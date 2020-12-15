Челнинский театр ставит спектакль по роману «Город Брежнев»

На сцене — стройка века и «челнинский феномен»

Роман «Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина московского писателя и журналиста «Коммерсанта», многие годы прожившего в Набережных Челнах и Казани, превращается в спектакль. 28 декабря в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре — премьера «Шәhәр. Нокта. Брежнев» (14+). Как автор отнесся к идее создания постановки, и какую цель преследовал режиссер — в материале «Реального времени».

Спектакль про город-сад и город-ад

Так спектакль описывают официальные аккаунты в соцсетях: «В драме, поставленной по роману, — счастливые восьмидесятые годы страны под названием СССР. Посвятившие себя работе родители и подростки, лишенные их внимания. Артур, получивший сравнительно «правильное» воспитание, однако не оставшийся в стороне от уличного влияния; Витальтолич, не нашедший своего предназначения в жизни; Маринмихална, вынужденная снять розовые очки — эти и другие герои заставят зрителя произвести «перестройку» самого себя». О том, как будет выглядеть сцена, не сообщается, но есть сведения, что действие будет происходить на крыше многоэтажки, которыми «славится» автоград.

— Мы начали работать над проектом в феврале. Я общался с Шамилем, спрашивал его мнение, потом работал над инсценировкой, — говорит режиссер спектакля Олег Кинзягулов, — Сам роман я прочел еще в прошлом году. Он привлек меня своей атмосферой. Не скажу, что мы сразу взялись за него. Я долго говорил с Фаридом Рафкатовичем Бикчантаевым, Ниязом Игламовым, советовался и решился поставить.

В спектакле нет главного героя, говорит Кинзягулов, хотя здесь есть, разумеется, все ведущие персонажи. К примеру, подростка Артура, вокруг семьи которого разворачиваются основные события, играет 19-летний Винер Файзуллин («вылитый Артур»). А, к примеру, Шапку, девушку, которая станет его первым любовным разочарованием, сыграет Зульфия Галиуллина, известная смелой ведущей ролью в спектакле «Свет горит в огне».

«Мы начали работать над проектом в феврале. Я общался с Шамилем, спрашивал его мнение, потом работал над инсценировкой», — говорит режиссер спектакля Олег Кинзягулов. Фото: nabchelny.ru

Татарский писатель, пишущий на русском

Шамиль Идиатуллин родился в Ульяновске, детство провел в Набережных Челнах, там же начал писать первые статьи, большой журналистский опыт приобрел в Казани. Здесь он работал в «Известиях Татарстана», позже превратившихся в газету «Время и деньги», затем стал собственным корреспондентом издательского дома «Коммерсантъ» в Татарстане, потом — главным редактором «Коммерсанта» в Казани.



С ноября 2003 года Шамиль трудится в московском офисе издательского дома, сейчас — он руководитель регионального отдела. В конце 2004 года вышел его первый роман «Татарский удар», позже появилась повесть «Эра Водолея», роман «СССР», который попали в списки нескольких премий — «Национальный бестселлер», «Большая книга», «Интерпресскон» и «Бронзовая улитка».

Идиатуллина иногда называют «татарским писателем, пишущим на русском языке». К примеру, триллер «Убы́р» (подписанный псевдонимом Наиль Измайлов) основан на татарских мифах. Также у Идиатуллина есть книга для детей «Тубагач», о дереве, которое вырастает за одну ночь.



«Город Брежнев» стал лауреатом премии «Большая книга». Фото: buzuka.livejournal.com

«Город Брежнев», опубликованный в марте 2017 года издательством «Азбука» — текст особый. Его Идиатуллин начал писать сразу после «Татарского удара». Появился пролог, но потом автор ушел в другие тексты и жанры, чтобы вернуться к теме, о которой мало говорят, а именно — начале 80-х. Ведь именно дети, выросшие в это время, определят потом девяностые, теперь так напоминающие нулевые.

«Город Брежнев» стал лауреатом премии «Большая книга». На этой неделе самый новый роман писателя, «Бывшая Ленина», также выиграл в этом конкурсе, заняв третье место.

В «Брежневе» Идиатуллин, по сути, рассказывает о своем детстве в городе, который тогда носил имя генсека Центрального комитета КПСС. В Челнах он жил в 17-м комплексе, на проспекте Мира, у Райисполкома, потом — в 45-м. Переехал туда в три года, когда родителей перевели из Ульяновска на «КамАЗ».

Главный герой романа — не копия автора, хотя в нем есть черты его друзей. Он — тринадцатилетний Артур. Его отец работает на КамАЗе, у него наставник, дающий ему знания по запрещенным единоборствам. А город поделен на комплексы, ребята бреют головы и носят «теляги», телогрейки: ее не страшно испачкать, в ней удобно двигаться. В ней удобно драться. Артур тоже станет частью этой системы, но останется еще и обычным советским подростком, который узнает, что такое первая любовь и первое предательство.

Кстати, в Челнах Идиатуллин за все это время был всего один раз. Да и в Казани бывает нечасто — скажем, как писателя его приглашали на фестиваль Jadid fest в 2016 году.

10 декабря 2020 года Шамиль Идиатуллин с романом «Бывшая Ленина» стал третьим лауреатом Национальной литературной премии «Большая книга». Фото: idiatullin.ru

Сегодня — спектакль, завтра — фильм

Насколько это любопытно — когда по твоему роману делают инсценировку, да еще и на татарском. Об этом мы спросили у Шамиля Идиатуллина, заодно уточнив ситуацию с другим проектом — когда вышел роман, ходили слухи, что по нему снимут фильм.

— Очень интересно и лестно, конечно. Надеюсь, позовут (на премьеру — прим. авт.), — ну и надеюсь, что смогу приехать. С фильмом ситуация такая: проект, который на личном энтузиазме продвигал Дима Стрижевский, с началом пандемии стал очевидно нереализуемым. Мы с Димой с сожалением пожали друг другу руки (виртуально), он делает другой проект. А я буквально на днях продал права на экранизацию крупному продакшну. Жду развития события.



Что касается спектакля — я абсолютно не в курсе, но очевидно, что это совершенно новое произведение, построенное из тех кусков романа, которые выбрал автор инсценировки. И это нормально, по-другому не делается. Что было выбрано и как получилось в итоге, я не знаю, потому и интересно самому. Я, естественно, дал театру полную свободу выбора, интерпретации и действий.