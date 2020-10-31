«Рубин» наконец-то оседлал сезон? Новый лимит идет казанцам на руку

Пять главных итогов матча «Рубин» — «Арсенал»

Эпичная победа над «Зенитом» на «Газпром Арене» хотя и стала приятным сюрпризом для болельщиков, но все же опыт подсказывал, что относиться к ней надо сдержанно — разовый успех в матчах с топами никогда не гарантировал выход на другой уровень игры. Однако сегодняшняя встреча показала, что «Рубин» находится в отличном эмоциональном и функциональном состоянии. Готова ли команда Леонида Слуцкого наконец стабильно набирать очки? «Реальное время» подводит главные итоги поединка с тульским «Арсеналом» — как сработала ставка на «второй этаж», по какой причине новый лимит — лучший друг «Рубина» и почему потери Игнатьева и Шатова не стали трагедией.

Победа над «Зенитом» стала «инъекцией уверенности»

— Чем хороши победы над такими командами, как «Зенит», — они должны придавать команде уверенности, сил и дополнительной психологической мотивации, прежде всего — для молодых игроков. Если такой эффект произошел, значит, эта победа пошла нам всем на пользу. Если эффекта не будет — будем рассматривать это [победу над «Зенитом»] как разовое явление, — говорил Леонид Слуцкий накануне матча.

Как показала сегодняшняя игра с «Арсеналом», игроки «Рубина» действительно находятся в отличном эмоциональном состоянии. Они достаточно спокойно и уверенно выдержали стартовое давление «Арсенала» и вскоре перешли в собственное форсированное наступление.

При этом было заметно, что у игроков все получается, они получают удовольствие от игры, а на их лицах непривычно для зрителей появились улыбки — крайне редкое явление для «Рубина» за, пожалуй, многие годы.

Последний раз так уверенно «Рубин» обыгрывал разобранную «Уфу», теперь вот — потерявший лидеров «Арсенал». Этот факт можно расценивать очень просто: казанцы наконец-то научились побеждать команды заведомо слабее себя. Старая болезнь, когда «Рубин» мог обыграть топа, но терял очки с аутсайдерами, болельщикам уже порядком поднадоела.

Ставка на «второй этаж» сработала

Главные отечественные звезды «Арсенала» Евгений Луценко и Гурам Аджоев-младший эту игру пропускали, но, тем не менее, состав тульского клуба не выглядел сильно слабее казанского даже в таком усеченном виде — например, легионеров уровня Луки Джорджевича в «Рубине» не так много. Хорош по-прежнему и полузащитник Александр Ломовицкий.

Так что неудивительно, что в дебюте именно гости вальяжно распоряжались мячом и игровым пространством, а казанцы искали счастье в редких контрвыпадах по флангам. Зато уже с первой такой попытки стало очевидно, что у Слуцкого есть одна довольно простая домашняя заготовка — грузить с флангов в центр штрафной площади, где головой могли бы замыкать высокие казанские легионеры.

Сначала таким шансом не сумел воспользоваться Джордже Деспотович, который перевисел всех защитников после кросса слева от Дарко Евтича. Затем прибегал на помощь Сильвие Бегич, тоже сумевший прыгнуть выше всех на одиннадцатиметровой точке после навеса с углового — и лишь немного промахнулся. Но с третьей попытки казанцы цель все-таки поразили — это сделал Карл Старфельт, который пришел на розыгрыш углового, умело открылся и красиво вколотил мяч в ворота головой.

Отсутствие Шатова и Игнатьева картину не испортило

— К сожалению, буквально за два дня до игры пищевое отравление получили Игнатьев и Шатов, их нет в протоколе, — говорил наставник казанцев перед матчем.

В то же время было понятно, что потеря таких бойцов на игре «Рубина» серьезно сказаться не должна. Ни Олег Шатов, ни Иван Игнатьев в их казанский период незаменимыми не выглядят. Игнатьев так и не научился забивать с игры, а Шатова, используемого в центре поля, вполне можно назвать одной из ошибок Слуцкого — полезных действий он там совершал минимум, а вот брака в передачах хватало.

Вот и в сегодняшнем матче «рубиновые» отлично справились без этих россиян. Хван Ин Бом отлично действовал в центре под Деспотовичем, а сербский футболист прекрасно чувствовал себя на острие.

Новый лимит на легионеров играет «Рубину» на руку

Стоит отметить, что так безболезненно заменить Шатова и Игнатьева «Рубину» позволил обновленный и смягченный в нынешнем сезоне лимит на легионеров. Иностранцы прекрасно закрывают позиции, если выбывает кто-то из россиян.

Игра Евтича в центре поля и его взаимодействие с Деспотовичем в сегодняшнем матче — это просто наглядное пособие для футболистов на тему «Как чувствовать друг друга на поле». Вообще же Дарко прибавляет с каждым матчем. Если в начале сезона его приобретение вызывало немало вопросов, то чем ближе экватор, тем более цепким и полезным для системного футбола «Рубина» выглядит швейцарец.

Восемь футболистов с иностранными паспортами вышли на поле в стартовом составе хозяев, и команда работала как часы. Если бы потери произошли в прошлом сезоне, Слуцкому пришлось бы искать резерв среди россиян. Качества игры это точно не прибавляет.

Это хорошо заметно даже на примере игры с туляками — как только с поля ушли выдохшийся Деспот и Уремович, а их места заняли Макаров (тут в меньшей степени) и Зуев, атакующая прыть казанцев резко пошла на спад, а «Арсенал» сумел-таки отыграть один мяч.

Бакаев набирает обороты?

Что касается россиян в составе «Рубина, то здесь надо отметить, конечно же, Солтмурада Бакаева. Деспотович отыграл шикарный поединок, но в этом, несомненно, заслуга и его партнеров. Об отличном взаимопонимании серба и Евтича мы уже говорили, но ничем не хуже выглядела и связка Деспота с Бакаевым.

Последний же доигрался до отличного года. Просто ставьте на повтор и пересматривайте этот шедевр: Евтич отчаянно борется и выцарапывает мяч в борьбе, выдает на Хвичу, а тот уже дальше — на Солтмурада. Россиянин распорядился мячом шикарно, обыграв защитника и положив снаряд в дальний угол.

Эрик Добролюбов