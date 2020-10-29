Артур Абдульзянов о «Мебельграде»: «Вероятно, они предложат, но мы не готовы покупать»

Основатель ПО «Зарница» рассказал, почему ему не интересны активы мебельного ТЦ и как у него из-под носа «увели» земли в Левченко

Остросюжетная интрига вокруг закрытия казанского гипермаркета «Мебельград» взбудоражила Казань. В бизнес-среде циркулирует немало версий о том, почему администрация торгового центра в «пожарном режиме» и по собственной инициативе расторгла договоры аренды с ведущими мебельными фабриками России. Как уже рассказывало «Реальное время», в октябре десятки арендаторов получили уведомления об одностороннем прекращении договоров аренды на 2020-2021 годы, которые были заключены буквально пару месяцев назад. Большинство экспертов сходится во мнении, что по всем признакам собственники «Мебельграда» могли продать активы.

«Сейчас не то экономическое состояние, чтобы покупать»



Одним из вероятных претендентов на покупку активов мебельного рынка эксперты называли группу компаний «Зарница», основанную Артуром Абдульзяновым 15 лет назад. ГК «Зарница» находится напротив казанского «Мебельграда» на въезде в жилой поселок Левченко и занимает чуть меньшие площади. Год назад «Зарница» активно интересовалась новыми участками поблизости, но так и не сумела ничего прикупить. Почему бы не взять реванш?

Однако чем дольше молчит руководство казанского «Мебельграда» о причинах расставания с арендаторами, тем больше новых версий это порождает. «Реальное время» неоднократно предлагало руководству ТЦ изложить истинные причины, но ответа не получило. Между тем, Артур Абдульзянов, развивающий сейчас компанию «Зарница-Инновации» в Иннополисе, высказал свое мнение о происходящем.

Фото Луизы Игнатьевой

Земля под «Мебельградом» — промышленная, она нам не интересна

— Артур Рашидович, вашу компанию «Зарницу» называют возможным покупателем «Мебельграда», так как ранее вы проявляли интерес к землям в Левченко. Вы ведете переговоры?

— Могу сказать, что мы пока не предполагаем закупать дополнительные помещения в поселке Левченко. Во-вторых, у нас предложений от «Мебельграда» не было. Я думаю, если у них будут какие-то задумки, предложения… Вероятно, они предложат, но мы не готовы покупать.

Сейчас у нас не то экономическое состояние, чтобы покупать. Мы чувствуем себя достаточно уверенно, но не настолько, чтобы приобретать какие-то земли и дополнительные помещения. К тому же, у нас своих площадей достаточно, именно в поселке Левченко. Земля под «Мебельградом» — промышленная, она нам не интересна.

Задача — вернуть бассейн

— Говорят, рядом с вашим производственным корпусом стоит бассейн, который не достался вашей компании?

— Насколько я знаю, бассейн выкупила группа компаний из Москвы. Они планировали сделать там мини-маркет. Я так слышал, что они выкупили его, но с тех пор прошло более года, а никаких действий не предпринимается (вместо плавательного комплекса здесь стоит разрушенный остов здания, на который страшно смотреть — прим.авт).

Да, у нас были виды на этот бассейн (улыбается — прим.авт). Жители к нам обращались и мы рассматривали такой вариант, чтобы его приобрести и сделать некий детский спортивный комплекс. Но бассейн был не в муниципальной собственности, а в частной. Его собственник выбрал предложение московской группы. И они реализовали это помещение. Так это помещение ушло от нас.

Год назад «Зарница» активно интересовалась новыми участками поблизости, но так и не сумела ничего прикупить. Фото 2gis.ru

Далее, рядом с нами есть земля, которая соприкасается с нашим пятым объектом по улице Рахимова,1. Я думаю, что тот собственник, который выкупил бассейн, наверно, и будет эти земли [осваивать]. Здесь может быть стоянка для машин или еще что-то.

— Вы хорошо знаете территорию поселка Левченко. Как вы думаете, что целесообразно развивать в этом уголке Казани?

— Во-первых, здесь остались трехэтажные жилые дома, откуда жители съехали по программе ликвидации аварийного жилья, их пока не сносят. Я не знаю, какова их судьба. Но то, что их не будут реконструировать и будут сносить, это точно. На этом месте будут создавать какую-то инфраструктуру. Я думаю, что сейчас жителям поселка нужно обратиться в администрацию с предложением и пожеланиями (о том, что лучше всего здесь строить). Либо пусть мне напишут письмо о том, что бы они хотели увидеть на этом месте. Я вникну в эту тему. Но насколько я знаю, там планируют досуговый центр для подростков. Хотя в поселке Левченко есть центр по робототехнике, который мы помогали оснащать. Есть ДК «Полимер». На мой взгляд, бассейн был бы самым идеальным решением.

— То есть вы хотите восстановить бассейн?

— Его уже не восстановить, он перешел в другие частные руки. Они же хотели сделать минимаркет. Но мы же не можем отменить законы частной собственности. А так, если с жителями поговорите, то можно предусмотреть какую-то инфраструктуру на месте этих жилых домов, которые обязательно будут сносить.

Фото Рината Назметдинова

Фактически, это поселок внутри богатейшего лесного массива, в пешей доступности озеро Глубокое. Это прекрасное место

Левченко — перспективный поселок для застройки

— Значит вы видите здесь зону для развития жилой застройки Казани?

— Сейчас поселок сильно преобразуется. Это уникальное курортное место: рядом большой лес. Фактически, это поселок внутри богатейшего лесного массива, в пешей доступности озеро Глубокое. Это прекрасное место. По сравнению с «Салават Купере» он не настолько сильно заселен. Я бы сказал, даже наоборот. У него есть интересная перспектива с точки зрения жилой застройки. Раньше здесь не стремились жить, потому что рядом располагалось химическое производство «Тасмы» (имеется в виду обанкроченный завод «Полимерфото», на месте которого создан «Мебельград»). Его уже 20 лет как нет. А ели, сосны и инфраструктура сохранилась. Я считаю, что здесь очень хорошая экологическая обстановка. Это перспективное место для жилья, которое дарит прекрасные возможности для здорового образа жизни.

В заключение остается добавить, что три года назад городские власти начали строительство жилья в этом микрорайоне Казани (входит в Московский район). В рамках муниципальной программы здесь впервые с конца 90-х годов построено три 9-этажных дома общей площадью 10 тысяч кв.м. Застройщиком выступило МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ», заказчиком — МУП «Управление капитального строительства Казани», проектировщиком выбран МБУ «Институт «Казгражданпроект».