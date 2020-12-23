Как будет выглядеть Валиева в конкуренции со взрослыми, а Щербакова — после болезни?

Интриги чемпионата России по фигурному катанию

Завтра в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию — главное соревнование уходящего года в этом виде спорта, поскольку ЧМ был отменен, а «Европа» ощутимо слабее уровнем участников. «Реальное время» вспоминает предыдущие чемпионаты и с интересом ожидает предстоящего старта.

По мнению опрашиваемых, Загитова обогнала Бузову, Тодоренко и Ко



Чемпионат страны будет проходить в Челябинске четвертый раз. В далеком 1982-м там состоялось еще первенство СССР, на котором впервые стал чемпионом страны казанский воспитанник Александр Фадеев. Через 10 лет чемпионат вернулся в столицу Южного Урала, став первым в истории новой России. Наконец, в 2016 году здесь дебютировала среди взрослых Алина Загитова, уступившая в итоге только Евгении Медведевой. Кстати, в одном из СМИ довелось недавно прочесть любопытное противопоставление Загитовой и нынешней дебютантки Камилы Валиевой, которая, якобы, имеет большее отношение к Татарстану, чем другая татарка. Поскольку родилась в Казани и прожила здесь 6 лет, в то время как Алина «провела в республике небольшой отрезок времени» (на самом деле — те же 6 лет, четыре в Лениногорске и два в Альметьевске).

Кстати, в интернете можно посмотреть трансляции того чемпионата, когда Загитова впервые продемонстрировала широкой публике свои революционные программы, с которыми чуть позже выиграла олимпийское «золото», и обнаружить близкий к состоянию аншлага челябинский дворец спорта, в отличие, к примеру, от зияющего пустотами трибун Екатеринбурга-2015. Это мы к тому, что «Ледниковые периоды», противостояние Липницкой и Сотниковой, в меньшей степени Радионовой и Туктамышевой поднимали наше фигурное катание к вершине зрительского интереса, но настоящий накал ей придал баттл Загитовой и Евгении Медведевой. И победа в нем Загитовой возносит Алину сейчас в каких-то комичных опросах типа «лучшей телеведущей», позволяя обогнать королев «Дома-2» и «Инстаграма» Бузову и Тодоренко. В том числе и потому, что конкуренция там надуманная, а героини одноразовые, которые забудутся в скором времени, как пейджеры и ICQ, олбанский йезыг и «первонах».

«Ледниковый период». Фото: скриншот youtube.com

Ну и кому нужна Забора на этом чемпионате?

После объявления состава участниц чемпионата России, как всегда, нашлось определенное количество недовольных. По их мнению, в чемпионате должна была участвовать Алина Забора из Краснодара. Напомним, что из-за форс-мажора нынешнего года необходимое условие отбора на чемпионат России через участие в двух этапах Кубка страны не выполнили сразу несколько звездных фигуристок, в том числе Алена Косторная (Алена снялась вчера с чемпионата, не успев восстановиться после перенесенного коронавируса) и Елизавета Туктамышева. Тем не менее количество набранных очков, 16 и 14 соответственно, давало им преимущество перед многими из тех, кто откатал два этапа.

Собственно, это и был единственный «козырь» Заборы, которая однажды заняла 11-е место из 11 участниц, а в другой раз была девятой из 11. За это девятое место Алина заработала два очка, занимая 26-е место среди 29 участниц Кубка. Причем девушки, которые оказались ниже ее, также выступили лишь на одном этапе, то есть Алина объективно последняя. И вот из этого самого подвала российского фигурного катания она начала требовать место участницы чемпионата страны, будучи услышанной даже какими-то СМИ. Для понимания, результат Заборы уступал более 100 баллов прокатам Валиевой, Трусовой, Усачевой и Щербаковой.

То, что федерация не рассматривала такого, с позволения сказать, кандидата, вполне логично. Во-первых, «каждый Дзюба, как он хочет», и поскольку именно федерация проводит данный чемпионат страны, то она и вправе устанавливать или менять правила отбора на него. Тем более что сейчас это делается не по чьей-либо прихоти, а вследствие форс-мажора. Во-вторых, если бы был допущен «прецедент Заборы», от чемпионата страны автоматически отцепили бы Дмитрия Алиева (впрочем, он снялся сам) и Михаила Коляду, парников Бойкову и Козловского, Тарасову и Морозова, танцоров Загорски и Гурейро, Степанову и Букина, Синицину и Кацалапова (тоже снялись, как и парники Ахантьева и Колесов и два одиночника Алексей Ерохов и Роман Савосин). И все это ради торжества абстрактной справедливости, а также личного удовлетворения краснодарской фигуристки.

Алина Забора на Кубке России. Фото: Дарья Исаева/sport-express.ru

В-третьих, сам чемпионат уже можно называть форс-мажором. Вместо Ерохова и Савосина будут стартовать Егор Мурашов и Максим Петров, и как раз-таки казанец Петров — это прямое олицетворение превратностей нынешнего сезона. Набрав всего шесть очков по итогам двух этапов, он станет третьим по счету одиночником из Казани, участвующим в чемпионате страны. Первым, как мы уже сказали, был Фадеев, вторым — Константин Милюков, ныне выступающий за Белоруссию.

Чемпионат выживших

Нынешний чемпионат страны, пожалуй, самый необычный в истории российского фигурного катания. Хотя у нас богатая история парадоксов, начиная с того, что единственное «золото» царской России завоевано фигуристом (!) Николаем Паниным-Коломенкиным на летней (!!!) Олимпиаде 1908 года в Лондоне (время проведения с 27 апреля по 31 октября). Удивительно, что обладающий богатой фантазией и не сетующий на плохую память Григорий Родченков не предъявляет претензий к этому факту, хотя, уносясь во временном пространстве все дальше, WADA найдет возможность прищучить и летних фигуристов, трепещи Панин-Коломенкин!

Был достаточно странный чемпионат СССР 1991 года в Киеве, прямо во время которого страна развалилась, поскольку так порешали три политика в соседней Беловежской пуще. Но в фигурном катании не обратили на это внимание, и на ближайший чемпионат Европы 1992 года отправились лауреаты чемпионата уже несуществующей страны. Среди них были девять представителей России, хотя уже через год Юлия Воробьева стала выступать за Азербайджан. Успевшую отъединиться до этого Прибалтику представляли два латыша, эстонка и танцевальная пара Повиласа Ванагаса и москвички Маргариты Дробязко, выбравших на тот момент Литву. Через год под флагом Латвии дебютирует пара Олега Шляхова и Елены Бережной из Питера. На тот момент отказываться от российского гражданства было едва ли не модно, это впоследствии они снова стали «новыми русскими», поскольку только наша страна может щедро платить в ФК.

Хотя на момент раскола СССР собственное фигурное катание попробовали развивать даже в Грузии, благо были и тренер Рафаэль Арутюнян, и одиночник Бесо Цинцадзе, со временем оказавшиеся в США, один тренером фигуристов, другой наставником хоккеистов НХЛ. В составе сборной СНГ выступали два украинца Загороднюк и Петренко, поскольку незалежная могла выставить собственную команду только через год, даже выиграв звание чемпиона Европы силами киевлянина Дмитрия Дмитренко. Катавшегося на двух левых коньках — родной правый сломался, а купить и тем более обкатать новые украинцы не могли.

С отказом от финала Гран-при международный сезон в фигурном катании скоропостижно завершился. Фото: isu.org

Бывало и похуже

С отказом от финала Гран-при международный сезон в фигурном катании скоропостижно завершился. Память рыбки и желание быстрее реагировать на актуал, не переосмысливая прошлое, может сподвигнуть кого-то считать, что это был худший год в истории. Ведь в нем не состоялся чемпионат мира и был отменен финал Гран-при. Конечно же, нет. Худшим был 1961-й, когда чемпионат мира не состоялся из-за того, что в авиакатастрофе разбился состав сборной США. Далее можно вспомнить Олимпиаду 2002 года с ее судейским скандалом и церемонией повторного награждения золотыми медалями в парном катании. В 2011 году был перенос ЧМ из мартовской Японии в апрельскую Москву из-за землетрясения. Этап Гран-при Франции 2016 года, который был отменен из-за террористического акта и ограничился только прокатом короткой программы.

Год запомнился многочисленными переходами: Косторной и Трусовой к Плющенко, Медведевой к Тутберидзе, что сопровождалось нескончаемым литьем словесных помоев. Что плохо. Еще обиднее выглядят переходы канадца Мэрвина Трана в сборную Японии, где он даже завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, но ему так и не дали местного гражданства. Парник Александр Забоев, который не смог стартовать на Олимпиаде-2014 за Эстонию, танцор Илья Ткаченко, лишенный шанса выступать на Олимпиаде-2018 за Израиль, — им тоже просто не дали гражданства в новых сборных.

Коронавирусный год часто лишал спортсменов возможности стартовать. Однако гораздо хуже выглядят истории из прошлого, когда, например, Юко Кавагути перешла в состав сборной России, но жуткая травма ее партнера Александра Смирнова не дала возможность японке стартовать на «домашней» Олимпиаде в Сочи-2014. Через четыре года история коснулась уже двух российских пар: Столбовой и Климова, Степановой и Букина, которых по неизвестным причинам не допустили до Олимпиады в Пхенчхане.

Ну а памятная история из далекого 1994-го, когда Тоня Хардинг устроила нападение на свою конкурентку по сборной Америки Нэнси Керриган? А как вам то, когда федерация фигурного катания США устраивала цирк из формирования олимпийских составов в Сочи и Пхенчхан, меняя отобравшихся в сборную «натуралов» Мираи Нагасу и Росса Майнера на Эшли Вагнер и Адама Риппона. Иными словами: бывали события и похуже, чем в 2020-м.

