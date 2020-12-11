«Зенит» подготовится к «Спартаку», Рыжиков не сдержит «Рубин», а Газизов воодушевит «Уфу»

Превью и прогнозы на 18-й тур чемпионата РПЛ

До окончания первой части чемпионата РПЛ командам осталось провести всего два тура. Главный матч зимы («Зенит» — «Спартак») состоится только в среду, но и в эти выходные нас ожидает несколько интересных противостояний. Питерцам предстоит отрепетировать с «Динамо» встречу с красно-белыми, «Рубину» — проверить на прочность свою бывшую легенду Рыжикова, а «Локомотиву» — решить вопросы с сомнительными тестами на коронавирус у лидера команды. Подробнее — в традиционном превью предстоящего тура от «Реального времени».

«Зенит» — «Динамо»: матч лидеров РПЛ для вип-зрителей

Центральная встреча тура пройдет в Санкт-Петербурге, где лидер лиги сыграет с главным преследователем тройки основных претендентов на чемпионство. Увидеть игру вживую смогут лишь болельщики, забронировавшие изолированные вип-ложи стадиона. Эти ограничения не слишком понравились фанатам питерцев, но таковы реалии нынешнего сезона «Роспотребнадзор Премьер-лиги», как назвал недавно РПЛ Валерий Карпин.

А посмотреть, похоже, будет на что. Команда Сергея Семака потихоньку начинает приходить в себя после затяжного спада, совпавшего с ее выступлением в Лиге чемпионов. Пока «Зенит» хватает лишь на первые 60-70 минут в повышенном темпе, что показала и игра с немецкой «Боруссией», где клуб с берегов Невы долгое время вел в счете, но упустил даже ничью. В РПЛ таких скоростей практически не бывает, поэтому на матч с «Динамо» питерцы подходят в ранге фаворита.

И это несмотря на то, что бело-голубые также заметно прибавили в последнее время. Заметный скачок в результатах произошел после назначения на пост главного тренера Сандро Шварца. С «немцем« динамовцы выиграли четыре из шести матчей, проиграв лишь однажды «Ростову». На предматчевой пресс-конференции Шварц выглядел уверенно, отметив пару слабых мест у соперника.

«Зенит» — хорошая команда. Будет важно находить свободные зоны и играть агрессивно в обороне. Нужно играть так, как мы играли последнюю неделю, заполнять свободные зоны. Мы должны организованно сыграть в обороне и храбро провести этот матч», — сказал Шварц.

Если лидеры «Динамо» смогут воспользоваться тактическими наработками своего тренера, то «Зениту» придется несладко.

Прогноз «Реального времени»



«Зенит» ударными темпами вылетел из Лиги чемпионов, но продолжает лидировать в РПЛ. Матч с «Динамо» станет главной репетицией перед важнейшей в году встречей с московским «Спартаком». Команде Шварца порой не хватает хладнокровия, что доказала игра с «Ростовом». Сделаем ставку на ничью, в которой обе команды забьют.



1:1.

«Краснодар» — «Локомотив»: сыграет ли «сомнительный» Крыховяк?

Удивительные вещи происходят в московском «Локомотиве». Перед игрой с «Ред Булл Зальцбург» было объявлено, что полузащитник Гжегож Крыховяк получил сомнительный тест на коронавирус. Матч с австрийцами поляк пропустил, но через пару дней отыграл все 90 минут против казанского «Рубина». Во вторник Крыховяк вновь отправился на «карантин» из-за коронавируса и на поле с «Баварией» не появился. О том, почему так произошло с лидером «Локомотива», никто объяснять не стал, однако будет совсем удивительно, если поляк вновь выйдет в старте на матч РПЛ.

«Краснодару» «ковид» уже не страшен, все основные игроки «быков» уже успели переболеть трендовой заразой 2020 года.

В этом плане интересно поглядеть, в каком составе сыграет «Локомотив». В поединке с «Баварией» у москвичей на скамейке запасных оказалось лишь пять футболистов, двое из которых вратари. Очевидно, что в команде Николича не все хорошо с медицинской стороны, но на некоторые вещи в РПЛ принято закрывать глаза. Отреагируют ли в лиге на историю с сомнительными тестами, если все отсутствовавшие с «Баварией» выйдут на матч с «Краснодаром»? Возможно, даже не заметят.

Во вторник Крыховяк вновь отправился на «карантин» из-за коронавируса. Фото: fclm.ru

Прогноз «Реального времени»



Многое будет зависеть от того, в каких составах появятся команды на поле краснодарского стадиона. Если у «Локомотива» выйдут все те же 11 футболистов, давших в среду бой «Баварии», то фаворитом встречи станет «Краснодар». Что-то нам подсказывает, что проблем с составом Марко Николич избежать на этот раз не сможет.



2:0 — победа «Краснодара».

«Тамбов» — «Рубин»: спасет ли Рыжиков бойкотирующих одноклубников?

Относительно благоприятный календарь в виде «Тамбова» и «Ахмата» дает шанс подопечным Слуцкого спасти этот неоднозначный год.

Две победы однозначно скрасят большую часть неудач «Рубина» в 2020-м, который в январе казался началом чего-то более амбициозного, чем место в середине таблицы.

К тому же все расклады говорят в пользу казанцев. Во-первых, вернулся к тренировкам Уремович и восстановили форму Ин Бом и Кварацхелия. Во-вторых, на поле точно не появится Игнатьев, удалившийся в матче с «Локомотивом». С учетом возвращения к тренировкам с командой Деспотовича, болельщики смогут надеяться на голы с «Тамбовом». Тем более что (и это в-третьих) лидеры тамбовчан намерены бойкотировать матч с «Рубином» из-за задержек зарплаты.

«Тамбову» остается надеяться лишь на кураж голкипера Сергея Рыжикова. Фото: vk.com/fctambov68

Хозяевам поля остается уповать лишь на кураж голкипера Сергея Рыжикова. Легенда «Рубина» в нынешнем сезоне защищает ворота «Тамбова» и чередует отличные игры с неудачными. В прошлых двух турах Рыжиков пропустил 9 голов от «Уфы» (0:4) и «Спартака» (1:5), а значит, с казанцами Сергею предстоит спасать «как не в себя».

Прогноз «Реального времени»



«Рубин» побежит вперед, чтобы попытаться скрасить концовку первой части чемпионата. «Тамбову» предстоит сдерживать натиск казанцев в ослабленном составе, а это значит сумбур и наличие большего количества свободных зон. Многое будет зависеть от того, как успешно Деспотович и команда будут реализовывать свои моменты и как часто сможет спасать Рыжиков.



1:3 — победа «Рубина».

«Ротор» — «Уфа»: воодушевит ли Газизов башкир?

Уфимский клуб наконец поймал победную волну и второй раз подряд кладет в свою копилку три очка. После успеха в Ростове подопечные Рашида Рахимова ушли из зоны прямого вылета. Теперь «Уфа» опережает идущего последним «Ротор» на 5 очков, а расположившийся на 15 строчке «Тамбов» на 1 балл.

До конца первой части чемпионата «горожанам» предстоит сыграть еще с «Краснодаром», у которого спала еврокубковая нагрузка. Поэтому в Волгограде команде Рахимова необходимо брать очки, чтобы уйти на перерыв в сезоне «со спокойной душой».

«Ротор», наоборот, пребывает в состоянии грогги. Фото: vk.com/fc.rotor

Прогноз «Реального времени»



«Уфа» находится на подъеме, а возможное возвращение в клуб Шамиля Газизова придаст еще больше сил и оптимизма уфимским футболистам. «Ротор», наоборот, пребывает в состоянии грогги. В пяти последних матчах волгоградцы набрали два очка, забив всего один гол, а перед игрой с «Уфой» разгромно проиграли «Краснодару» (0:5). Если хозяева не соберутся, то команда Рахимова сумеет продлить свою победную серию до трех встреч подряд.



0:2 — победа «Уфы».