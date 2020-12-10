Нужны ли автобусные полосы без автобусов? Автовладельцы Челнов поставили вопрос мэру автограда

Одни считают, что «выделенка» вовсе не нужна при отсутствии в городе больших автобусов, другие просят разрешить ездить по ней хотя бы днем

Жители Набережных Челнов на этой неделе подняли вопрос о необходимости выделенной полосы для общественного автотранспорта. Линия для движения пассажирских автобусов практически пустует, поскольку больших машин на городских маршрутах очень мало, а городские микроавтобусы ею не пользуются. Зато в часы пик сужение дорог до двух полос только создает заторы, жалуются челнинцы. Так ли нужна автограду «выделенка», попыталось разобраться «Реальное время».

«Зачем полоса для несуществующих автобусов?»

«Вношу предложение убрать на наших проспектах выделенную полосу для автобусов. Муниципалитетного общественного транспорта у нас нет, а «газельки», капиталиста — коммуниста (какое странное сочетание), ездят по всем полосам, по которым хотят. Убрав эти полосы, у нас станет меньше пробок в час-пик, да и нечего жировать Тятюшкину, еще не хватало, чтобы под его транспорт, город выделял собственную полосу. Кто за?», — пост с таким предложением в популярном челнинском паблике вызвал большой резонанс.



Многие челнинцы высказались против выделенной полосы, с помощью которой «гаишники» еще и штрафы собирают».

«Зачем полоса для несуществующих автобусов?!», — возмущаются они.

Другие участники беседы уточняют, что «газельки» и есть общественный транспорт, для которого эту полосу предусмотрели, а точнее — для пассажиров.

«За проголосуют те, у кого свое авто есть, интересно, а бабушек и дедушек сами возить будете, чтобы они не парились, скажем, летом в жару, ведь в «газельках» много социальников ездят», — спрашивает другой пользователь.

Его поправили, напомнив, что микроавтобусы не ездят по выделенной линии: «Ездят, как им удобно. И по левой могут, и по правой. Еще и между собой в гонки играют. Им полоса эта не нужна. А пробок действительно меньше станет».

Фото: chelny-izvest.ru

Правда, некоторые считают, что возможен и компромиссный вариант: «Полностью убирать может и не нужно. Но, в некоторых местах она не нужна совсем, так как там просто автобусы не ездят. В некоторых же местах, она очень сужает дорогу, провоцируя пробки».

«Полоса есть даже на проспекте Хасана Туфана, где автобусов отродясь не ходило. Эта полоса не для автобусов, а для чинушек и прочих баринов, которым разрешено ездить по выделенным полосам», — уверен еще один житель города.

Кроме того, жители автограда в чате настаивают на том, чтобы в Набережные Челны вернули большие автобусы. (Стилистика и орфография в постах сохранены, — прим. ред.).

«Эту полосу не мы просили»

За комментариями «Реальное время обратилось» к генеральному руководителю ООО «Пассажирские перевозки» Николаю Тятюшкину. Как сообщил руководитель, договор с исполкомом Набережных Челнов на пассажироперевозки по внутригородским маршрутам есть только у его предприятия. На утверждение челнинцев о том, что микроавтобусы не придерживаются выделенных для них полос, глава компании возмутился:

— А чем тогда они пользуются?! Остановки общественного транспорта находятся на этой полосе, и каким образом тогда микроавтобусы сажают и высаживают людей?! Легковому транспорту запрещено парковаться в районе остановки, но автомобилисты включат «аварийку» и стоят. Как быть водителям микроавтобусов? Конечно, приходится объезжать, выезжая с выделенной полосы. Пишут, «это полоса для Тятюшкина», — я на правую полосу не заезжаю, пользуюсь левой или средней на своем автомобиле. А если им этого мало, тем, которым мешает, то пусть за городом ездят, есть у нас объездная дорога. У нас в Челнах вообще ничего народу не нужно, лишь бы был проезд как можно дешевле.

Немного успокоившись, перевозчик добавил: «Эту полосу не мы просили. ГИБДД совместно с исполкомом решали, нужна она городу или нет».



Он пояснил, что его предприятие закупило пять автобусов средней вместимости — на 72 места. Тятюшкин обещает, что в скором времени планируется пополнение парка еще 15 машинами, заявки на них подали. Транспортник обращает внимание, что приобретение техники — дело не слишком быстрое, поскольку упирается в деньги.

— Некоторым нужно подать автобусы прямо сегодня. Да мы бы взяли сегодня, если бы финансовые структуры сказали: «Берите, сколько нужно, мы вас профинансируем. Но народ стал меньше ездить, а банкиры просчитывают все свои риски, — заметил руководитель компании.

Он привел пример с новой объездной дорогой, на которой поставили остановочные павильоны, где пока нет ни одного маршрута.

— Сегодня нет маршрута — завтра будет, сегодня нет автобусов — завтра будут. Город расширяется, дома строятся. Челны был в свое время одним из самых молодых городов в Советском Союзе, его проектировали по-современному, смотрели вперед. И если маршрут запланирован, то выделенная полоса должна быть на всей его протяженности, — считает Тятюшкин.

На запрос с просьбой рассказать о планах по закупкам габаритных автобусов и судьбе выделенных полос в исполкоме Набережных Челнов ничего внятного не ответили. Фото: v-chelny.ru

На запрос нашего издания с просьбой рассказать о планах по закупкам габаритных автобусов и судьбе выделенных полос в исполкоме Набережных Челнов ничего внятного традиционно не ответили.



Вообще, уровень дружелюбности и расторопности ответственных за общение со СМИ в мэрии автограда сотрудниц с каждым днем вызывает все больше вопросов. Но, видимо, не у их шефа Наиля Магдеева, который отличается открытостью только по отношению к дружественным изданиям.

А вот жители Челнов охотно поделились с «Реальным временем» своими взглядами на проблему выделенной полосы для автобусов в автограде.



Денис Нитенко гендиректор делового центра «Форт Диалог», Набережные Челны Выделенные полосы точно нужны в крупных городах, например, Москве, Казани. В Набережных Челнах дороги не так загружены. Каких-то преференций для транспорта здесь не требуется, тем более у нас до сих пор нет автобусов большой вместимости. Надо решить сначала проблему с автобусами, а потом уже делать полосы. Несколько единиц больших автобусов, которые сейчас появились, — это же мизер для 500-тысячного города. Понятно, люди требуют их, маломобильным гражданам тяжело передвигаться, люди возмущаются. И это большая имиджевая потеря для власти. И чтобы ее как-то решить, эти автобусы выпустили на маршруты. А пока решается вопрос пополнения этой техникой, решается очень медленно, выделенные полосы мешают движению. Стоит множество камер, которые «ловят» водителей, по сути, на пустой полосе, и люди платят штрафы.

Фарид Башаров генеральный директор ТПП Набережных Челнов Выделенная полоса при наличии большого количества габаритных автобусов необходима, но в нашем случае пока, к сожалению, они только начали появляться в городе. «Газельки» ездят не только по выделенной полосе. В погоне за выручкой могут и в других рядах быть — это часто происходит, и на обгон идут, наблюдаю это как водитель. Выделенная пустующая полоса создает излишнее ограничение для наших автомобилей. Культура вождения растет, в утренние и вечерние часы, когда на дорогах пробки, люди остерегаются выезжать на выделенную полосу. Можно было и без нее обойтись, пока нет больших автобусов. Но если это допустить на время, потом людей снова нужно приучать к прежнему порядку с полосами — пока, видимо, недостаточно к ним доверия.

Татьяна Гурьева общественница, экс-депутат горсовета, Набережные Челны Устанавливать выделенные полосы на весь город нет никакой необходимости, а только там, где это требуется. Нужно развивать общественный транспорт, «пересаживать» на него население. Но в Набережных Челнах сейчас проблема, остались только микроавтобусы. И даже когда ходили автобусы большой вместимости, их работа не была отлажена. Они должны следовать по расписанию, их движение нужно отслеживать по «Яндекс.Транспорту». Организовав выделенные полосы, городские власти совершенно не подготовили наш город к этому. Сам факт того, что имеется выделенная полоса, не только увеличивает трафик общественного пассажиропотока, но и приводит к тому, что растет транспортная нагрузка, автомобили скапливаются, и это тоже создает аварийную ситуацию в городе. Кроме того, при выделенной полосе нужны новые транспортные развязки и подземные переходы, в частности на автодороге, которая соединяет старую и новую части города, на перекрестке в районе остановки «Пединститут».



Наиль Назаров эксперт ОНФ, Набережные Челны Смоделируем такую ситуацию: убираем эту «выделенку» — это ненамного разгрузит движение — вечерние пробки останутся. Но днем можно было бы разрешать легковым машинам передвигаться по этой полосе. А в определенные часы «выделенка» нужна, в час пик это позволит автобусам перемещаться быстрее. Люди, которые работают на заводе, зарабатывают деньги для города, для бюджета, для страны, после рабочей смены должны быстрее домой добраться.



Сергей Афанасьев житель Набережных Челнов Главная проблема города в том, что власти до сих пор не смогли наладить поток общественного транспорта так, чтобы он хотя бы приносил деньги на самообслуживание, а не приносил долги (в силу того, что им часто пользуются именно льготники). Напомню просто, что в начале года властям пришлось вернуть КАМАЗу почти 200 автобусов большой вместимости, горожане были страшно недовольны. Осенью Наиль Магдеев пообещал вернуть большие автобусы — но с коронавирусом не совсем понятно, вернулись они на дороги или нет.

Полосы — если будут эти большие автобусы — нужны, конечно (потому что если их нет — то зачем тогда полосы?). Тем более что челнинские дороги более широкие, чем в Казани — это следствие городского планирования советских времен, тема «идеального города». Правда, все увеличивающийся автомобильный поток все чаще приводит к пробкам все равно, особенно в узких местах, в частности на мостах, соединяющих Старый город и Новый город. При появлении полос для автобусов в этих местах пробки будут рассасываться гораздо медленнее, что очевидно.

Тимур Никонов бывший предприниматель, Набережные Челны Полосы для общественного транспорта — нормальное явление, везде это есть, хотя у нас трафик не плотный. Обычно их предусматривают там, где пытаются разгрузить движение и делают акцент на общественном транспорте. У нас в городе лимиты, например, по сравнению с Москвой, еще имеются. Можно сказать, что у нас еще нет пробок, движение уплотняется лишь 2 часа в день, когда все едут на работу и едут обратно домой.



Станислав Сабанов руководитель компании, Набережные Челны Выделять полосы — правильно. Никогда мне это как водителю не мешает, не вижу в этом проблемы. В отличие от Москвы или Казани с ее узкими улицами в центре, в Челнах острого вопроса недостатка полос вообще нет, есть две, а то и три полосы для автомобилей, есть — для автобусов. Не слышал, чтобы в Челнах прямо так сильно штрафовали за выезд на выделенную полосу. А по мне, призывы убрать полосу для автобусов — так просто капризы отдельных людей, которым не хочется следовать правилам дорожного движения. Наличие или отсутствие больших автобусов? Сегодня их нет, завтра они есть. И что, опять будем чертить полосы? А то, что «газельки» ездят как им заблагорассудится, — это отсутствие обычного воспитания у водителей. Вопрос к руководству транспортных компаний, кого они набирают, какие проводят инструктажи с сотрудниками.



Татьяна Гиматдинова сотрудник компании «Домкор», Набережные Челны Мне как водителю легкового автомобиля, конечно, лишняя полоса не помешала бы, особенно зимой, когда дороги сужаются с обеих сторон из-за снега, и улицы у нас становятся перегруженными. К тому же все-таки выделенная полоса подразумевала наличие организованного общественного транспорта, больших автобусов, которых на деле не оказалось, и, по всей видимости, в обозримом будущем их тоже не стоит ожидать. Получается, полоса просто простаивает, просто она есть и все.



Рустем Минигалиев предприниматель, Набережные Челны Изначально была благая идея «выделенки» для больших автобусов. 5—10 лет назад их было много. Сейчас ни одного крупного автобуса нет. Ездят маршрутки, но выделять для них отдельную полосу совершенно нет никакой необходимости. Набережные Челны тянутся вдоль реки, есть участки, где в часы пик идет достаточно большой поток транспорта с заводов и в обратном направлении. Даже в такое время сам стараюсь не заезжать на полосу для автобусов, но многие нарушают, их штрафуют. Поэтому считаю, что еще одной, третьей полосы для автомобилей не хватает.



Елена Машкова директор Центра маркетинговых исследований, Набережные Челны Много лет ездила за рулем. Только год, как без машины. Вижу, что поток вне этой полосы уплотнился. Раньше было больше возможности для маневра, меньше пробок. Поскольку без машины, часто приходится ехать с работы на такси. И для меня удобно, что такси как общественный транспорт может этот поток объехать. Мы занимаемся маркетинговыми исследованиями, в том числе проводим опросы населения. Во время одного из последних опросов на первое место вышла проблема транспорта, конечно, данный факт говорит о том, что в сознании жителей это очень острая тема.



Ольга Мехоношина менеджер компании в Набережных Челнах С одной стороны выделенная полоса задумывалась для благих целей. Но в час пик, например, хотя в городе широкие дороги, скапливается много машин, а эта полоса должна быть пустой. Нецелесообразное использование дорожного плотна получается, люди вынуждены стоять, когда могли бы проехать. И если на эту полосу не заезжать, время в дороге увеличивается. И порой случается так, что в этой пробке оказываются все: и автобусы, и легковые автомобили.

