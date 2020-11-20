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Памяти Салиха Япеева: в Казани завершился волейбольный турнир ветеранов

17:35, 20.11.2020
Памяти Салиха Япеева: в Казани завершился волейбольный турнир ветеранов

Сегодня в казанском спорткомплексе «Динамо» завершился XV Всероссийский турнир по волейболу на Кубок министра внутренних дел по Республике Татарстан среди ветеранов правоохранительных органов, посвященный памяти генерал-лейтенанта милиции Салиха Япеева.

В турнире приняли участие восемь команд: из Республики Татарстан, Марий Эл, Удмуртской, Чувашской республик, Самарской, Калужской и Ульяновской областей, «Динамо» из Набережных Челнов.

Видео Камиля Исмаилова

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