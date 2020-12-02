Оркестр La Primavera поиграл в «Игру престолов»

Маэстро Абязов рассказал о предстоящих премьерах фестиваля имени себя, который в этом году посвящен сказкам, мифам и легендам

Фото: Максим Платонов

В Большом концертном зале имени С. Сайдашева прошел тематический концерт оркестра La Primavera под управлением Рустема Абязова «Наша музыка из «не нашего» кино». Вечер лучших саундтреков к зарубежным фильмам словно символизировал выздоровление после ковида художественного руководителя коллектива и предвосхищал будущий «Абязов-фест», который будет полностью состоять из премьер.

Казанские оркестровки всемирных хитов

Перед концертом Рустем Абязов рассказал «Реальному времени», что концерт на 85 процентов состоит из премьер. До этого уже были две программы, посвященные киномузыке — «Слушаем кино» и «Музыка немого кино». Поскольку они неизменно пользуются успехом, начинание решено продолжить. Люди любят слушать музыку из любимых фильмов, та же в свою очередь начала жить самостоятельной от фильмов жизнью, в исполнении многих оркестров и ансамблей на самых разных площадках.

— Музыка для фильма — это как приправа для блюда. Без музыки можно узнать историю, но насладиться ею сполна — нет, — уверен Рустем Абязов.



Он и сам часто оркеструет известные произведения. На концерте, например, в его оркестровке прозвучала мелодия из фильма «Список Шиндлера». Маэстро сам взял скрипку для соло — и именно после этой прекрасной и печальной композиции зрители вручили музыкантам несколько букетов.

«Музыка для фильма — это как приправа для блюда. Без музыки можно узнать историю, но насладиться ею сполна — нет», — уверен Рустем Абязов

Первой на концерте была исполнена музыка из сериала «Игра престолов», написанная Рамином Джавади. Композитор «поручил» главную партию виолончели, с ее густым проникновенным и почти человеческим «голосом». Для России это исполнение оркестром было премьерным — до этого дня La Primavera исполнял эту шестичастную сюиту только во Франции. Ее, к слову, оркестровал давний друг коллектива виолончелист Марк Дробинский. Однако, как утверждает сам маэстро, любимыми треками в сегодняшней программе он считает музыку к трилогии «Властелин колец» Говарда Шора. Оркестровку произведения для La Primavera, как и к ряду других кинохитов, сделал молодой татарский композитор Ильяс Камал.

Вирусные коррективы

Оркестру пришлось отменить ряд осенних концертов — маэстро переболел коронавирусом. Перед выступлением он рассказал, что за это время многое пересмотрел в своей жизни — всерьез задумался о незащищенности человека, о том, что все может прерваться в любой момент.

— Эти мысли были сначала. Когда начал выздоравливать, когда вошел в привычное рабочее русло, и мысли подобные куда-то улетучились. Но за эти дни вынужденной изоляции, когда и делать-то ничего не можешь, я, наконец, еще кое что пересмотрел — любимые фильмы. А это — «Властелин колец», например. «Гарри Поттера» всего увидел. И пришел к выводу изменить намеченную на сегодня программу — мы убрали почти все, что исполнялось нам ранее в Казани, совсем немного произведений оставили. Что же касается предстоящего «Абязов-фестиваля», то здесь, как обычно, неизменно планировались новинки. Конечно, коварный вирус и тут внес свою лепту, но счастливое стечение обстоятельств сделало программу даже еще более интересной, — рассказал Рустем Абязов.

Оркестру пришлось отменить ряд осенних концертов — маэстро переболел коронавирусом

«Шурале» на новый лад

Фестиваль проводится один раз в два года, поэтому времени для подготовки обычно бывает предостаточно. Каждый концерт, как правило, состоит из двух разных программ, связанных одной темой. В этот раз первый проект родился в соавторстве с московским композитором Алексеем Шелыгиным. Он подарил Рустему Абязову диск с музыкальной композицией, специально написанной для ансамбля Дмитрия Покровского и струнного квартета «Слово о полку Игореве». Благодаря финансовой помощи министерства культуры Татарстана, проект удалось включить в фестиваль.

— Раз первой программой стала былина, сказание, то я решил — почему бы не посвятить фестиваль сказкам, легендам и мифам? И тут началось! Я люблю «Шурале» — у нас есть 50-минутная сюита, симфоническая фантазия. И к слову, я сделал и для нашего оперного театра полную редакцию всего балета. Мне эта тема очень близка, я ее люблю. Кстати, я-то сделал полную редакцию, меня очень удивило, что сейчас в постановке нет таких сцен, как «Детские танцы» или «Дуэт Сююмбике и Шурале». Но, надеюсь, они когда-нибудь появятся — очень хочется. Итак, я сделал переложение для своего камерного оркестра. При этом хотелось не просто исполнить «Шурале», но сыграть его. Я позвонил художественному руководителю театра кукол «Экият» Ильгизу Зайниеву. Он сразу ухватился за эту идею — причем я сразу ему сказал, что спектакль хочется сделать таким, чтобы премьеру показать на фестивале, а потом бы театр взял его в своей репертуар. Рабочее название у меня было «Новые похождения Шурале», но Зайниев его несколько изменил — «SHURALE: Новая фантазия под музыку балета», — поделился планами маэстро.

По словам Рустема Абязова, и заключительный концерт фестиваля, который пройдет в январе, тоже будет незабываемой премьерой

Российские фолк-звезды в Казани

Откроет фестиваль 7 декабря самая известная за рубежом российская этно-группа — «Хуун-Хуур-Ту» из Тувы. В России ее знают не так широко, тогда как музыканты записывались вместе со Стиви Уандером, а в хит-парадах Греции обошли Мадонну. Эти мастера горлового пения в Казани будут выступать без оркестра, но их легенды, шаманские истории будут дополнены игрой на гуслях музыканта из Санкт-Петербурга Гудимира, он уже знаком казанскому слушателю. Интересно, что российский рок-журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий в своей книге называет группу «Хуун-Хуур-Ту» наряду с Ансамблем Дмитрия Покровского «двумя единственными реальными звездами» фолк-музыки в России.

По словам Рустема Абязова, и заключительный концерт фестиваля, который пройдет в январе, тоже будет незабываемой премьерой. Первой постановкой балета Игоря Стравинского «Аполлон Мусагет» в Казани занимается Наиль Ибрагимов, создатель танцевального коллектива «Пантера». Во втором отделении концерта «Греция — страна мифов» выступит греческий певец Янис Кофопулос. Родился он в Салониках, но женился и живет теперь в России. Это тот знаменитый ресторатор-ведущий программы «Ехал грека» и участник шоу «Голос» прошедшей осени. Заодно он признан одним из немногих мастеров, владеющих амане — традиционным способом распевания поэтических строф в системе макам. Так что один зарубежный гость все же посетит фестиваль.

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