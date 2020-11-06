«Хоффенхайм», «Гретна» и еще восемь «деревенских» команд, игравших в еврокубках

Со свиным рылом да в футбольный ряд

В этом сезоне в еврокубках дебютировали сразу две сельские команды из Молдовы и с Украины и одна хуторская из Эстонии, которые представляют населенные пункты с количеством жителей всего в несколько тысяч человек. «Реальное время» погрузилось в изучение жизни футбольных микроорганизмов.

Сфынтул, Хынчешть, два села



«Сфынтул Георге», Суручены, Молдова

В розыгрыше Лиги Европы нынешнего года молдаване переиграли в гостях «Шахтер» из Солигорска, оказавшись сильнее по пенальти. В следующем круге были вынуждены уступить сербскому «Партизану» — гол в дополнительное время забил хорошо знакомый казанским болельщикам «партизан» Бибрас Натхо.

Фото facebook.com/FCSGS

Клуб основан 11 июля 2003 года. Инициатором его создания был журналист Валерий Реницэ, который начал дело с нуля в селе Суручены, где проживали чуть более двух тысяч человек.

Поскольку в селе функционирует Свято-Георгиевский монастырь, команда получает соответствующее название («Сфынтул Георге» это и есть «святой Георгий»). С другой стороны, сам Реницэ активно сотрудничал с коммунистической партией Молдовы, будучи пресс-секретарем экс-президента страны коммуниста Владимира Воронина.

В 2014 году в клубе произошел довольно редкий случай, когда на поле одновременно вышли отец Юлиан и сын Андрей Бурсуки. Была в его истории и темная история, косвенным образом связанная с казанским «Рубином». Семь футболистов «Сфынтул Георге» написали заявление, что Реницэ предлагал им сдавать игры. После чего они смогли бесплатно перейти в команду «Академия», проект олимпийского чемпиона Игоря Добровольского. Уже оттуда в «Рубин» перешел «легендарный» Михаил Плэтикэ, причем «Рубин» перечислял деньги не в «СГ», а в «Академию». Президентом Молдавской федерации футбола был Павел Чебану, в «Рубине» играл его сын Илие, а тренировал друг Александр Мацюра. Обычно в таких «мутных» ситуациях принято говорить, что время рассудит, кто прав, кто виноват. Любопытно, что еще один из тогдашних «протестантов» по имени Александру Время в конечном итоге вернулся в «Сфынтул Георге», где закончил карьеру в прошлом году.

«Петрокуб», Хынчешть, Молдова

Между «Сфынтул Георге», «Академией» и снова «СГ» Александру Время успел заскочить в команду «Петрокуб» из Хынчешти, созданный в 2014 году. Сам город — родина Григория Котовского, в принципе, имя Котовск он и носил до развала СССР. Только футбольная команда по большому счету лишь приписана к нему, располагаясь в местном селе Сарата-Галбенэ с числом жителей примерно в 4 тысячи. Примерно такая же история была и у «Милсами» из Оргеева — футбольная команда была создана в селе Степь-Сочь и уже затем перекочевала в небольшой город Оргеев.

Фото: facebook.com/FCPetrocub

За пять еврокубковых матчей, проведенных в последние 3 года, «Петрокуб» сумел лишь однажды сыграть вничью с хорватским «Осиеком», проиграв в итоге и ему, и кипрскому АЕК, и сербской «Бачке» в нынешнем сезоне. Причем еврокубковые матчи команда проводила в Кишиневе, на стадионе ФК «Зимбру», который прекратил свое существование в этом году. Вот такая любопытная тенденция в постсоветской Молдове — по сути, легендарный «Зимбру», он же «Нистру», приказал долго жить, а команды из местных сел и деревень штурмуют еврокубки. Или же клуб «Тигина-Апоэль» из города Бендеры, один из первых прибегнувший к помощи из-за границы, после чего приказал долго жить и только недавно был восстановлен, но уже без приставки «Апоэль».

Кстати, с футболистами «Петрокуба» и «Сфынтул Георге» российские болельщики могут познакомиться 12 ноября, когда наша сборная встретится в товарищеском матче с Молдовой.

Команда олигарха Засухи



«Колос», село Ковалевка, Украина

Схожая ситуация складывается и у соседей молдаван украинцев. Разница только в масштабах. Точно так же исчезают знаменитые еще со времен СССР команды — «Днепр», «Металлист», запорожский «Металлург». Точно так же существуют команды, не имеющие географической привязки к городам, которые они якобы представляют: «Шахтер», типа Донецк, «Заря», типа Луганск.

Фото: facebook.com/fckoloskovalivka

Ковалевка — это богатое село, хозяином которой является семейство украинских олигархов с любопытной фамилией Засуха. В нем проживает порядка двух тысяч человек, среди них несколько десятков футболистов и членов штаба клуба, созданного в 2012 году.

В этом году «Колос» дебютировал в Лиге Европы, начав с победы над греческим «Арисом» и уступив хорватской «Риеке» только в дополнительное время.

Наша пропаганда поднимает тонус у вверенного ей народа событиями на Украине, которая существует, кажется, для того, чтобы дискредитировать либеральный дискурс. Увы, но в плане футбола Украина «ще не вмерла», а вот российские клубы приближаются к тому, чтобы издохнуть до наступления евровесны.

«Хоффенхайм», деревня Хоффенхайм, Германия

Деревня Хоффенхайм входит «в подчинение» райцентру Зинсхайму земли Баден-Вюртемберг. На местном стадионе играет клуб, образованный аж в 1899 году. Но до XXI века это было сравнимо с оптическим обманом зрения, поскольку три тысячи местных жителей не очень-то интересовались футболом. О чем говорить, если действующий игрок «Хоффенхайма» Тони Мамодали в 2007 году параллельно играл в гандбол за суперклуб «Райн-Неккар Левен» и призывался в юниорскую сборную Германии.

Фото: facebook.com/TSGHoffenheim

Но менеджеры «Хоффенхайма» оказались просто чудо как хороши, выдернув из чемпионата Бразилии хрустального Карлоса Эдуардо, разглядев немалые способности в кемеровском эмигранте Андреасе Беке, плюс у немцев был какой-то пунктик на беженцах из Югославии, поэтому они собрали у себя боснийцев Ибишевича и Салиховича плюс хорватов Вукчевича и Шимунича. И даже миллионы хозяина команды Дитмара Хоппа не помешали «деревенским» продать затем бразильца Луиса Густаво в «Баварию», сенегальца Дембу Ба в АПЛ, а Эдуардо, со всеми его травмами конечностей и тараканами в голове, — в «Рубин».



Имидж — ничто, деньги — все, и когда 22-летний Борис Вукчевич попал в автокатастрофу, клуб тут же разорвал с ним контракт, милостиво пообещав, что он будет возобновлен, когда парализованный молодой человек вернется в футбол.

Отметим, что циничный «Хоффенхайм» в итоге дебютировал в еврокубках в 2017 году, начав с четырех поражений подряд. Да, два были от «Ливерпуля», но еще два — от «Браги» и «Лудогорца». К тому времени деревенские перестали зависеть от евро Хоппа, перейдя на самоокупаемость. Правда, международные матчи «Хоффенхайму» пока не удаются: 4-5-7.

Лебединая песня старых шотландцев



«Кешля», пгт Кешля, Азербайджан

В 1997 году появилась футбольная команда «Хазар Университи», которую спонсировал местный вуз, ставший одним из первых частных еще при СССР. Точнее, решение о его создании принимал Совмин Азербайджанской ССР, а приказ об открытии подписывали те же люди, только в качестве Кабмина независимого Азербайджана.

Фото: facebook.com/keshlafc

Команда быстро прогрессировала, и в 2003 году дебютировала в Кубке Интертото, обыграв там австрийский «Брегенц» и затем уступив финскому «Тампере». Трудно сказать, сколько в команде было студентов, но зато там хватало грузин — пять человек, и на следующий сезон команду возглавил известный Кахабер Цхададзе, логично переименовавший команду в «Интер». Ну какой «Хазар Университи», если у тебя в составе играет Сергей Онопко (младший брат Виктора Савельевича), братья Маковские из Белоруссии, нигериец Лаки Идахор.

Тут надо сказать, что шустрые азербайджанцы каким-то образом вошли в программу развития футбола, за счет которой построили себе стадион за 4,5 миллиона долларов. В дальнейшем стадион был продан «Интеру» за 4,3 миллиона манатов (примерно 2,5 миллиона долларов). Интересно, кто стал выгодоприобретателем, поскольку 18% издержек при строительстве взяла на себя ФИФА, дальше скинулись УЕФА и федерация футбола Азербайджана.

Став «Кешлей» в 2016 году, команда начала базироваться в местном поселке, насчитывающем 16 тысяч жителей. Пока она крайне неудачно выступает в еврокубках, проиграв в последних трех противостояниях командам Люксембурга, Мальты и Албании. Попалась бы команда из России, тот же тульский «Арсенал», уверен, прошли бы дальше.

Любопытно, что Россия косвенно влияет на азербайджанский футбол, как, впрочем, и на соседний армянский. Сейчас в любительской Лиге Москвы выступает команда «Хазар-Ленкорань», надо помнить, что там же начинала свою историю команда «Арарат-Армения», которая в этом году выступала в Лиге Европы уже во второй раз.

«Гретна», деревня Гретна-Грин, Шотландия

Выход «Гретны» в еврокубки — это потрясение гораздо большее, чем победа «Лестера» в АПЛ. Созданная в 1946 году команда творила историю в середине нулевых, последовательно выигрывая чемпионаты третьей, второй, первой лиги страны и в середине этого пути (в 2006-м) дебютировала в Кубке УЕФА, будучи на тот момент командой второго дивизиона.

Фото: facebook.com/GretnaFootballClub

Путевку в еврокубки «Гретна» завоевала, выйдя в финал кубка страны, где ее ждал «Хартс». Последний на тот момент приобрел литовско-российский бизнесмен Владимир Романов. У «Хартса» в составе играли сборники Гордон, Берра, Прессли, Хартли, трио игроков сборной Литвы, включая Эдгараса Янкаускаса, и трио чемпионов Европы: грек Фиссас и два чеха Поспишил и Скацел, выигравшие Евро по молодежке. У «Гретны» тоже был легендарные игроки в составе — голкипер Алан Мейн, только он приближался к своему 40-летию, Грейди и О'Нейл, которым перевалило за 35, а также 33-летние Тош и Таунсли. У нас такие игроки «тусуют» по любительским лигам, поигрывая за денежку, а тут деревенская «Гретна» проиграла шотландскому нуворишу только в серии пенальти.

Но уже в Европе даже ирландский «Дерри Сити» оказался для шотландцев непреодолимым препятствием, разгромив их со счетом 5:1 в матче, который проходил в Мазервелле.

Еще более обидным оказалось, что «Гретна» прекратила свое существование в 2008 году, когда завоевала право дебютировать в шотландской Премьер-лиге. Так что облом имени ФК «Тосно», который выиграл путевку в еврокубки, но воспользовалась ею «Уфа», выглядит обидным, но не первым.

«Круоя», город Пакруойис, Литва

ФК основан в 2001 году в городе, население которого чуть более пяти тысяч. Любопытно появление этой команды в элите литовского футбола. Там в 2009 году возник конфликт между местными суперклубами «Жальгирисом», «Атлантасом», «Каунасом» с одной стороны и федерацией футбола Литвы с другой. «Круоя» была одной из трех команд, которые восполняли брешь в чемпионате из восьми коллективов. Оказывается, в 2009-м не только ФК «Краснодар» незаслуженно воспарил в лигу повыше (у южан тогда еще был Первый дивизион).

Фото: vk.com/fk_kruoja_pakruojis

В 2013 году «Круоя» дебютировала в Лиге Европы. Ради этого клуб укрепился, в частности пригласил Астемира Соблирова из того же «Краснодара», но попал под минское «Динамо» с Дмитрием Сычевым, который забил литовцам дважды. Правда, это были уже шестой и седьмой голы в этом противостоянии (3:0, 5:0).

Минский матч проходил в обстановке мира и добрососедства, о чем Белоруссии и Литве еще долго придется мечтать. Игроки «Круои» больше интересовались не тем, что происходит на поле, а как играются остальные матчи этой стадии Лиги Европы. Такое случается, когда делаются ставочки…

Сельско-поселковое дерби грузин и македонцев



«Петра», село Дрновице, Чехия

Самая маленькая команда из распавшейся Чехословакии — это «Петра» из села Дрновице. Несмотря на количество жителей, едва превышающее две тысячи, футбольная команда там была создана аж в 1932 году. Любопытно, что в разные годы в «Петре» играли такие звезды чехословацкого футбола, как Владимир Вайсс-старший и Любош Кубик, а потом и чешского — Ладислав Майер, Зденек Грыгера, Радек Друлак, Мирослав Кадлец.



Взлет сельской команды пришелся на 2000 год, когда она дебютировала в Кубке УЕФА (2-1-1), уступив в итоге немецкому «Мюнхену-1860». Обыграть старейшую баварскую команду в еврокубках в те годы могли только Валерий Четверик и его «КАМАЗ».

«Горизонт», село Турново, Северная Македония

В 2014 году состоялось великое сельско-поселковое дерби команд из Сачхере и Турново. Более старая «Чихура», созданная в 1938 году, обыграла более молодую (1950-й). Здесь карликам противостояли «микробы», не в обиду будет сказано о Турново, где проживает 941 душа. Несмотря на это, там существует футбольная школа «святых Кирилла и Мефодия» (им бы, на самом деле, сыграть со «Сфынтул Георге», а не с грузинами).

Фото: facebook.com

«Чихура», пгт Сачхере, Грузия

В нынешней Грузии сразу 54 населенных пункта носят гордое определение города. В их числе даже Цагери, где на январь текущего года насчитали 1 173 человека. Кстати, по сравнению со временами СССР, в 52 городах Грузии наблюдается убыль населения, за исключением Батуми и Цнори. Правда, прирост населения Батуми знающие люди еще называют «тихой оккупацией Турции», поскольку сейчас 65 тысяч турок имеют гражданство Грузии. Впрочем, наш материал не о политике, а о футболе. В поселке городского типа Сачхере количество жителей не достигает и 6 тысяч, однако для них выстроен стадион на 2 тысячи зрителей. Увы, из-за несоответствия стадиона требованиям УЕФА матчи еврокубков команда играет в Тбилиси. Самой главной победой «Чихуры» является проход турецкого «Бурсаспора» в двухматчевом противостоянии, где голы забивались только в серии пенальти, и грузины пробили их гораздо лучше — 4:1.

Фото: facebook.com/FCChikhura

«Пайде», город Пайде, Эстония

Эстония, которая в три раза меньше Грузии, также не скромничает с количеством городов — их в ней насчитывается 47, и три из них с населением меньше тысячи человек. Для сравнения, 16 тысяч жителей азербайджанской Кешли не дают этому поселку статус города.

Фото: facebook.com/PaideLinnameeskond

Впрочем, в сравнении с остальной Эстонией Пайде, в котором живет практически 8 тысяч человек, — это мегаполис. Там родилась Эве Киви, умопомрачительной красоты актриса, которую любители кино со стажем запомнили по эпизодической роли в комедии «Не может быть».



ФК «Пайде» (год основания — 1990-й) — это глубочайшая провинция с точки зрения футбола в Эстонии, поскольку в еврокубках от этой страны участвовали только команды Таллина, Нарвы, Тарту и один раз Силламяэ. Дорвавшись до самостийности, эстонцы даже повторили то, что не приветствуется в еврокубках, когда в них участвовали сразу две команды одного хозяина, а именно чемпион «Левадия Маарду» и обладатель Кубка страны «Левадия-2», победивший в финале основной состав клуба. Ранее, в 1995—1997 годах, такой же фокус удался «Динамо-93» из Минска, тоже по сути, дублирующей команде.

