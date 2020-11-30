Фитотерапевт о том, что влияет на иммунитет при «короне» и стоит ли доверять травам при борьбе с вирусом?

В интервью «Реальному времени» врач рассказала о новых открытиях ученых и объяснила, как растительные компоненты помогают в профилактике и лечении COVID-19

Фото: пресс-служба компании «Парафарм»

Могут ли растительные средства помочь в профилактике и борьбе с коронавирусом? Почему научное сообщество положительно оценивает их действие в комплексе с лекарствами? Что показывают последние исследования и открытия? Как терапия во время первого заражения вирусом влияет на повторное заболевание? На эти и другие вопросы в интервью «Реальному времени» ответила Елена Кузьмина — фитотерапевт, рефлексотерапевт, специалист МЦ «Здоровые дети» в Пензе.

«Необходимость в антибиотиках при коронавирусе возникает редко»

— В российских СМИ появилась информация о случаях повторного заражения COVID-19. По наблюдениям врачей, рецидив заболевания переносится пациентами более тяжело. С чем это связано?

— Все дело в уровне иммунитета. Человек, у которого сильная иммунная система, повторно не заболевает. Рецидив заболевания чаще наблюдается у тех, кто в первый раз перенес COVID-19 в легкой форме. В этом случае вирус был обезврежен на уровне врожденного иммунитета, противовирусными белками-интерферонами, и приобретенный иммунитет к нему не успел сформироваться, не образовались клетки памяти, которые держатся в организме годами и производят антитела. Удивительный факт — в какой-то степени этому способствует масочный режим. Да, маска снижает дозу вирусных частиц, проникающих в дыхательные пути, и тем самым уберегает от тяжелого течения инфекции. Но при этом организм лишается возможности поближе познакомиться с «непрошеным гостем» и своевременно принять защитные меры.

Рецидив заболевания чаще наблюдается у тех, кто в первый раз перенес COVID-19 в легкой форме.

Другой момент, влияющий на тяжесть повторного инфицирования COVID-19, — терапия, которая применялась при первом заражении. Изначально рекомендованные схемы лечения коронавируса в обязательном порядке включали в себя антибиотики. Не хватало знаний о новом заболевании. В результате и в России, и за рубежом огромное количество людей ослабили свою защиту. Мало того, что такие лекарства убивают неотъемлемую часть иммунитета — полезные бактерии в кишечнике, так еще и формируют снижение чувствительности патогенных бактерий к антибактериальным препаратам. А это чревато развитием суперинфекций — болезней, вызванных такими бактериями. Кстати, в 70% случаев летальных исходов при коронавирусе причиной становятся именно суперинфекции.

Сейчас уже установлено, что необходимость в приеме антибиотиков при коронавирусе возникает крайне редко, поскольку бактериальные осложнения развиваются нечасто, в основном у тех пациентов, кто находится на аппаратах искусственной вентиляции легких. И это одна из загадок COVID-19.

«Растительные средства при коронавирусе будут хорошим подспорьем»

— Известно, что уже через 3—5 месяцев после ковида антитела к вирусу в крови не обнаруживаются. Значит ли это, что человек вновь становится легкой мишенью для инфекции? Как защитить себя от повторного заражения?

— Начнем с того, что медики до сих пор еще не поняли, как работает иммунитет к коронавирусу. А потому нельзя судить об уровне защиты от COVID-19 по наличию или отсутствию антител. Лабораторные исследования способны определять лишь базовый уровень антител, то есть повышенный. А такой уровень организм не во всех случаях поддерживает годами. К слову, концентрация антител к другим штаммам коронавируса, а их в России насчитывается более ста, также снижается со временем. Но это не повод расстраиваться. На этот случай иммунная система предусмотрела запасной план.

Начнем с того, что медики до сих пор еще не поняли, как работает иммунитет к коронавирусу. А потому нельзя судить об уровне защиты от COVID-19 по наличию или отсутствию антител.

Иммунные клетки, которые вырабатывают антитела, способны превращаться в клетки памяти. Это биологические «флешки», которые хранят инструкцию по производству различных антител. Они неактивны и до поры тихо ожидают своего «звездного часа» в селезенке, лимфоузлах, очаге инфицирования, чтобы когда понадобится, тут же начать производить антитела. Если такие «флешки» присутствуют в организме, процесс выработки антител уже не будет занимать более двух недель. На это уйдет всего 2—3 дня.

Растительные средства при коронавирусе будут хорошим подспорьем

— Недавно в Санкт-Петербурге прошли XVIII ноябрьские фитотерапевтические чтения. Там обсуждали применение лекарственных трав для профилактики и лечения коронавируса. Какие растения рекомендуют использовать ваши коллеги?

— Интересный доклад представила заведующая кафедрой фитотерапии Института восточной медицины РУДН Елена Владимировна Корсун. Она рассказала, что новый вирус проникает в клетки специфическим образом — через трансмембранные рецепторы АПФII. Имитирует необходимые для жизнедеятельности клетки вещества, и обманутые рецепторы сами надежно прикрепляют вирус к клеточной оболочке.

Календула сорта «Кальта» на полях компании «Парафарм»

Речь не идет о полной замене лекарств травами. Однако растительные средства при коронавирусе будут хорошим подспорьем. Фитотерапевты подчеркивают, что лучше использовать цельное растение. Речь идет о травах в таблетированной форме. Их эффективность даже выше, чем у отваров и настоев. Особенно отмечу те препараты, которые производятся при помощи криообработки — технологии, позволяющей сохранить в полном объеме все биологически активные вещества растений, а не только их водорастворимую часть. В нашей стране эту технологию применяет пензенская компания «Парафарм».

Растением, которое защищает рецепторы АПФII от коронавируса и тем самым подавляет проникновение вируса в клетку, является солодка голая, она содержится в препарате «Солодка П». Его можно применять не только на этапе профилактики, но и на начальных стадиях развития болезни, когда человек чувствует недомогание, повышается температура, открывается кашель. Биокомплекс облегчает отхождение мокроты, оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, предупреждает чрезмерную активность иммунной системы, так называемый цитокиновый шторм, когда иммунные клетки начинают атаковать ткани собственного организма, усиливает выработку иммуноглобулина А.

— Почему при выборе фитопрепаратов предпочтение следует отдавать тем из них, что производятся из цельного растения?

— Растение — это комплекс действующих, балластных и сопутствующих веществ, созданный самой природой. Экстракты же представляют собой выделенные из растений их действующие вещества.

Есть основания полагать, что действующие вещества в отрыве от сопутствующих и балластных менее эффективны и более токсичны. Соединения растения усиливают действие друг друга. Сопутствующие вещества улучшают усвоение действующих, а балластные играют роль сорбентов: их микропоры поглощают продукты распада действующих веществ, делая их менее токсичными. Четкой грани между этими тремя группами нет. Определенное соединение в одном растении может выступать в роли действующего вещества, в другом — в роли сопутствующего.

«Действующие вещества в отрыве от сопутствующих и балластных менее эффективны и более токсичны. Соединения растения усиливают действие друг друга. Сопутствующие вещества улучшают усвоение действующих, а балластные играют роль сорбентов»

Как обезопасить слизистую и предотвратить сгущение крови

— Воротами для инфекции служат слизистые оболочки носоглотки. Можно ли применять лекарственные растения для промывания носовой полости и носоглотки и как это лучше делать?

— Для этой цели подойдут растения с противоотечными, противомикробными и противовирусными свойствами — ромашка, календула, шалфей, зверобой. Чайную ложку травы заливают стаканом кипятка и настаивают в течение часа, затем процеживают и промывают носовую полость и носоглотку каждый раз после пребывания в местах скопления людей. Рекомендую для этой цели использовать сортовые травы серии «Кулясово-Мамадыш». Для усиления эффекта можно параллельно принимать эти травы внутрь, используя растения в таблетках: «Календулу П», «Шалфей П», «Зверобой П». Особо хочу выделить календулу, которая обладает сильными противовирусными свойствами.

— Одним из осложнений COVID-19 является повышенное тромбообразование. Можно ли предотвратить его средствами фитотерапии?

— При сгущении крови очень полезен препарат «Одуванчик П». Также высокими антикоагулянтными свойствами обладает флавоноид, добываемый из прикорневой части сибирской и даурской лиственниц — дигидрокверцетин. И в этой связи стоит назвать препарат «Дигигидрокверцетин Плюс». Он не позволяет эритроцитам, которые доставляют кислород от легких ко всем органам, склеиваться между собой, повышает их способность менять свою форму и проникать в капилляры. Улучшает кровоток, снижает отечность тканей, устраняет застойные явления, при этом не наносит вреда.

При сгущении крови очень полезен препарат «Одуванчик П». Также высокими антикоагулянтными свойствами обладает флавоноид, добываемый из прикорневой части сибирской и даурской лиственниц — дигидрокверцетин.

Кстати, этот флавоноид рекомендовал НИИ гриппа России в 2014 году против предшественника нынешнего коронавируса, который тоже провоцировал острое респираторное заболевание.



— Чем еще могут помочь травы при коронавирусе?

— Мишенью для коронавируса часто становится нервная ткань. Для поддержки ее активности в условиях инфекционного стресса Елена Владимировна Корсун рекомендует прием адаптогенов и успокаивающих растений: элеутерококка, левзеи, девясила, зверобоя, иван-чая. Предупредить энергодефицит клеток при повреждении гемоглобина вирусом и нарастающем кислородном голодании тканей помогут препараты: «Кардиотон» (содержит плоды боярышника), «Иван-чай П», «Элеутерококк П» и «Левзея П».

Чтобы избежать повторного заражения, можно использовать препараты на основе трав с иммунопротективными свойствами, например эхинацеи пурпурной. Это растение запускает процесс превращения В-лимфоцитов в антителопродуцирующие плазматические клетки, повышает активность иммунных клеток, усиливающих приобретенный иммунитет, стимулирует клеточное и гуморальное звенья иммунитета. Хорошо зарекомендовал себя препарат на основе этой травы «Эхинацея П».

«Чтобы избежать повторного заражения, можно использовать препараты на основе трав с иммунопротективными свойствами»

— Есть ли противопоказания к применению фитопрепаратов, которые вы назвали?

— У всех названных биокомплексов есть такие противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Кроме того, «Солодку П» не рекомендуется принимать совместно со средствами, предназначенными для снижения давления и мочегонными препаратами.

«Дигидрокверцетин Плюс» надо осторожно принимать при почечной недостаточности, геморрагических инсультах. Не стоит употреблять его вечером, можно спровоцировать возбуждающий эффект и бессонницу. «Зверобой П» лучше не использовать в жару. Гипертоникам его тоже не рекомендуется применять.

«Левзея П» противопоказана при повышенной нервной возбудимости, бессоннице и гипертонии. Это же касается и препарата «Эллеутерококк П». Также его не рекомендуют людям с выраженным атеросклерозом. Еще важно сказать, что высокие дозы адаптогенов подавляют иммунную систему, поэтому принимать их нужно очень аккуратно.

Перед применением данных биокомплексов следует проконсультироваться с врачом.