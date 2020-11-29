Видео недели: обледеневший Владивосток, смертельный наезд автобуса в Казани и новый клип «Касты»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Владивосток 2020

Эта зима началась для Владивостока катастрофически. Обрушившаяся на тихоокеанское побережье непогода привела к коммунальным авариям. А город некоторое время выглядел как декорации к фильму-сказке. Обледеневшие машины, деревья и даже мост на остров Русский.

Прощание с Марадоной

Судя по различным роликам, прощание с Диего Марадоной было для всех разным. Его смерть объединила тысячи людей и в то же время оставила их один на один с этой болью. В Буэнос-Айресе церемонию посетили сотни поклонников футболиста. Наблюдались стычки с полицией.

В Неаполе тоже провожали легенду, дважды приведшего их клуб к чемпионству.



Смерть под колесами

В Казани автобус сбил студентку Марту Бурганову. 18-летняя девушка с подругой вышла на пешеходный переход, а водитель автобуса 31-го маршрута обгонял своего коллегу, притормозившего перед «зеброй». СМИ сообщают, что погибшая девушка — дочь татарстанца, которого связывают с ОПГ «Тукаевские», а та самая подруга сбежала с места происшествия и ее не могут найти.

Лучшие синхронистки России в Казани

В Казани прошел чемпионат России по синхронному плаванию. В столицу Татарстана съехались лучшие спортсменки и спортсмены. «Реальное время» запечатлело это воплощение красоты и грации.



«Выходи гулять»

Олдовая группа «Каста», когда-то прочно сидевшая на верхних ярусах российского рэп-Олимпа, выпустила новый клип — официальное видео на трек «Выходи гулять». И это очень тяжелый и сильный короткометражный фильм о полицейском насилии. Он обращается не только к актуальным белорусским, но и к российским реалиям.

Самый глубокий бассейн

После появления в Польше самой большой статуи в мире там открыли еще один объект, достойный такой мегаломании: самый глубокий бассейн. Его глубина превышает 45 метров.

Поставить КАМАЗ на попа

В Самарской области водитель самосвала умудрился поставить свой КАМАЗ на дыбы. Для этого потребовалось просто забыть опустить кузов и проехаться по трассе.

История российской военной формы

Американский YouTube-канал The Armchair Historian опубликовал ролик об истории российской военной формы, начиная с XIX века и до наших дней.

«Прекрасный Татарстан»

На официальном канале Татарстана опубликованы еще несколько роликов, призванных повысить туристическую привлекательность районов республики. На этот раз появились прекрасно снятые промо Елабужского района, Чистопольского, Зеленодольского, Лаишевского, Арского и других.