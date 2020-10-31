«Рубину» пора побеждать дома, а Кокорину — регулярно забивать за «Спартак»
Превью 13-го тура чемпионата РПЛ
Прошедший тур Российской премьер-лиги получился, пожалуй, самым сенсационным со старта чемпионата. Домашние поражения потерпели все три российских участника Лиги чемпионов: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Это не могло не сказаться на турнирной таблице, которую снова возглавил московский «Спартак». О страстях вокруг Доменико Тедеско, неудачах Рашида Рахимова в «Уфе» и притормозившем «Сочи», а также о том, почему «Рубину» недопустимо так долго не выигрывать дома — в анонсе 13-го тура РПЛ от «Реального времени».
«Рубин» — «Арсенал»: команда Слуцкого не побеждала на «Ак Барс Арене» с августа
Казанский клуб стал всеобщим любимцем РПЛ, обыграв на прошлой неделе питерский «Зенит» в гостях (2:1). Позитивного восприятия добавил и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, который на своем ютьюб-канале выпустил целый фильм, посвященный Хвиче Кварацхелии:
При этом победа в Питере мало что принесла команде Леонида Слуцкого в турнирном плане — «Рубин» как занимал девятое место, так на нем и остался, а «Ахмат», идущий следом, также одержал свою победу. Другое дело, что казанцы должны зарядиться позитивными эмоциями от успеха в игре против чемпиона. Об этом перед игрой говорил и сам Слуцкий:
— Чем хороши победы над такими командами, как «Зенит» — это должно дать команде уверенность, прилив сил и дополнительную психологическую мотивацию, прежде всего — для молодых игроков. Если эффект произойдет, значит, эта победа пошла нам всем на пользу. Если эффекта не будет — будем рассматривать выигрыш в Питере как разовое явление. Матч с «Арсеналом» крайне важен именно с точки зрения подтверждения этих вещей и дивидендов, которые можно извлечь из такой большой победы.
«Рубин» не побеждает на своем поле с августа, когда уверенно обыграл «Уфу» (3:0). В остальных пяти матчах были три ничьи и два поражения. Игра с «Арсеналом» — великолепный шанс исправить эту неприятную статистику.
- Прогноз «Реального времени»
У команды Леонида Слуцкого наступает довольно благоприятный период в календаре и начинается он домашней игрой против «Арсенала», после которой «Рубин» ожидает выезд в Химки к одному из аутсайдеров чемпионата.
«Арсенал» перед встречей в Казани лишился ряда своих лидеров и из-за травм, и из-за коронавируса. В предыдущей игре против ЦСКА кадровые потери привели к первому в сезоне разгрому для туляков (1:5).
Непросто будет им и в столице Татарстана, однако предположим, что эта игра будет очень похожа на июльский матч «Рубина» с «Оренбургом», когда все ждали уверенной победы от казанцев, а в итоге оренбуржцы дали достойный бой и проиграли всего в один мяч. Такой же сценарий спрогнозируем и к этой встрече.
Победа «Рубина» — 1:0
«Спартак» — «Ростов»: Тедеско укрепляет позиции и должен финишировать лидером после первого круга
Московский клуб по итогам прошедшего тура и уверенной победы в Краснодаре (3:1) вернулся на первую строчку в турнирной таблице. На неделе много обсуждали как вероятный уход главного тренера Доменико Тедеско из «Спартака», так и вероятное подписание нового контракта.
— Вопрос о контракте — это хороший пример того, что происходило с нами за эти 7 дней. Давайте все разъясним. Для меня честь быть здесь, быть тренером такого большого клуба. Я читал, что якобы я хочу вернуться в Бундеслигу. Но скажу вам: если бы хотел, то уже три раза мог это сделать. У меня было предложение через 2 недели после ухода из «Шальке». Было предложение перед приездом в Москву. Третья возможность была этим летом. Слухи о Бундеслиге несостоятельны, это нонсенс.
У нас был разговор с Леонидом Федуном, у нас хорошие отношения, мы хорошо общаемся. Он сказал, что хотел бы зимой обсудить возможность продления контракта. Подчеркну, никакого конкретного предложения со стороны клуба не поступало. И при этом никакие предложения я не блокировал.
У нас сейчас много игр. И сейчас мы думаем только о предстоящей игре с «Ростовом». Я хочу спокойно работать, хочу, чтобы футболисты готовились к играм без всяких отвлекающих факторов. У нас важный матч с «Ростовом», все внимание только ему, — сказал Тедеско на специальной пресс-конференции перед матчем.
Еще летом только ленивый не увольнял молодого тренера из «Спартака», а теперь все только и говорят о том, когда же Федун, Газизов и Зарема сделают новое предложение Доменико. Все идет к тому, что красно-белые по итогам первого круга РПЛ останутся на первой строчке.
- Прогноз «Реального времени»
Но очень многое будет зависеть от домашней игры против крепкого «Ростова». Команда Валерия Карпина умеет отбирать очки у лидеров и сюрприз готова преподнести в любой момент. Перед игрой стало известно, что нападающий ростовчан Роман Еременко сможет принять участие во встрече, так как красная карточка, полученная им в предыдущем туре, была отменена. Доменико Тедеско перед матчем прилично возмущался по этому поводу, при этом сам тренер матч пропустит, так как в игре в Краснодаре он получил четвертую желтую карточку подряд. Прошедшим летом импульсивный немец с итальянскими корнями уже пропускал игру с тульским «Арсеналом», однако она закончилась победой. Все идет к тому, что «Спартак» победит и в отчетной встрече, в которой спрогнозируем гол Александра Кокорина. Форварду уже пора снова забивать в РПЛ и оправдывать свой дорогостоящий контракт. Пока что свой единственный гол футболист отпраздновал в выездной игре против «Химок» 17 октября.
Победа «Спартака» — 2:1
«Сочи» — «Локомотив»: Заболотный против Смолова
Команда Владимира Федотова стала главным откровением старта сезона и долгое время уверенно шла в тройке первых команд в турнирной таблице. Однако в последних матчах «Сочи» предсказуемо сдал и проиграл как «Зениту», так и «Динамо» с одинаковым счетом 1:3. При этом игра команды смотрится, южане стараются действовать активно и в матчах с их участием привычно забивается много голов.
Осенью разыгрался нападающий сочинцев Антон Заболотный, который недавно забил гол в падении через себя. У «Локо» в РПЛ набрал ход Федор Смолов, а вот в Лиге чемпионов заставил громко говорить о себе Антон Миранчук, который во вторник забил «Баварии» (1:2).
- Прогноз «Реального времени»
Команда Марко Николича проводит тяжелый отрезок, играя на два фронта. Достойный матч против «Баварии» уже пора поскорее забыть, потому что зазнаться и проиграть «Сочи» на «Фиште» можно легко. Южане здорово выступают именно на своем стадионе, а вот «Локо» в гостях вполне уязвим. Предположим, что сочинцы откроют счет в матче, но во втором тайме «Локо» обязательно его сравняет. Оба клуба продолжат оставаться в верхней части турнирной таблицы.
Ничья — 1:1
«Уфа» — «Урал»: без Газизова башкирский клуб уже на последнем месте
Руководство «Уфы» в конце октября публично подняло тему маленького бюджета команды. Назывались цифры порядка 150 миллионов рублей, однако даже по самым примерным подсчетам с учетом доходов от трансферов выходит все-таки минимум 500 миллионов. В любом случае, тема поднимается не зря — уже сейчас приходится искать причины того, что команда обосновалась на последнем месте в турнирной таблице. По большому счету, ответ очевиден: нет Шамиля Газизова — нет результата. Значимость фигуры бывшего гендиректора клуба была очень высока, и только когда он ушел, стало понятно, как Шамиль Камилович решал трансферные проблемы, финансовые вопросы, всегда мог простимулировать и игроков, и тренерский штаб.
Новый главный тренер башкирского клуба Рашид Рахимов провел две встречи и обе закономерно проиграл. Если против «Локо» шансов было немного, то с «Ахматом», пожалуй, нужно было ввязаться в открытый футбол, который предложил соперник, и тогда шансы бы точно появились. Но «Уфа» и мало атаковала, и мало била по воротам, и вообще пока что мало чем отличается от той команды, из которой уходил Вадим Евсеев.
- Прогноз «Реального времени»
«Урал» тоже переживает не самые лучшие времена, балансируя на границе зоны вылета. Но дела у подопечных Юрия Матвеева все же складываются получше, чем у уфимцев. Во многом это связанно с тем, что начало сезона получилось неплохим для команды, которая на многое не претендует. Очковый задел тогда был сделан, однако в последних матчах уральцы совсем не впечатляют — команда из Екатеринбурга не может забить уже пять туров подряд. Последний раз она сделала это в домашней игре в ворота питерского «Зенита» аж в середине сентября. Вряд ли удастся отличиться «Уралу» и на этот раз. Спрогнозируем упорный матч без забитых голов.
Ничья — 0:0
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