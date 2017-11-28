МУП Дирекция муниципальных жилищных программ

Общая информация

Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция муниципальных жилищных программ» создано в 2007 году. МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» осуществляет деятельность в целях эффективной организации и обеспечения благоприятных предпосылок, необходимых для реализации на территории муниципального образования г.Казани программ развития жилищного строительства и участия в осуществлении комплекса мероприятий Программы «Жилье горожанам на 2007 — 2027 годы». Предприятие привлекает инвестиции под строительство жилой недвижимости в г.Казани с дальнейшей реализацией по ипотечной программе.

Руководитель — Халиуллин Айрат Тяльгатович

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