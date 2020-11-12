Из Казани в Сочи на Новый год: неприлично дорогая «горнолыжка»

Пандемия коронавируса закрыла многие границы стран в долгосрочной перспективе, поэтому внимание россиян привлекли собственные города для отдыха в новогодние праздники. Так в качестве альтернативы многие рассматривают поездку на горнолыжные курорты в Сочи. Три местных горнолыжки рады встретить гостей за весьма солидный гонорар. Судя по всему, коронавирус россиянам все же не страшен, и гостиницы по 100 тысяч рублей за 7 ночей, как ни удивительно, забиты. Подробный подсчет стоимости поездки — в материале «Реального времени».

Кататься на новогодние праздники

Новогодние праздники 2021 года продлятся в России с 1 по 10 января, то есть с пятницы по воскресенье. В это время для некоторых россиян бывало привычно ездить кататься на горных лыжах или сноубордах. Топовыми направлениями были Альпы — курорты во Франции, Австрии, Италии и Швейцарии. В этом году такое удовольствие доступно еще меньшему, чем обычно, числу людей — границы Евросоюза закрыты для туристических поездок, перелетов туда — по пальцам пересчитать. В Европу могут въехать граждане этих стран или обладатели вида на жительство, но горнолыжные центры, по крайней мере в некоторых странах, могут быть все равно закрыты из-за пандемии коронавируса.

В этих условиях все большую популярность у россиян в качестве варианта отдохнуть в новый год набирает Сочи. Сюда и так ездило довольно много людей, в этом же году особых альтернатив нет — если не считать других внутрироссийских направлений и Турции, где горнолыжная культура развита не сильно. В Сочи, помимо катания на горных лыжах, можно насладиться морем и относительным теплом — в этом основное преимущество перед уральскими зонами для катания. Конечно, как будет развиваться ситуация, пока непонятно — хотелось бы верить, что нам удастся обойтись без повторения весеннего локдауна. Власти обещают, что этого не будет, а если готовиться к поездке на новогодние праздники, — то нужно делать это хотя бы сейчас. И то, как показал поиск, гостиницы уже забиты, а перелеты дорогие.

Вылет из Казани в Сочи 3 января будет стоить, например, у авиакомпании «Победа» 7 тысяч рублей. Фото: Максим Платонов

Перелеты: в три раза дороже, чем сейчас

Самые удобные даты для поездки — с 3 по 10 января или неделя с воскресенья по воскресенье. Так получится успеть отпраздновать наступление нового года дома, а затем еще неделю провести, занимаясь активным отдыхом. Эти же дни, ожидаемо, и одни из самых дорогих в плане перелета. Вылет из Казани в Сочи 3 января будет стоить, например, у авиакомпании «Победа» 7 тысяч рублей. Если вы решите захватить и сам Новый год — поехать, например, 30 декабря — то готовьтесь выложить за один билет в одну сторону около 10,3 тысячи рублей (это — больше, чем стоят в середине ноября два билета в Сочи туда и обратно). На день раньше — 29 декабря — билеты стоят примерно 8 тысяч. Более дешевыми билеты в Сочи становятся со среды, 6 января — тогда улететь можно за 4,5 тысячи, но на катание тогда останется совсем мало времени. Также относительно недорогой билет — 5,1 тысячи — на понедельник, 4 января.

В обратную сторону билет также стоит 7 тысяч. Если лететь не в воскресенье, а в субботу, то за каждый билет придется отдать вообще 9,5 тысячи. До этого билеты стоят дешевле — 5,1—6 тысяч рублей. В общем, на нужные нам даты за билеты придется отдать около 28 тысяч рублей на двоих.

У другой авиакомпании — Nordwind Airlines — билеты на 3 января будут стоить 11 тысяч рублей на двоих, обратные — 16,5 тысячи рублей. Общая стоимость билетов окажется примерно такой же, как у «Победы» — 27,5 тысячи рублей. При этом нужно учитывать, что у Nordwind вылет в ту сторону не очень удобный по времени — в 21:10. Обратный рейс вылетает в хорошее время — 17:40. Дешевле билеты в ту сторону, например, на 5 января, но всего на 200 рублей. В обратную — на субботу, 9 января, — почти на 2 тысячи рублей, на вторник, 12 января, — почти на 5 тысяч рублей, а на четверг, 14 января, — вообще на 12 тысяч.

Если же лететь именно в требуемые дни — 3 и 10 января, то можно «скомбинировать» билеты «Победы» и Nordwind Airlines — тогда стоимость билетов составит 25 тысяч. Цена билетов, особенно на такие массовые даты, довольно подвижная и снижения стоимости ждать не стоит. Так что, если собрались провести новогодние праздники не дома, открывайте сайты авиакомпаний или агрегаторы, выбирайте подходящие даты и покупайте билеты.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость Примечание Казань — Сочи Победа 03.01, 12:25 — 14:55 13 998

Сочи — Казань Победа 10.01, 09:25 — 12:00 13 998







27 996

Казань — Сочи Nordwind Airlines 03.01, 21:10 — 23:45 11020 12 960 по тарифу «Оптимум эконом» — с багажом и возможностью провоза спортивного оборудования Сочи — Казань Nordwind Airlines 10.01. 17:40 — 20:05 16460 18 980 по тарифу «Оптимум эконом»





27480 31 940 по тарифу «Оптимум эконом»

Проживание вне курорта: 5 тысяч вместо 800 рублей



Проживание, соответственно, мы будем рассматривать на эти же даты — с 3 по 10 января. Учитывая, что основная цель нашей поездки, — катание на лыжах или сноуборде, — логично смотреть варианты гостиниц или апартаментов в районе поселков Эсто-Садок и Красная Поляна. Там находятся основные зоны катания в Сочи — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и горно-туристический центр «Газпрома». В принципе, если арендовать машину, можно ездить на катание и из Сочи — дорога из района Адлер, например, занимает всего около получаса, из центральной части Сочи — около полутора часов. Рассчитывать часто ездить в горнолыжные комплексы, при этом добираться общественным транспортом, не стоит. На дорогу в одну сторону будет уходить полтора—два часа, да и по деньгам выйдет довольно накладно.

Только вот дешевизной не блещут и все варианты проживания около «горнолыжек». Один из самых доступных вариантов — Green Mountain Hostel Krasnaya Polyana. Бюджетный двухместный номер без окна с общей ванной обойдется в 35 тысяч за семь ночей — то есть, 5 тысяч за ночь. Расстояние до ближайшего подъемника отсюда — около 4,5 километра. Однако в районе поселков Эсто-Садок и Красная Поляна довольно хорошо развит транспорт, в том числе — бесплатные шаттлы, поэтому особых проблем с таким расстоянием нет.

Чуть дороже — за 42 тысячи — можно снять номер в гостевом доме на улице Пчеловодов — здесь в стоимость будет входить завтрак. Расстояние до подъемника, правда, еще дальше — около 5 километров. Однако рядом останавливается шаттл, так что езды — около 15 минут.

Наконец, за 43,5 тысячи рублей есть вариант поближе — в двух километрах от подъемника, это мини-отель «Фламинго». Тут также включен завтрак, а вот ванная комната общая. При этом есть тут и общая кухня, что может помочь сэкономить на питании (хотя это странно при такой стоимости гостиницы).

Как можно заметить, стоимость гостиниц в сезон тут очень высока — от 5 тысяч рублей за ночь (по крайней мере, среди доступных на данный момент). Для понимания масштабов того, как сильно подскочили цены на Новый год, отметим такой момент: простейший номер в упомянутом выше Green Mountain Hostel Krasnaya Polyana, стоящий 35 тысяч на наши даты, к примеру, в конце ноября на те же семь ночей стоит всего 5 600 рублей — то есть, 800 рублей в сутки вместо пяти тысяч в новогодние праздники.

На каждом из курортов есть несколько гостиниц, имеющих прямое отношение к самим курортам. Фото: wikipedia.org

Проживание на курортах подскочило до 15 тысяч за ночь

Однако даже такие цены могут показаться очень низкими, если сравнивать их с «классическим» вариантом проживания — на самом горнолыжном курорте. На каждом из курортов есть несколько гостиниц, имеющих прямое отношение к самим курортам. Конкретно на сезон во многих из них действует акция, в рамках которой к проживанию добавляется ски-пасс (в некоторых случаях параллельно исчезает возможность пожить без включенного в стоимость ски-пасса). Только вот стоимость в немногочисленных оставшихся свободных вариантах проживания зашкаливает.

К примеру, в четырехзвездочном отеле Courtyard от сети Marriott на курорте «Красная Поляна» неделя проживания будет стоить от 188,3 тысячи рублей. Конечно, сюда включен завтрак, посещение сауны и тренажерного зала, а также, что самое главное, дневной спортивный ски-пасс, да и по карте «Мир» можно получить 20%-ный кэшбек — но ценник все равно заоблачный. Это — самый дешевый вариант проживания на нужные нам даты в «Красной Поляне». При этом во многих других гостиницах курорта еще и не осталось свободных номеров. Варианты без включенного ски-пасса на эти даты сайт курорта не предлагает. Через сторонние сервисы стоимость той же гостиницы (без ски-пасса, но с завтраком) составляет 176,5 тысячи — около 25 тысяч за ночь. Для понимания — неделя в этом же номере с завтраком в конце ноября будет стоить 34,3 тысячи рублей — то есть, 4 900 рублей за ночь.

В двух отелях другого горнолыжного центра — «Газпром», согласно данным системы бронирования комплекса, номеров не осталось, по крайней мере стандартного класса. Номер делюкс в пятизвездочном «Гранд отель Поляна» стоит вообще 322 тысячи за 7 ночей, четырехзвездочный «Поляна 1389 Отель и Спа» занят целиком.

В «Роза Хуторе» минимум по программе, аналогичной акции в «Красной Поляне» (включая ски-пасс, правда, не на 8, а на 6 дней), обойдется в 107 тысяч рублей (15,2 тысячи за ночь). Такая цена возможна в случае покупки тура на сайте «Роза Хутор» — тут также возможен кэшбек в размере 20%, но не больше 20 тысяч рублей за одну транзакцию. Речь идет о гостинице «ПриютПанды». Вариантов забронировать эту гостиницу на новогодние праздники без ски-пасса нет, по крайней мере, сайт гостиницы предлагает обратиться по телефону службы бронирования. А вот неделя в этой же гостинице с завтраком (но, соответственно, без ски-пасса) в начале декабря будет стоить всего 24,5 тысячи рублей — 3,5 тысячи за ночь.

Гостиница, 3—10 января Стоимость Стоимость за ночь Примечания Green Mountain Hostel Krasnaya Polyana 35 000 5 000 Общая ванная, 4 километра от подъемника Гостевой дом на Пчеловодов 42 000 6 000 Включен завтрак, 5 километров до подъемника, рядом шаттл Фламинго Мини-отель 43 650 6 236 Включен завтрак, 2 километра до подъемника, есть трансфер Courtyard (Красная Поляна) 188 250 26 893 Входит завтрак и ски-пасс ПриютПанды (Роза Хутор) 106 772 15 253 Входит завтрак и ски-пасс на 6 дней, 3 круга на родельбане

От 2,4 тысячи за безлимитные подъемы



Конечно, для понимания того, стоит ли отдавать как минимум по 15 тысяч в сутки за гостиницы, нужно понимать, сколько стоят входящие в стоимость услуги. В первую очередь, речь идет о ски-пассах.

На курорте «Красная Поляна» пока предлагается только покупка ски-пасса на весь сезон — стоимость составляет 41 тысячу рублей. Стоимость тарифов на дневные ски-пассы, по словам представителей инфоцентра курорта, будет доступны ближе ко второй половине ноября.

В двух других горнолыжных центрах цены указаны. В горно-туристическом центре «Газпром», к примеру, ски-пасс на любой день с 29 декабря по 7 января будет стоить 2 850 рублей (если верить сайту, это цена со скидкой в 5%). Для других дат стоимость однодневного абонемента составит 2 350 рублей (заявляется скидка в 10%), есть также варианты на 7, 5 и 3 дня (но они — только для «обычных» дней, соответственно, недоступны на большую часть нужных нам дат). Для сравнения с «Красной Поляной» — абонемент на весь сезон стоит 37,8 тысячи рублей (здесь, опять же, заявлена скидка в 10%). В нашем случае (мы посчитали, что нам понадобятся ски-пассы на 6 дней — с 4 по 9 января) мы потратим 16,1 тысячи с человека.

«Роза Хутор» дороже и «Газпрома» и, похоже, «Красной Поляны» — сезонный абонемент тут стоит вообще 45 тысяч рублей. Ски-пассы на день тут заметно дороже, чем в «Газпроме». В дни новогодних каникул (а они в «Роза Хуторе» дольше, чем в «Газпроме», — с 26 декабря по 10 января) дневной ски-пасс будет стоить 3 390 рублей (тут также уже заявлена скидка — без нее, как пишут на сайте, стоимость составит 3 450 рублей). Есть абонементы на 2—5 дней, чем их больше, тем ниже стоимость за день. К примеру, на 5 дней ски-пасс стоит 15 990, или около 3,2 тысячи за день. В нашем случае понадобится один пятидневный ски-пасс и еще один дневной — это обойдется в 19 380 рублей на человека.

Горнолыжный комплекс Стоимость ски-пасса на день Стоимость сезонного ски-пасса Стоимость ски-пассов на период с 4 по 9 января (6 дней) Примечание ГТЦ «Газпром» 2 350/2 850 37 800 16 100 Ски-пасс на день с 29.12 по 07.01 — 2850 рублей (заявлена скидка 5%), в остальное время — 2350 (заявлена скидка 10%) Роза Хутор 3 390 45 000 19 380 Ски-пасс на день с 26.12 по 10.01 — 3390 (заявлена скидка, обычная цена — 3450), в остальное время — 2790 (заявлена скидка, обычная цена — 3150). Ски-пасс на несколько дней — со скидкой, в нашем случае — пятидневный за 15990 + однодневный за 3390 Красная Поляна

41 000

Стоимость ски-пассов на день будет известна в конце ноября

Дорого или нет?



Таким образом, можно заметить, что при вычете из стоимости проживания в гостинице «ПриютПанды» на «Роза Хуторе» стоимости ски-пассов «чистая» стоимость проживания составит 68 тысяч рублей — около 9,7 тысячи рублей за ночь. Понять, насколько выгодно проживание в гостинице на самом курорте «Красная Поляна», пока сложно, ведь цены на дневные ски-пассы не опубликованы.

Что же касается стоимости сочинских горнолыжных курортов — для размышления приведем цены на ски-пассы в известных комплексах в других регионах России и за рубежом. В горнолыжном комплексе «Бобровый Лог» под Красноярском суточный абонемент на выходной день стоит 2 тысячи рублей, на горнолыжном курорте «Завьялиха», между Уфой и Челябинском, — 1800 рублей. Украинский «Буковель» предлагает ски-пассы не менее чем на 2 дня. Если эти 2 дня будут подряд в сезон новогодних праздников — стоимость составит около 2,1 тысячи гривен (5 775 рублей, или 2,9 тысячи рублей в день).

Ски-пасс на день в известной австрийской горнолыжной зоне Майрхофен стоит 57,5 евро (около 5,1 тысячи рублей в день), в любимом россиянами Куршевеле — примерно столько же, 58 евро. А вот, к примеру, в набирающем популярность горнолыжном комплексе «Улудаг» около турецкой Бурсы стоимость ски-пасса на день составит 170 лир — около 1 600 рублей.

К указанным выше расходам нужно добавить еще и траты на аренду оборудования. Фото: Максим Платонов

Везти с собой или взять оборудование там?

К указанным выше расходам нужно добавить еще и траты на аренду оборудования. На это, согласно прайс-листам горнолыжных комплексов, за 6 дней катания придется выложить от 9 до 12 тысяч рублей на человека. Цена при этом не будет отличаться в зависимости от того, что вам нравится больше — лыжи или сноуборд.

Дешевле всего аренда обойдется в «Красной Поляне» — тут комплект из лыж, ботинок и палок или сноуборда и ботинок будет стоить 980 рублей с человека в день. Шлем и маска стоят еще по 210 рублей с человека в день. Общая стоимость на 6 дней составит 8 400 рублей.

В горнолыжном комплексе «Газпрома» комплект из лыж, палок и ботинок или сноуборда, ботинок и крепления будут стоить 1 500 рублей с человека в сутки. Шлем и маска стоят дополнительно по 300 рублей. Общая стоимость на 6 дней составит 10 800 рублей с человека.

Наконец, на «Роза Хуторе» комплект для лыж или сноуборда стоит 1 980 рублей в сутки при аренде на 6 дней. В комплект будут входить сноуборд и ботинки или лыжи, ботинки и палки, а также шлем. Очков в комплекте нет. За это придется выложить по 11 880 рублей с человека.

Если же для вас аренда необходимого оборудования неактуальна, и вы хотите привезти свое — то «Победа» предлагает провоз лыж или сноуборда за дополнительные 1 499 рублей с человека в одну сторону. За двоих, соответственно, придется заплатить 5 996 рублей — и это ощутимо меньше стоимости аренды «на месте».

У Nordwind специальной услуги перевоза спортивного оборудования нет, но есть тариф, чуть более дорогой, чем описанный выше. По нему до 15 апреля можно дополнительно к основному багажу провозить комплект лыжного или сноубордического оборудования. За этот тариф придется доплатить 4 460 рублей на двоих относительно цены, которую мы указывали. Так что за проезд со своим оборудованием у «Победы» придется заплатить 33 992 рубля, у Nordwind — 31 940 рублей.

Горнолыжный комплекс Вид оборудования Стоимость проката в день, с человека Стоимость проката за 6 дней, с человека

Красная Поляна (цены с 15 января) Лыжи 595 3570 Скидки в зависимости от количества дней

Ботинки 315 1890



Палки 70 420



Комплект 980 5880



Сноуборд 630 3780



Ботинки 350 2100



Комплект 980 5880



Шлем 210 1260



Маска 210 1260



Итог, лыжи или сноуборд 1400 8400 Комплект оборудования + шлем и маска Газпром Комплект для горных лыж 1500 9000 Лыжи, лыжные палки, ботинки

Комплект для сноуборда 1500 9000 Сноуборд, крепления, ботинки

Шлем 300 1800



Маска 300 1800



Итог, лыжи или сноуборд 1800 10800 Комплект + шлем и маска Роза Хутор Комплект для лыж или сноуборда + шлем 1980 11880 Скидки в зависимости от количества дней









Победа Провоз лыж или сноуборда

5996 Цена за двоих. 1499 рублей с человека в одну сторону Nordwind Провоз лыж или сноуборда

4460 Отдельной услуги нет, 4460 — разница в цене с более дорогим тарифом, куда входит провоз спортивного оборудования

Итог: от 116 тысяч



Катание на сноуборде и горных лыжах само по себе хобби не из дешевых. Конечно, если заняться этим на новогодних праздниках, да еще и в самом популярном (в условиях почти закрытых границ) месте, удовольствие получается вообще неприлично дорогим.

Перелеты обойдутся примерно в 28 тысяч рублей на двоих (и в 32—34 тысячи, если ехать со своим спортивным оборудованием, что в конечном счете окажется более выгодным). Гостиницы непосредственно в горнолыжных комплексах стоят запредельно: самый дешевый вариант — около 107 тысяч рублей на неделю. В эту стоимость входит завтрак и, что важно, ски-пассы на 6 дней.

Проживание вне территории горнолыжных комплексов, но близко от них — в поселках Красная Поляна или Эсто-Садок — будет стоить от 35 тысяч рублей на двоих. Но тогда отдельно придется заплатить 32—39 тысяч на двоих за ски-пассы на 6 дней. Так что стоимость, аналогичная указанному выше пакетному предложению от горнолыжных комплексов, окажется уже в районе 68 тысяч на двоих, дополнительно заложите расходы на завтраки.

Аренда оборудования в горнолыжных комплексах будет стоить еще от 8,4 тысячи рублей на человека. Ну, и вспомним, что питаться там тоже нужно, а цены в районе «горнолыжек» довольно высокие — надеемся, хватит около 2,5 тысячи рублей в день на двоих — всего выйдет на 17,5 тысячи.

В итоге отдых обойдется в довольно солидную сумму. Если оборудование у вас свое, то минимум, на который можно рассчитывать, — 116,6 тысячи рублей на двоих. Если горных лыж или сноубордов у вас нет и в ближайшее время не предвидится, то стоимость с арендой составит уже 129 тысяч. Проживание в самом горнолыжном комплексе (с привезенным с собой оборудованием) увеличит минимальную стоимость до 156 тысяч рублей.