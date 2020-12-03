«Татарская эстрада получит новые имена»: первый сезон «Яна йолдыз» подходит к концу

Фото: "Реальное время"

Телевизионный вокальный проект «Яна йолдыз» плавно приближается к своему финалу. Совсем скоро, 13 декабря, состоится гала-концерт первой «татарской фабрики звезд». «Реальное время» побеседовало с организаторами и главными менторами шоу, которые рассказали о том, сколько стоила организация проекта, можно ли было в него попасть «по блату», с какими звездами молодые артисты выступят на итоговом концерте, а также чем «Яна йолдыз» будет полезен татарской эстраде.

«Проект довольно затратный»

Первое в истории татарской эстрады телевизионное вокальное шоу стартовало в мае 2020 года. За запуском «татарской фабрики звезд» стоит группа компаний «Барс Медиа Груп», однако, по признанию директора по развитию и инновациям ООО «Барс-Рекордс» Дины Гараевой, проект вряд ли увидел свет в нынешнем виде, если бы не поддержка руководства республики.

— Проект довольно затратный — его бюджет составляет порядка 25 млн рублей. Частично затраты покрыла компания-организатор, частично была оказана поддержка республики. Мы могли сделать этот конкурс сами, но он был бы немного другим, более бюджетным, — рассказала «Реальному времени» Гараева.

В течение нескольких месяцев ребятам преподавали традиционные для таких конкурсов дисциплины, среди которых актерское мастерство и вокал. В числе приглашенных менторов была продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифулина, народный артист РТ и РБ Айдар Галимов, народная артистка Татарстана Зайнап Фархетдинова и другие не менее известные личности.

— Любой подобный конкурс — это отбор новых, молодых, талантливых людей, которые говорят и поют на татарском языке. В конечном итоге, татарская эстрада получит новые имена, — раскрывает суть проекта Дина Гараева. — Еще раз подчеркну, что не только развлекательный, но и образовательный проект. Это важно, поскольку есть очень много молодых и талантливых людей, которые, к сожалению, не могут реализоваться. Конкурс дает понять, может человек дальше идти по ступеням эстрады или нет. Не все понимают, насколько это сложно. А это огромный труд и огромные затраты.

по признанию директора по развитию и инновациям ООО «Барс-Рекордс» Дины Гараевой, проект вряд ли увидел свет в нынешнем виде, если бы не поддержка руководства республики

Блат на татарской фабрике звезд

Участников для «Яна йолдыз» искали по всей России: всего на адрес оргкомитета пришло более 300 заявок, в том числе из Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Пермской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также Казахстана и Узбекистана. До кастинга дошло 50 претендентов из которых в финал вышло всего 12 человек. Как уточняет Дина Гараева, среди финалистов есть ребята из Башкирии и Пермского края, однако большая часть — жители Татарстана.

К слову об отборе конкурсантов: на протяжении всего шоу, зрителей интересовал вопрос о том, можно ли попасть на него «по блату». Любопытство было спровоцировано тем, что в «Яна йолдыз» принимает участие сын члена жюри Зайнап Фархетдиновой.

По признанию самой народной артистки, для нее новость о решении сына стала полнейшим шоком. Помимо этого, в кастинге проекта участвовал ученик Айдара Галимова, однако он не прошел в финал. «Он очень талантливый, но, наверное, больше по академической стезе», — прояснила ситуацию Гараева.

«Возможно, добавим на проект еще один язык»

13 декабря в Филармонии им. Габдуллы Тукая состоится гала-концерт первой «татарской фабрики звезд». Зрителей ожидает красочное шоу — с соблюдением всех мер предосторожности. Все прошедшие в финал исполнители споют дуэтом со звездами татарской эстрады, в числе которых Эвин Грей, Иркэ, Ришат Фазлиахметов, Филюс Кагиров и многие другие.



Айдар Галимов, которому также предстоит выступить в дуэте на финальном концерте, не раскрыл свою пару, однако назвал любимчика среди участников. Им оказался Радик Шарафиев, с которым народный артист двух республик уже задумал записать несколько новых песен.

Айдар Галимов, которому также предстоит выступить в дуэте на финальном концерте, не раскрыл свою пару, однако назвал любимчика среди участников

По итогам выступлений будет составлен общий рейтинг конкурсантов. Три участника с наивысшими баллами станут супер-финалистами «Яна йолдыз», но только один будет признан лучшим и получит право выступить на фестивале «Татар Жыры» 2021, а также получит контракт с продюсерским центром «Барс Рекордс».

— Вопрос о продолжении проекта представляется довольно сложным из-за текущих реалий, но нам, конечно же, хотелось бы его продлить. Уверена, что так и будет, но пока нам не совсем ясна его периодичность. Есть риск, что, если мы будем проводить отборы каждый год, люди начнут повторяться. Возможно, в дальнейшем мы сделаем его более масштабным, возможно, добавим еще один язык. Время покажет, — резюмирует Дина Гараева.