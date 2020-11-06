«Хоум Кредит Банк» реорганизует сеть

Эксперты указывают на усилившихся конкурентов, а в банке уверяют — на обслуживании клиентов это не отразится

Один из крупных игроков розничного кредитования в России — чешская финансовая группа Home Credit — проводит реорганизацию и закрывает представительства банка по всей России, в том числе в Поволжье и в Татарстане. Как стало известно «Реальному времени», с 18 ноября прекращают работу представительства в Казани, Набережных Челнах и еще в 10 городах Приволжского округа, включая Нижний Новгород, Самару и Пермь. Как сообщили в самой финансовой организации, преобразования не отразятся на работе компании и обслуживании клиентов, представительства закрываются в связи с «реорганизацией управленческой структуры банка», клиентские офисы продолжат работу. Эксперты предположили, что «Хоум Кредит Банк» усилит работу в области цифровизации: «похожую историю делал «Ситибанка» 1-2 года назад и стал, по сути, первым, кто начал делать это активно».

Чешский розничный банк сворачивает сеть представительств

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» («ХКФ Банк»), имеющий более 100 представительств в регионах страны, проводит реорганизацию. Акционер банка — чешская финансовая группа Home Credit N.V. (публичная компания с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Н.В.») на внеочередном собрании 27 октября 2020 года приняла решение об их закрытии. Данные опубликованы на сервере раскрытия информации «Интерфакс».



В сообщении говорится, что с 6 ноября начнут поэтапно закрываться представительства во всех федеральных округах. В Поволжье их деятельность будет прекращена с 18 ноября. Речь идет о представительствах банка в 12 городах округа. Это Казань, Набережные Челны, Ижевск, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Саранск, Чебоксары, Саратов, Тольятти, Ульяновск и Уфа. Большинство из них действовало на протяжении 10 лет, осуществляя контроль за работой региональных отделений и представляя интересы «Хоум Кредит Банка» при его взаимодействии с бизнесом и органами власти.



30 октября исполнительным директором банка стал Дмитрий Пешнев-Подольский. Фото: facebook.com/dmitry.peshnevpodolskiy

«Это просто реорганизация управленческой структуры банка»

Узнав о закрытии представительств, эксперты предположили, что банк усилит работу в цифре, а некоторые увидели связь со сменой руководства в Home Credit Group в России — 30 октября исполнительным директором банка стал Дмитрий Пешнев-Подольский. Однако в банке это опровергли:

— Изменения, указанные в сущфакте — это просто реорганизация управленческой структуры банка. Она была запланирована давно и не связана ни со стратегией по цифровизации, ни с приходом нового СЕО. Эта реорганизация никак не повлияет на работу сотрудников банка в Поволжье, а также на обслуживание клиентов. Все наши офисы продолжат работать в обычном режиме. Более того, мы планируем инвестировать в модернизацию сети, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе банка.



По словам представителей компании, представительства закрываются, чтобы усовершенствовать структуру региональной сети, чтобы «она стала проще и эффективнее». Изменения носят исключительно организационный характер, а численность сотрудников и количество офисов по обслуживанию клиентов не изменятся, заверили в банке. Сейчас в Казани работает четыре отделения банка, которые оказывают полный комплекс кредитных услуг.



— Сеть наших отделений в настоящее время полностью соответствует бизнес-целям банка. А руководители региональных подразделений банка войдут в структуру центрального офиса в Москве, — добавили в пресс-службе банка.



Представитель арендного отдела «Корстона» сообщил, что договор аренды с банком недавно был продлен еще на год. Фото: booking.com

В Казани представительство «ХКФ Банка», которое, согласно решению акционеров, должно прекратить деятельность, занимает весь четвертый этаж в бизнес-центре «Корстон» на Ершова,1. Как сообщили корреспонденту «Реального времени», после реорганизации оно продолжит свою работу. По крайней мере, представитель арендного отдела «Корстона» сообщил, что договор аренды с банком недавно был продлен еще на год. В каком статусе будет действовать это представительство после 18 ноября, пока неясно.



Опытных розничных игроков теснит «Почта Банк»

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» запустил региональную экспансию на фоне потребительского бума в середине 2000-х годов. Тогда особенно был высок спрос на потребительские кредиты. Жители регионов активно пользовались ими для покупки бытовой техники, мебели, отопительного оборудования. В списке кредитуемых товаров Home Credit входило более 50 категорий товаров.



Если еще в 2002 году банк предлагал свои услуги только в крупных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, то позднее Home Credit начал работать практически во всех городах России, где открывались федеральные торговые сети. «Развитие региональных представительств — одно из приоритетных направлений в деятельности банка, — говорил ранее предправления «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Андрей Лыков. — Мы открываем представительства там, где потребительские кредиты особенно необходимы, и не ограничиваемся только городами с населением 1 млн жителей. Уже сейчас наши представительства работают в городах с населением менее 500 000 человек».

В мониторинге розничных банковских услуг аналитическая компания Frank RG указывает, что «Хоум Кредит Банк» занимал первое место на рынке по портфелю POS-кредитов, но этим летом уступил позиции «Почта Банку»: «На 1 октября объем POS-кредитов «Почта Банка» составлял 45,2 млрд рублей, а портфель «Хоум Кредит» — 41,5 млрд рублей». В банке конкуренте поясняли: «Наращиванию выдач POS-кредитов способствовало также внедрение летом прошлого года технологии подписания договоров в почтовых отделениях».



Согласно отчетности МСФО, прибыль ХКФ банка в первом полугодии 2020-го составила 3,7 млрд рублей против 8,8 млрд рублей за тот же период в 2019-м. За весь прошлый год банк заработал 15,8 млрд рублей против 13,8 млрд годом ранее. Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов объяснял эту динамику тем, что «ХКФ банк» активно развивает продукты, которые заменяют классические POS-кредиты, в частности карты рассрочки, и продвигает их в точках продаж.

«Это не значит, что они сжимают бизнес»



— Если представительства закрываются, а отделения остаются, то возникает вопрос — как руководство банка будет контролировать их работу, — говорит главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. — Вполне возможно, что это оптимизация издержек и улучшение системы управления. В условиях этого года нет ничего удивительного в изменении формата обслуживания клиентов. Многие банки разбрендируют свои офисы. Кто-то начинает работать больше дистанционно. Это скорее реорганизация. Контроль переносится на уровень Москвы. Вообще, у банков региональные команды работают прямо в отделениях. Почему у них были отдельные представительства? Сейчас компании вынуждены более жестко подходить к расходам. Это не значит, что они сжимают бизнес.

— Похожую историю делал «Ситибанк» 1-2 года назад и стал, по сути, первым, кто начал делать это активно. Поэтому то, что «Хоум Кредит» закрывает региональные представительства, лишь подчеркивает движение иностранных банков в сторону онлайна, центра и сокращения издержек в региональной и филиальной сети, — отметила директор банковской и финтех- практики Kontakt InterSearch Russia Вероника Ноговицина. — Однако стоит иметь в виду, что максимально эффективно это сможет работать, только если банк обеспечит действительно хорошую онлайн-поддержку.

В прошлом году «Ситибанк» говорил о планах сократить число отделений в России почти в полтора раза — с 22 до 15. Мог сказаться еще один фактор — переключение заемщиков с потребительских кредитов на ипотечные.



«Спрос на короткие кредиты у состоятельных заемщиков падает, поэтому срочность рынка розничного кредитования удлиняется, — объясняет Наталия Орлова. — Поэтому интерес к потребкредитам не такой большой как у банков, которые не видят потенциала роста, так и у заемщиков с высокими доходами. В этом смысле мы повторяем европейский путь, где граждане берут в кредит жилье, а не чайники. В развитых европейских странах самый большой сегмент рынка — ипотека. В РOS-сегменте останутся лишь кредитные карты. С другой стороны, ими продолжат пользоваться люди с малыми доходами, чтобы поддержать уровень жизни».