«Рубину» пора побеждать дома, а Кокорину — регулярно забивать за «Спартак»

Превью 13-го тура чемпионата РПЛ

Прошедший тур Российской премьер-лиги получился, пожалуй, самым сенсационным со старта чемпионата. Домашние поражения потерпели все три российских участника Лиги чемпионов: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Это не могло не сказаться на турнирной таблице, которую снова возглавил московский «Спартак». О страстях вокруг Доменико Тедеско, неудачах Рашида Рахимова в «Уфе» и притормозившем «Сочи», а также о том, почему «Рубину» недопустимо так долго не выигрывать дома — в анонсе 13-го тура РПЛ от «Реального времени».

«Рубин» — «Арсенал»: команда Слуцкого не побеждала на «Ак Барс Арене» с августа

Казанский клуб стал всеобщим любимцем РПЛ, обыграв на прошлой неделе питерский «Зенит» в гостях (2:1). Позитивного восприятия добавил и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, который на своем ютьюб-канале выпустил целый фильм, посвященный Хвиче Кварацхелии:

При этом победа в Питере мало что принесла команде Леонида Слуцкого в турнирном плане — «Рубин» как занимал девятое место, так на нем и остался, а «Ахмат», идущий следом, также одержал свою победу. Другое дело, что казанцы должны зарядиться позитивными эмоциями от успеха в игре против чемпиона. Об этом перед игрой говорил и сам Слуцкий:



— Чем хороши победы над такими командами, как «Зенит» — это должно дать команде уверенность, прилив сил и дополнительную психологическую мотивацию, прежде всего — для молодых игроков. Если эффект произойдет, значит, эта победа пошла нам всем на пользу. Если эффекта не будет — будем рассматривать выигрыш в Питере как разовое явление. Матч с «Арсеналом» крайне важен именно с точки зрения подтверждения этих вещей и дивидендов, которые можно извлечь из такой большой победы.

«Рубин» не побеждает на своем поле с августа, когда уверенно обыграл «Уфу» (3:0). В остальных пяти матчах были три ничьи и два поражения. Игра с «Арсеналом» — великолепный шанс исправить эту неприятную статистику.

Прогноз «Реального времени»



У команды Леонида Слуцкого наступает довольно благоприятный период в календаре и начинается он домашней игрой против «Арсенала», после которой «Рубин» ожидает выезд в Химки к одному из аутсайдеров чемпионата.



«Арсенал» перед встречей в Казани лишился ряда своих лидеров и из-за травм, и из-за коронавируса. В предыдущей игре против ЦСКА кадровые потери привели к первому в сезоне разгрому для туляков (1:5).





Непросто будет им и в столице Татарстана, однако предположим, что эта игра будет очень похожа на июльский матч «Рубина» с «Оренбургом», когда все ждали уверенной победы от казанцев, а в итоге оренбуржцы дали достойный бой и проиграли всего в один мяч. Такой же сценарий спрогнозируем и к этой встрече.



Победа «Рубина» — 1:0

«Спартак» — «Ростов»: Тедеско укрепляет позиции и должен финишировать лидером после первого круга

Московский клуб по итогам прошедшего тура и уверенной победы в Краснодаре (3:1) вернулся на первую строчку в турнирной таблице. На неделе много обсуждали как вероятный уход главного тренера Доменико Тедеско из «Спартака», так и вероятное подписание нового контракта.

— Вопрос о контракте — это хороший пример того, что происходило с нами за эти 7 дней. Давайте все разъясним. Для меня честь быть здесь, быть тренером такого большого клуба. Я читал, что якобы я хочу вернуться в Бундеслигу. Но скажу вам: если бы хотел, то уже три раза мог это сделать. У меня было предложение через 2 недели после ухода из «Шальке». Было предложение перед приездом в Москву. Третья возможность была этим летом. Слухи о Бундеслиге несостоятельны, это нонсенс.



У нас был разговор с Леонидом Федуном, у нас хорошие отношения, мы хорошо общаемся. Он сказал, что хотел бы зимой обсудить возможность продления контракта. Подчеркну, никакого конкретного предложения со стороны клуба не поступало. И при этом никакие предложения я не блокировал.



У нас сейчас много игр. И сейчас мы думаем только о предстоящей игре с «Ростовом». Я хочу спокойно работать, хочу, чтобы футболисты готовились к играм без всяких отвлекающих факторов. У нас важный матч с «Ростовом», все внимание только ему, — сказал Тедеско на специальной пресс-конференции перед матчем.

На неделе много обсуждали как вероятный уход Доменико Тедеско из «Спартака», так и вероятное подписание нового контракта. Фото: vk.com/fcsm_official

Еще летом только ленивый не увольнял молодого тренера из «Спартака», а теперь все только и говорят о том, когда же Федун, Газизов и Зарема сделают новое предложение Доменико. Все идет к тому, что красно-белые по итогам первого круга РПЛ останутся на первой строчке.

Прогноз «Реального времени»



Но очень многое будет зависеть от домашней игры против крепкого «Ростова». Команда Валерия Карпина умеет отбирать очки у лидеров и сюрприз готова преподнести в любой момент. Перед игрой стало известно, что нападающий ростовчан Роман Еременко сможет принять участие во встрече, так как красная карточка, полученная им в предыдущем туре, была отменена. Доменико Тедеско перед матчем прилично возмущался по этому поводу, при этом сам тренер матч пропустит, так как в игре в Краснодаре он получил четвертую желтую карточку подряд. Прошедшим летом импульсивный немец с итальянскими корнями уже пропускал игру с тульским «Арсеналом», однако она закончилась победой. Все идет к тому, что «Спартак» победит и в отчетной встрече, в которой спрогнозируем гол Александра Кокорина. Форварду уже пора снова забивать в РПЛ и оправдывать свой дорогостоящий контракт. Пока что свой единственный гол футболист отпраздновал в выездной игре против «Химок» 17 октября.



Победа «Спартака» — 2:1

«Сочи» — «Локомотив»: Заболотный против Смолова



Команда Владимира Федотова стала главным откровением старта сезона и долгое время уверенно шла в тройке первых команд в турнирной таблице. Однако в последних матчах «Сочи» предсказуемо сдал и проиграл как «Зениту», так и «Динамо» с одинаковым счетом 1:3. При этом игра команды смотрится, южане стараются действовать активно и в матчах с их участием привычно забивается много голов.

Команда Владимира Федотова стала главным откровением старта сезона и долгое время уверенно шла в тройке первых команд в турнирной таблице. Фото: vk.com/pfcsochi

Осенью разыгрался нападающий сочинцев Антон Заболотный, который недавно забил гол в падении через себя. У «Локо» в РПЛ набрал ход Федор Смолов, а вот в Лиге чемпионов заставил громко говорить о себе Антон Миранчук, который во вторник забил «Баварии» (1:2).

Прогноз «Реального времени»



Команда Марко Николича проводит тяжелый отрезок, играя на два фронта. Достойный матч против «Баварии» уже пора поскорее забыть, потому что зазнаться и проиграть «Сочи» на «Фиште» можно легко. Южане здорово выступают именно на своем стадионе, а вот «Локо» в гостях вполне уязвим. Предположим, что сочинцы откроют счет в матче, но во втором тайме «Локо» обязательно его сравняет. Оба клуба продолжат оставаться в верхней части турнирной таблицы.



Ничья — 1:1

«Уфа» — «Урал»: без Газизова башкирский клуб уже на последнем месте

Руководство «Уфы» в конце октября публично подняло тему маленького бюджета команды. Назывались цифры порядка 150 миллионов рублей, однако даже по самым примерным подсчетам с учетом доходов от трансферов выходит все-таки минимум 500 миллионов. В любом случае, тема поднимается не зря — уже сейчас приходится искать причины того, что команда обосновалась на последнем месте в турнирной таблице. По большому счету, ответ очевиден: нет Шамиля Газизова — нет результата. Значимость фигуры бывшего гендиректора клуба была очень высока, и только когда он ушел, стало понятно, как Шамиль Камилович решал трансферные проблемы, финансовые вопросы, всегда мог простимулировать и игроков, и тренерский штаб.

Новый главный тренер башкирского клуба Рашид Рахимов провел две встречи и обе закономерно проиграл. Фото: vk.com/ufafc

Новый главный тренер башкирского клуба Рашид Рахимов провел две встречи и обе закономерно проиграл. Если против «Локо» шансов было немного, то с «Ахматом», пожалуй, нужно было ввязаться в открытый футбол, который предложил соперник, и тогда шансы бы точно появились. Но «Уфа» и мало атаковала, и мало била по воротам, и вообще пока что мало чем отличается от той команды, из которой уходил Вадим Евсеев.

Прогноз «Реального времени»



«Урал» тоже переживает не самые лучшие времена, балансируя на границе зоны вылета. Но дела у подопечных Юрия Матвеева все же складываются получше, чем у уфимцев. Во многом это связанно с тем, что начало сезона получилось неплохим для команды, которая на многое не претендует. Очковый задел тогда был сделан, однако в последних матчах уральцы совсем не впечатляют — команда из Екатеринбурга не может забить уже пять туров подряд. Последний раз она сделала это в домашней игре в ворота питерского «Зенита» аж в середине сентября. Вряд ли удастся отличиться «Уралу» и на этот раз. Спрогнозируем упорный матч без забитых голов.



Ничья — 0:0