предназначена исключительно для движения в одну сторону. Также можно обойтись без светового сигнала, когда, медленно трогаясь на светофоре, мы можем ехать прямо или направо.

И еще я заметила, что многие просто не верят тем, кто едет с включенными поворотниками. И правильно делают. Очень часто можно увидеть, как у машины включен поворотник, словно водитель намерен повернуть в ближайшем разрешенном месте, а он едет прямо…

Точно также на трассах часто наблюдаю машины, которые едут прямо с включенными поворотниками. И каждый раз у меня возникает немой вопрос: почему они их не выключают? Что у них с настройками техническими и ментальными?

Световыми сигналами здесь пользуются, когда хотят сменить полосу в процессе движения или при выезде со второстепенной дороги.



Вот тут хочу отметить важный момент, который мне лично очень нравится. Киприоты удивительно вежливы в этом плане. Они умеют ездить «елочкой», когда водители на главной дороге через одного или чуть реже пропускают тех, кто выезжает со второстепенной. Здесь это настолько естественно, что даже не принято благодарить тех, кто пропускает.

Через пару лет такой жизни я была глубоко шокирована совершенно противоположной картиной в Минске. Выехать со двора на большую улицу там очень тяжело. Приходится смотреть в оба. Включенный поворотник, как просьба пропустить, просто игнорируется. Многие даже не пытаются перестраиваться на пустые соседние полосы, не дают возможности выехать.

Фото: cyprus.is

«Расслабьтесь, это Кипр»

Вообще, атмосфера на дорогах в Минске гораздо агрессивнее, чем на всем Кипре. Это я тоже с удивлением для себя отметила. Активное движение на местных дорогах по большей части создаем мы, выходцы из Советского Союза.

Киприоты ездят медленно, не торопясь. Именно поэтому здесь принято везде опаздывать. Это их норма жизни.

Если вы приехали на встречу вовремя и минут через 10—15 начинаете возмущаться тем, что никого нет, вам скажут просто:

— Расслабьтесь, это Кипр.

Встреча может начаться через полчаса или даже позже. И никто даже не попытается покраснеть. А чего вы так рано приехали? Это же Кипр!

Однажды мы сидели так в приемной у хирурга. Минут через 40 ожидания мой муж подошел к секретарю и спросил, когда же доктор соизволит-таки нас принять?

— Подожди немного, друг, ты же на Кипре… — сказал с улыбкой один из посетителей, сидевший рядом с нами в очереди. Его эта бессмысленная потеря времени совсем не волновала. Думаю, его клиенты тоже ждут, когда он ведет прием у себя в офисе.

Другой доктор заставил ждать полтора часа, когда я приехала в назначенное время на осмотр с большим животом ближе к концу беременности. Это была одна из самых дорогих частных клиник столицы. Кажется, здесь сработала ксенофобия. Пропускали киприотов, приходивших после меня. Меня же заставляли ждать, испытывая мое терпение. Когда оно лопнуло, в самых вежливых выражениях извинялись все, в том числе и сам доктор. В дальнейшем перед визитом я звонила в клинику и спрашивала, сколько человек уже ожидает и в какое время я смогу попасть на прием, несмотря на наличие записи. Третьего ребенка я рожала в другом месте. Про роды на Кипре расскажу отдельно.

А в следующей публикации продолжу рассказ о дорожном движении.