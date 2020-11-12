Из Казани в Сочи на Новый год: неприлично дорогая «горнолыжка»
Пандемия коронавируса закрыла многие границы стран в долгосрочной перспективе, поэтому внимание россиян привлекли собственные города для отдыха в новогодние праздники. Так в качестве альтернативы многие рассматривают поездку на горнолыжные курорты в Сочи. Три местных горнолыжки рады встретить гостей за весьма солидный гонорар. Судя по всему, коронавирус россиянам все же не страшен, и гостиницы по 100 тысяч рублей за 7 ночей, как ни удивительно, забиты. Подробный подсчет стоимости поездки — в материале «Реального времени».
Кататься на новогодние праздники
Новогодние праздники 2021 года продлятся в России с 1 по 10 января, то есть с пятницы по воскресенье. В это время для некоторых россиян бывало привычно ездить кататься на горных лыжах или сноубордах. Топовыми направлениями были Альпы — курорты во Франции, Австрии, Италии и Швейцарии. В этом году такое удовольствие доступно еще меньшему, чем обычно, числу людей — границы Евросоюза закрыты для туристических поездок, перелетов туда — по пальцам пересчитать. В Европу могут въехать граждане этих стран или обладатели вида на жительство, но горнолыжные центры, по крайней мере в некоторых странах, могут быть все равно закрыты из-за пандемии коронавируса.
В этих условиях все большую популярность у россиян в качестве варианта отдохнуть в новый год набирает Сочи. Сюда и так ездило довольно много людей, в этом же году особых альтернатив нет — если не считать других внутрироссийских направлений и Турции, где горнолыжная культура развита не сильно. В Сочи, помимо катания на горных лыжах, можно насладиться морем и относительным теплом — в этом основное преимущество перед уральскими зонами для катания. Конечно, как будет развиваться ситуация, пока непонятно — хотелось бы верить, что нам удастся обойтись без повторения весеннего локдауна. Власти обещают, что этого не будет, а если готовиться к поездке на новогодние праздники, — то нужно делать это хотя бы сейчас. И то, как показал поиск, гостиницы уже забиты, а перелеты дорогие.
Перелеты: в три раза дороже, чем сейчас
Самые удобные даты для поездки — с 3 по 10 января или неделя с воскресенья по воскресенье. Так получится успеть отпраздновать наступление нового года дома, а затем еще неделю провести, занимаясь активным отдыхом. Эти же дни, ожидаемо, и одни из самых дорогих в плане перелета. Вылет из Казани в Сочи 3 января будет стоить, например, у авиакомпании «Победа» 7 тысяч рублей. Если вы решите захватить и сам Новый год — поехать, например, 30 декабря — то готовьтесь выложить за один билет в одну сторону около 10,3 тысячи рублей (это — больше, чем стоят в середине ноября два билета в Сочи туда и обратно). На день раньше — 29 декабря — билеты стоят примерно 8 тысяч. Более дешевыми билеты в Сочи становятся со среды, 6 января — тогда улететь можно за 4,5 тысячи, но на катание тогда останется совсем мало времени. Также относительно недорогой билет — 5,1 тысячи — на понедельник, 4 января.
В обратную сторону билет также стоит 7 тысяч. Если лететь не в воскресенье, а в субботу, то за каждый билет придется отдать вообще 9,5 тысячи. До этого билеты стоят дешевле — 5,1—6 тысяч рублей. В общем, на нужные нам даты за билеты придется отдать около 28 тысяч рублей на двоих.
У другой авиакомпании — Nordwind Airlines — билеты на 3 января будут стоить 11 тысяч рублей на двоих, обратные — 16,5 тысячи рублей. Общая стоимость билетов окажется примерно такой же, как у «Победы» — 27,5 тысячи рублей. При этом нужно учитывать, что у Nordwind вылет в ту сторону не очень удобный по времени — в 21:10. Обратный рейс вылетает в хорошее время — 17:40. Дешевле билеты в ту сторону, например, на 5 января, но всего на 200 рублей. В обратную — на субботу, 9 января, — почти на 2 тысячи рублей, на вторник, 12 января, — почти на 5 тысяч рублей, а на четверг, 14 января, — вообще на 12 тысяч.
Если же лететь именно в требуемые дни — 3 и 10 января, то можно «скомбинировать» билеты «Победы» и Nordwind Airlines — тогда стоимость билетов составит 25 тысяч. Цена билетов, особенно на такие массовые даты, довольно подвижная и снижения стоимости ждать не стоит. Так что, если собрались провести новогодние праздники не дома, открывайте сайты авиакомпаний или агрегаторы, выбирайте подходящие даты и покупайте билеты.
|Направление
|Перевозчик
|Даты/время
|Стоимость
|Примечание
|Казань — Сочи
|Победа
|03.01, 12:25 — 14:55
|13 998
|Сочи — Казань
|Победа
|10.01, 09:25 — 12:00
|13 998
|27 996
|Казань — Сочи
|Nordwind Airlines
|03.01, 21:10 — 23:45
|11020
|12 960 по тарифу «Оптимум эконом» — с багажом и возможностью провоза спортивного оборудования
|Сочи — Казань
|Nordwind Airlines
|10.01. 17:40 — 20:05
|16460
|18 980 по тарифу «Оптимум эконом»
|27480
|31 940 по тарифу «Оптимум эконом»
Проживание вне курорта: 5 тысяч вместо 800 рублей
Проживание, соответственно, мы будем рассматривать на эти же даты — с 3 по 10 января. Учитывая, что основная цель нашей поездки, — катание на лыжах или сноуборде, — логично смотреть варианты гостиниц или апартаментов в районе поселков Эсто-Садок и Красная Поляна. Там находятся основные зоны катания в Сочи — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и горно-туристический центр «Газпрома». В принципе, если арендовать машину, можно ездить на катание и из Сочи — дорога из района Адлер, например, занимает всего около получаса, из центральной части Сочи — около полутора часов. Рассчитывать часто ездить в горнолыжные комплексы, при этом добираться общественным транспортом, не стоит. На дорогу в одну сторону будет уходить полтора—два часа, да и по деньгам выйдет довольно накладно.
Только вот дешевизной не блещут и все варианты проживания около «горнолыжек». Один из самых доступных вариантов — Green Mountain Hostel Krasnaya Polyana. Бюджетный двухместный номер без окна с общей ванной обойдется в 35 тысяч за семь ночей — то есть, 5 тысяч за ночь. Расстояние до ближайшего подъемника отсюда — около 4,5 километра. Однако в районе поселков Эсто-Садок и Красная Поляна довольно хорошо развит транспорт, в том числе — бесплатные шаттлы, поэтому особых проблем с таким расстоянием нет.
Чуть дороже — за 42 тысячи — можно снять номер в гостевом доме на улице Пчеловодов — здесь в стоимость будет входить завтрак. Расстояние до подъемника, правда, еще дальше — около 5 километров. Однако рядом останавливается шаттл, так что езды — около 15 минут.
Наконец, за 43,5 тысячи рублей есть вариант поближе — в двух километрах от подъемника, это мини-отель «Фламинго». Тут также включен завтрак, а вот ванная комната общая. При этом есть тут и общая кухня, что может помочь сэкономить на питании (хотя это странно при такой стоимости гостиницы).
Как можно заметить, стоимость гостиниц в сезон тут очень высока — от 5 тысяч рублей за ночь (по крайней мере, среди доступных на данный момент). Для понимания масштабов того, как сильно подскочили цены на Новый год, отметим такой момент: простейший номер в упомянутом выше Green Mountain Hostel Krasnaya Polyana, стоящий 35 тысяч на наши даты, к примеру, в конце ноября на те же семь ночей стоит всего 5 600 рублей — то есть, 800 рублей в сутки вместо пяти тысяч в новогодние праздники.
Проживание на курортах подскочило до 15 тысяч за ночь
Однако даже такие цены могут показаться очень низкими, если сравнивать их с «классическим» вариантом проживания — на самом горнолыжном курорте. На каждом из курортов есть несколько гостиниц, имеющих прямое отношение к самим курортам. Конкретно на сезон во многих из них действует акция, в рамках которой к проживанию добавляется ски-пасс (в некоторых случаях параллельно исчезает возможность пожить без включенного в стоимость ски-пасса). Только вот стоимость в немногочисленных оставшихся свободных вариантах проживания зашкаливает.
К примеру, в четырехзвездочном отеле Courtyard от сети Marriott на курорте «Красная Поляна» неделя проживания будет стоить от 188,3 тысячи рублей. Конечно, сюда включен завтрак, посещение сауны и тренажерного зала, а также, что самое главное, дневной спортивный ски-пасс, да и по карте «Мир» можно получить 20%-ный кэшбек — но ценник все равно заоблачный. Это — самый дешевый вариант проживания на нужные нам даты в «Красной Поляне». При этом во многих других гостиницах курорта еще и не осталось свободных номеров. Варианты без включенного ски-пасса на эти даты сайт курорта не предлагает. Через сторонние сервисы стоимость той же гостиницы (без ски-пасса, но с завтраком) составляет 176,5 тысячи — около 25 тысяч за ночь. Для понимания — неделя в этом же номере с завтраком в конце ноября будет стоить 34,3 тысячи рублей — то есть, 4 900 рублей за ночь.
В двух отелях другого горнолыжного центра — «Газпром», согласно данным системы бронирования комплекса, номеров не осталось, по крайней мере стандартного класса. Номер делюкс в пятизвездочном «Гранд отель Поляна» стоит вообще 322 тысячи за 7 ночей, четырехзвездочный «Поляна 1389 Отель и Спа» занят целиком.
В «Роза Хуторе» минимум по программе, аналогичной акции в «Красной Поляне» (включая ски-пасс, правда, не на 8, а на 6 дней), обойдется в 107 тысяч рублей (15,2 тысячи за ночь). Такая цена возможна в случае покупки тура на сайте «Роза Хутор» — тут также возможен кэшбек в размере 20%, но не больше 20 тысяч рублей за одну транзакцию. Речь идет о гостинице «ПриютПанды». Вариантов забронировать эту гостиницу на новогодние праздники без ски-пасса нет, по крайней мере, сайт гостиницы предлагает обратиться по телефону службы бронирования. А вот неделя в этой же гостинице с завтраком (но, соответственно, без ски-пасса) в начале декабря будет стоить всего 24,5 тысячи рублей — 3,5 тысячи за ночь.
|Гостиница, 3—10 января
|Стоимость
|Стоимость за ночь
|Примечания
|Green Mountain Hostel Krasnaya Polyana
|35 000
|5 000
|Общая ванная, 4 километра от подъемника
|Гостевой дом на Пчеловодов
|42 000
|6 000
|Включен завтрак, 5 километров до подъемника, рядом шаттл
|Фламинго Мини-отель
|43 650
|6 236
|Включен завтрак, 2 километра до подъемника, есть трансфер
|Courtyard (Красная Поляна)
|188 250
|26 893
|Входит завтрак и ски-пасс
|ПриютПанды (Роза Хутор)
|106 772
|15 253
|Входит завтрак и ски-пасс на 6 дней, 3 круга на родельбане
От 2,4 тысячи за безлимитные подъемы
Конечно, для понимания того, стоит ли отдавать как минимум по 15 тысяч в сутки за гостиницы, нужно понимать, сколько стоят входящие в стоимость услуги. В первую очередь, речь идет о ски-пассах.
На курорте «Красная Поляна» пока предлагается только покупка ски-пасса на весь сезон — стоимость составляет 41 тысячу рублей. Стоимость тарифов на дневные ски-пассы, по словам представителей инфоцентра курорта, будет доступны ближе ко второй половине ноября.
В двух других горнолыжных центрах цены указаны. В горно-туристическом центре «Газпром», к примеру, ски-пасс на любой день с 29 декабря по 7 января будет стоить 2 850 рублей (если верить сайту, это цена со скидкой в 5%). Для других дат стоимость однодневного абонемента составит 2 350 рублей (заявляется скидка в 10%), есть также варианты на 7, 5 и 3 дня (но они — только для «обычных» дней, соответственно, недоступны на большую часть нужных нам дат). Для сравнения с «Красной Поляной» — абонемент на весь сезон стоит 37,8 тысячи рублей (здесь, опять же, заявлена скидка в 10%). В нашем случае (мы посчитали, что нам понадобятся ски-пассы на 6 дней — с 4 по 9 января) мы потратим 16,1 тысячи с человека.
«Роза Хутор» дороже и «Газпрома» и, похоже, «Красной Поляны» — сезонный абонемент тут стоит вообще 45 тысяч рублей. Ски-пассы на день тут заметно дороже, чем в «Газпроме». В дни новогодних каникул (а они в «Роза Хуторе» дольше, чем в «Газпроме», — с 26 декабря по 10 января) дневной ски-пасс будет стоить 3 390 рублей (тут также уже заявлена скидка — без нее, как пишут на сайте, стоимость составит 3 450 рублей). Есть абонементы на 2—5 дней, чем их больше, тем ниже стоимость за день. К примеру, на 5 дней ски-пасс стоит 15 990, или около 3,2 тысячи за день. В нашем случае понадобится один пятидневный ски-пасс и еще один дневной — это обойдется в 19 380 рублей на человека.
|Горнолыжный комплекс
|Стоимость ски-пасса на день
|Стоимость сезонного ски-пасса
|Стоимость ски-пассов на период с 4 по 9 января (6 дней)
|Примечание
|ГТЦ «Газпром»
|2 350/2 850
|37 800
|16 100
|Ски-пасс на день с 29.12 по 07.01 — 2850 рублей (заявлена скидка 5%), в остальное время — 2350 (заявлена скидка 10%)
|Роза Хутор
|3 390
|45 000
|19 380
|Ски-пасс на день с 26.12 по 10.01 — 3390 (заявлена скидка, обычная цена — 3450), в остальное время — 2790 (заявлена скидка, обычная цена — 3150). Ски-пасс на несколько дней — со скидкой, в нашем случае — пятидневный за 15990 + однодневный за 3390
|Красная Поляна
|41 000
|Стоимость ски-пассов на день будет известна в конце ноября
Дорого или нет?
Таким образом, можно заметить, что при вычете из стоимости проживания в гостинице «ПриютПанды» на «Роза Хуторе» стоимости ски-пассов «чистая» стоимость проживания составит 68 тысяч рублей — около 9,7 тысячи рублей за ночь. Понять, насколько выгодно проживание в гостинице на самом курорте «Красная Поляна», пока сложно, ведь цены на дневные ски-пассы не опубликованы.
Что же касается стоимости сочинских горнолыжных курортов — для размышления приведем цены на ски-пассы в известных комплексах в других регионах России и за рубежом. В горнолыжном комплексе «Бобровый Лог» под Красноярском суточный абонемент на выходной день стоит 2 тысячи рублей, на горнолыжном курорте «Завьялиха», между Уфой и Челябинском, — 1800 рублей. Украинский «Буковель» предлагает ски-пассы не менее чем на 2 дня. Если эти 2 дня будут подряд в сезон новогодних праздников — стоимость составит около 2,1 тысячи гривен (5 775 рублей, или 2,9 тысячи рублей в день).
Ски-пасс на день в известной австрийской горнолыжной зоне Майрхофен стоит 57,5 евро (около 5,1 тысячи рублей в день), в любимом россиянами Куршевеле — примерно столько же, 58 евро. А вот, к примеру, в набирающем популярность горнолыжном комплексе «Улудаг» около турецкой Бурсы стоимость ски-пасса на день составит 170 лир — около 1 600 рублей.
Везти с собой или взять оборудование там?
К указанным выше расходам нужно добавить еще и траты на аренду оборудования. На это, согласно прайс-листам горнолыжных комплексов, за 6 дней катания придется выложить от 9 до 12 тысяч рублей на человека. Цена при этом не будет отличаться в зависимости от того, что вам нравится больше — лыжи или сноуборд.
Дешевле всего аренда обойдется в «Красной Поляне» — тут комплект из лыж, ботинок и палок или сноуборда и ботинок будет стоить 980 рублей с человека в день. Шлем и маска стоят еще по 210 рублей с человека в день. Общая стоимость на 6 дней составит 8 400 рублей.
В горнолыжном комплексе «Газпрома» комплект из лыж, палок и ботинок или сноуборда, ботинок и крепления будут стоить 1 500 рублей с человека в сутки. Шлем и маска стоят дополнительно по 300 рублей. Общая стоимость на 6 дней составит 10 800 рублей с человека.
Наконец, на «Роза Хуторе» комплект для лыж или сноуборда стоит 1 980 рублей в сутки при аренде на 6 дней. В комплект будут входить сноуборд и ботинки или лыжи, ботинки и палки, а также шлем. Очков в комплекте нет. За это придется выложить по 11 880 рублей с человека.
Если же для вас аренда необходимого оборудования неактуальна, и вы хотите привезти свое — то «Победа» предлагает провоз лыж или сноуборда за дополнительные 1 499 рублей с человека в одну сторону. За двоих, соответственно, придется заплатить 5 996 рублей — и это ощутимо меньше стоимости аренды «на месте».
У Nordwind специальной услуги перевоза спортивного оборудования нет, но есть тариф, чуть более дорогой, чем описанный выше. По нему до 15 апреля можно дополнительно к основному багажу провозить комплект лыжного или сноубордического оборудования. За этот тариф придется доплатить 4 460 рублей на двоих относительно цены, которую мы указывали. Так что за проезд со своим оборудованием у «Победы» придется заплатить 33 992 рубля, у Nordwind — 31 940 рублей.
|Горнолыжный комплекс
|Вид оборудования
|Стоимость проката в день, с человека
|Стоимость проката за 6 дней, с человека
|Красная Поляна (цены с 15 января)
|Лыжи
|595
|3570
|Скидки в зависимости от количества дней
|Ботинки
|315
|1890
|Палки
|70
|420
|Комплект
|980
|5880
|Сноуборд
|630
|3780
|Ботинки
|350
|2100
|Комплект
|980
|5880
|Шлем
|210
|1260
|Маска
|210
|1260
|Итог, лыжи или сноуборд
|1400
|8400
|Комплект оборудования + шлем и маска
|Газпром
|Комплект для горных лыж
|1500
|9000
|Лыжи, лыжные палки, ботинки
|Комплект для сноуборда
|1500
|9000
|Сноуборд, крепления, ботинки
|Шлем
|300
|1800
|Маска
|300
|1800
|Итог, лыжи или сноуборд
|1800
|10800
|Комплект + шлем и маска
|Роза Хутор
|Комплект для лыж или сноуборда + шлем
|1980
|11880
|Скидки в зависимости от количества дней
|Победа
|Провоз лыж или сноуборда
|5996
|Цена за двоих. 1499 рублей с человека в одну сторону
|Nordwind
|Провоз лыж или сноуборда
|4460
|Отдельной услуги нет, 4460 — разница в цене с более дорогим тарифом, куда входит провоз спортивного оборудования
Итог: от 116 тысяч
Катание на сноуборде и горных лыжах само по себе хобби не из дешевых. Конечно, если заняться этим на новогодних праздниках, да еще и в самом популярном (в условиях почти закрытых границ) месте, удовольствие получается вообще неприлично дорогим.
Перелеты обойдутся примерно в 28 тысяч рублей на двоих (и в 32—34 тысячи, если ехать со своим спортивным оборудованием, что в конечном счете окажется более выгодным). Гостиницы непосредственно в горнолыжных комплексах стоят запредельно: самый дешевый вариант — около 107 тысяч рублей на неделю. В эту стоимость входит завтрак и, что важно, ски-пассы на 6 дней.
Проживание вне территории горнолыжных комплексов, но близко от них — в поселках Красная Поляна или Эсто-Садок — будет стоить от 35 тысяч рублей на двоих. Но тогда отдельно придется заплатить 32—39 тысяч на двоих за ски-пассы на 6 дней. Так что стоимость, аналогичная указанному выше пакетному предложению от горнолыжных комплексов, окажется уже в районе 68 тысяч на двоих, дополнительно заложите расходы на завтраки.
Аренда оборудования в горнолыжных комплексах будет стоить еще от 8,4 тысячи рублей на человека. Ну, и вспомним, что питаться там тоже нужно, а цены в районе «горнолыжек» довольно высокие — надеемся, хватит около 2,5 тысячи рублей в день на двоих — всего выйдет на 17,5 тысячи.
В итоге отдых обойдется в довольно солидную сумму. Если оборудование у вас свое, то минимум, на который можно рассчитывать, — 116,6 тысячи рублей на двоих. Если горных лыж или сноубордов у вас нет и в ближайшее время не предвидится, то стоимость с арендой составит уже 129 тысяч. Проживание в самом горнолыжном комплексе (с привезенным с собой оборудованием) увеличит минимальную стоимость до 156 тысяч рублей.
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