Дневник победившего COVID-19: испытано на себе автором «Реального времени»

Фото: из личного архива

«Если еще буквально месяц назад у меня не было даже близких знакомых, переболевших COVID-19, то сейчас я сама смело могу говорить: я переболела новой коронавирусной инфекцией, у меня есть антитела к ней». Внештатный корреспондент «Реального времени» Кристина Иванова рассказывает, как подхватила опасную болезнь, добивалась анализа на наличие COVID-19, чем лучше лечиться и почему сделать КТ легких — это еще только полдела.

Как я заразилась и каковы симптомы?

В первый день своего отпуска, 14 сентября (понедельник), мама, вместе с которой мы проживаем, начала покашливать. Уже на этом этапе я насторожилась. К вечеру поднялась небольшая температура, а наутро мама встала с температурой 38. Было решено сразу же вызвать врача на дом — 15 сентября пришла врач, осмотрела, назначила обильное теплое питье, антибиотик «Азитромицин», «Гриппферон» в нос, «Арбидол» аж по 4 таблетки в день и что-то слабенькое от кашля, а также витамины С и D. Ну и при повышении температуры более 38 градусов — препарат, содержащий парацетамол.

Забегая вперед, можно сказать, что мама перенесла коронавирус довольно легко — пару дней температуры и остаточный кашель в течение месяца. На следующий день после вызова врача на дом к маме пришел экипированный в противочумный костюм специалист и взял мазок на COVID-19 из зева и носа (сказали, что результат будет в течение 5 дней из-за большого наплыва). Кстати, анализы пришли брать аж в 13 часов, хотя по идее это нужно делать в ситуации, когда пациент не ел, не пил, не принимал лекарств и т. д. (мама все это сделала, но через пять дней, тем не менее, медсестра прислала сообщение с результатом анализа, который показал положительный анализ на наличие COVID-19).

На следующий день после вызова врача на дом к маме пришел экипированный в противочумный костюм специалист и взял мазок на COVID-19 из зева и носа. Фото: wfuv.org

Конечно, мама была изолирована в отдельную комнату. Когда я туда входила принести лекарства, теплое питье или что-то еще необходимое, мама надевала маску, да и я постоянно заходила к ней в маске. В комнате шло постоянное проветривание. Тем не менее это меня не уберегло — к вечеру четверга 17 сентября я почувствовала полный упадок сил, поднялась температура.

Когда на следующий день, в пятницу, я проснулась с температурой выше 38 градусов, кашлем и с потерянным напрочь обонянием и вкусом, у меня не осталось никаких сомнений, что это COVID-19 (кстати, мне повезло — через неделю вкус и обоняние вернулись ко мне так же стремительно, как покинули меня).

Как берут тест на COVID-19 и сколько ждать результата?

Опять же было решено вызвать врача на дом. Пришла совсем молодая фельдшер. На мой вопрос, почему она только в обычной маске, она призналась, что уже успела переболеть коронавирусом, причем очень легко. Прослушав меня и сказав, что в легких все чисто, она назначила мне лишь «фуфломицины» — те же противовирусные, что и маме, плюс какую-то гомеопатию от кашля, но антибиотик пока не прописала. Пообещала, что придут брать мазок на COVID-19 уже завтра, несмотря на субботу.

Прождав полдня при температуре выше 38 градусов без питья (есть и не хотелось) и лекарств, я все же сдалась и выпила парацетамол от температуры. Начала звонить в поликлинику с вопросами, почему же тест не пришли делать. Не получив внятного ответа, позвонила на горячую линию Минздрава РТ, потому что горячая линия Управления Роспотребнадзора по РТ (8-800-222-59-00) оказалась недоступна в течение минимум недели, когда я пыталась звонить туда по разным возникающим по ходу болезни вопросам. Звонок в Минздрав, по-видимому, ничего не дал. Потому что анализ не пришли брать и в воскресенье (хотя работа этой службы предусмотрена без выходных).

В понедельник после звонков заведующей отделением (а речь идет о 7-й поликлинике Казани) выяснилось, что тест в субботу якобы приходили брать, однако меня не было дома (ага, с температурой под 39 и подозрением на COVID-19 я пошла разгуливать по городу?). В итоге ко мне пришли брать тест в понедельник, 21 сентября. В этот же день маме сообщили о ее положительном результате анализа на COVID-19. И в этот же день мы вновь вызвали мне врача на дом, потому что состояние было не ахти — температура под 39, которая уже не сбивалась никакими таблетками, ужасная слабость и кашель (ну и отсутствие обоняния и вкуса).



Мне повезло — один из близких друзей заранее озаботился приобретением этого нужного прибора еще в период самоизоляции весной, так что личный пульсоксиметр был у нас дома и периодически использовался для контроля состояния здоровья моего и мамы. Фото: оксиметр.рус

Вновь пришла молодая фельдшер — по ее признанию, она только месяц как отучилась, переболеть COVID-19 еще не успела, но, тем не менее, пришла, защищенная лишь обычной медицинской маской. Выписав мне «Азитромицин» (правда, потом выяснилось, что дозировку она проставила меньше требуемой) и сделав укол от температуры, медицинский сотрудник покинула наш очаг коронавируса. Она также измерила сатурацию кислорода в крови с помощью пульсоксиметра (она должна быть никак не ниже 94). Мне повезло — один из близких друзей заранее озаботился приобретением этого нужного прибора еще в период самоизоляции весной, так что личный пульсоксиметр был у нас дома и периодически использовался для контроля состояния здоровья моего и мамы.

Чем я лечилась и как сделать КТ?

Все это время нашей болезни я пыталась выяснить у врачей, как же вообще COVID-положительным можно сделать КТ легких, чтобы проконтролировать состояние. В платных клиниках, которые я обзвонила, сделать КТ можно было только при условии отсутствия симптомов, в первую очередь температуры. Мне этот вариант не подходил — температура у меня держалась 10 дней и практически ничем не сбивалась. Бывали периоды, когда она опускалась чуть ниже 38 градусов, однако под вечер стабильно поднималась до 38—38.3, иногда и до 39 градусов. Состояние сопровождалось неимоверной слабостью, головокружениями, о которых говорят многие переболевшие коронавирусом.

Я пыталась выяснить у врачей, как же вообще COVID-положительным можно сделать КТ легких, чтобы проконтролировать состояние. Фото: tayga.info

На 25 сентября нам с мамой назначили КТ легких в 7-й поликлинике по месту жительства. Это, конечно, тоже отдельная история. Но скажу честно — добиться назначения КТ удалось в том числе и благодаря подключению знакомых. Хотя почему человеку с коронавирусом при ситуации, когда высокая температура не спадает неделю, не должны назначить эту процедуру? Любопытно, что маме сказали: «Приходите за направлением на КТ в кабинет к своему врачу». Конечно, она была в маске и сделала все максимально быстро, но все же.

Дальше — больше. КТ легких всем, в том числе и ковидным, делают в хирургическом отделении 7-й больницы, на втором этаже. Но для попадания на второй этаж необходимо пройти первый, где толпятся посетители и прооперированные пациенты, выходящие на прогулку или желающие прикупить еду в буфете. В тот период мне еще не пришел анализ на COVID-19, но я была уверена в диагнозе. Нацепив маску, я была полна решимости быстренько пройти на второй этаж, сделать КТ и уехать вместе с мамой на личном автомобиле домой. Но не тут-то было! Мама сделала КТ первой и оставила мое направление сразу на 2-м этаже. Никакие вразумления, что мое направление уже находится в кабинете КТ на охранницу не действовали, никакие увещевания о моей «ковидности», плохом самочувствии, высокой температуре тоже ее не разжалобили.

КТ легких всем, в том числе и ковидным, делают в хирургическом отделении 7-й больницы, на втором этаже. Фото: Максим Платонов

В итоге в течение 40 минут мне пришлось, находясь в этом лобби на первом этаже хирургии, пытаться дозвониться до кабинета КТ, чтобы оттуда охране сообщили, что меня ждут. Скольких человек я могла заразить за это время, один Бог знает. Вот такие попытки проявления власти на местах со стороны сотрудников ставят под угрозу многих ни в чем не повинных людей. Да и логистика направляемых на КТ пациентов вызывает вопросы.



Одно испытание — сделать КТ. Но еще одно — получить его результаты. Сделав КТ 25 сентября утром, мы получили талончики на получение результатов через три дня, то есть на понедельник, 28 сентября. А если человек элементарно умрет, прождав результаты своей компьютерной томографии легких три дня? В итоге маме результаты так и сообщили лишь 28 числа, когда она лично приехала за ними в обозначенный кабинет. Мои же результаты «вытащили» под вечер этого же дня всеми правдами и неправдами, позвонив в скорую помощь, объяснив ситуацию, дозвонившись до заведующей кабинетом и пригрозив пожаловаться в Минздрав.

Посмотревшая в итоге результат КТ легких сотрудница сообщила мне о наличии двусторонней вирусной пневмонии и 25-процентном поражении легких и посоветовала вновь вызвать врача на дом для корректировки лечения. Параллельно мне пришли результаты моего мазка на COVID-19 — как и ожидалось, он оказался положительным. Я послушалась совета — позвонила в регистратуру и вызвала врача, только мне сообщили, что специалист, скорее всего, придет завтра.

Одно испытание — сделать КТ. Но еще одно — получить его результаты. Фото автора

На следующий день, то есть 26 сентября, я вновь встала утром с температурой 38, ужасным самочувствием и сатурацией уже ниже 93. Тут еще и на нёбе начали появляться какие-то язвочки, заболело горло. Врач не пришла, а только позвонила и рекомендовала продолжать назначенное лечение и прописав еще муколитики от кашля. Кстати, в один из предыдущих дней эта врач, участковый терапевт, единственный раз приходила к нам домой на осмотр (она не переболела COVID-19, но была в маске, не закрывающей даже нос) — она рекомендовала удвоить дозу антибиотика и продлила курс лечения им. Она также заранее выписала таблетки «Дексаметазон» — на случай, если в течение двух дней не спадет температура, их было рекомендовано принимать по три таблетки 1 раз в день утром в течение трех дней. Температура не спала, так что этот препарат я тоже начала принимать.

Поездка в ковидный госпиталь

Поняв, что 10 дней лечения не дали эффекта и надо что-то делать, 27 сентября, когда термометр поутру вновь показал 38 градусов, решили вызвать скорую помощь. Конечно, она оказалась не такой скорой и приехала к вечеру — обе сотрудницы были облачены в полное обмундирование (только очки не надели, объяснив это неудобством для работы).

Врач дал и направление с диагнозом — в случае ухудшения состояния с ним можно было напрямую, минуя скорую помощь или вызов врача, приехать в ковидный госпиталь 7-й больницы

Сделав ЭКГ прямо дома и посоветовавшись со старшим в их бригаде по телефону, они решили везти меня в ковидный госпиталь 7-й больницы — они руководствовались сниженной сатурацией, температурой 38 и другими мотивами. Я, конечно, же, не хотела ложиться в больницу (у меня двое малолетних детей), но сотрудницы скорой настояли, что надо бы съездить, раз лечение не дает результатов, и рассказали историю, что их довольно молодая коллега, правда, имевшая хронические заболевания, недавно скончалась от коронавируса.

Они отвезли меня на машине скорой помощи в 7-ю больницу (там предусмотрен отдельный вход для ковидных больных), оставили в приемном покое документы на меня и уехали. Передо мной было несколько человек, так что около получаса я ждала. В приемном покое ковидного госпиталя все сотрудники были в противочумных костюмах, масках и респираторах.

На осмотре врач поинтересовался, какого числа COVID-19 был у меня подтвержден, каковы результаты КТ легких (благо, их удалось выудить), измерил сатурацию и температуру — они уже оказались ближе к норме, и отпустил с миром, назначив новое лечение. Кстати, врач дал и направление с диагнозом — в случае ухудшения состояния с ним можно было напрямую, минуя скорую помощь или вызов врача, приехать в ковидный госпиталь 7-й больницы.

В 7-й больнице предусмотрен отдельный вход для ковидных больных

На этот раз мне назначили антибиотик «Левофлоксацин» (по 500 мг 2 раза в день 10 дней). Кроме того, противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин» (200 мг 2 раза в день 1 сутки, затем по 100 мг 2 раза в сутки 6—8 дней) — его я не стала принимать из-за последних рекомендаций ВОЗ. Также из сильных препаратов назначили уколы гормонального «Дексаметазона» — 8 мг 1 раз в день 5 дней, далее 6-й день — 6 мг и 7-й день — 3 мг.

Три дня до этого я успела пропить таблетки «Дексаметазона», однако, видимо, дозировка оказалась недостаточной. Кроме того, в течение месяца рекомендовано принимать по 10 мг 1 раз в день препарат «Ксарелто» для разжижения крови. Было рекомендовано продолжить прием витаминов, особенно D, достаточное содержание которого, по наблюдению ученых, снижает тяжесть течения болезни.

Забегая вперед можно сказать, что это лечение дало свои результаты — температура практически сразу пошла на снижение, состояние стабилизировалось. Хотя были и неприятные побочки — постоянное головокружение, слабость и ощущение, что ты просто не можешь собрать мысли в кучу, а также нормально управлять своими руками.

Сейчас смело могу говорить: я переболела новой коронавирусной инфекцией, у меня есть антитела к ней. Фото автора

Как быть с детьми?

С самого начала расслабиться мне не давало наличие двоих детей в возрасте 1 и 7 лет, которые проживают вместе с нами. Кстати, в понедельник, 21 сентября, как только маме пришел положительный тест на COVID-19, мы ожидали получить какое-то предписание Роспотребнадзора, требующее от нас полной изоляции. Не пришло ничего. Но, конечно, мы граждане сознательные, и все это время (за исключением поездки на КТ и за результатами) сидели дома, а продукты и лекарства нам привозили знакомые, бесконтактно оставляя их у порога.

Более того, о том, что у нас в квартире подтвержденный COVID-19, я лично сообщила в нашу детскую поликлинику — им никакой информации об этом не поступило. То есть, по идее, можно предположить, что менее сознательные граждане могли бы продолжать водить детей в школы, садики (нужное подчеркнуть), прочие кружки и заведения, хотя дети и считаются довольно активными переносчиками заболевания. Когда я сообщила в детскую поликлинику о положительном результате на COVID-19, на следующий день (22 сентября) мне позвонила наша педиатр. Поинтересовавшись состоянием детей (а на тот момент у обеих появились только сопли — это вообще не симптом коронавируса), педиатр сказала, что у них тоже придут брать мазок.

Сейчас, когда у нас обеих с мамой уже по два отрицательных теста на коронавирус (а маму уже со 2 октября выписали с больничного), детей все еще продолжают выдерживать вне социума. Первый тест на COVID-19 у обеих девочек оказался отрицательным, как, впрочем, и второй. Когда я уже было подумала, что скоро можно будет начинать вести активную жизнь, педиатр сообщила, что придут брать еще и третий тест — это произошло 8 октября, через три недели после того, как я заболела. А результатов у детей приходится ждать еще дольше, чем у взрослых — около недели.

Еще один несправедливый момент, о котором обязательно хотелось бы написать. Наш педиатр звонила мне практически ежедневно, интересуясь состоянием здоровья детей. В конце недели, в которую я заболела, младшая дочка начала кашлять, и педиатр, облачившись как космонавт, пришла к нам домой, в очаг инфекции, чтобы прослушать и осмотреть детей. Но с учетом того, что анализы детей на COVID-19 оказались отрицательными, пациенты педиатра формально считаются здоровыми, и доплат за хождение в очаг коронавируса (а как можно осмотреть годовалого ребенка без участия его «ковидного» родителя?), не предусмотрено. Разве это справедливо?

COVID-19 — это не просто рядовое ОРВИ, в чем меня пыталась убедить одна из юных фельдшеров, пришедшая по вызову. Это серьезное заболевание, которое все переносят по-разному. Фото: Ринат Назметдинов

Резюме

Не зря говорят: наше здоровье — в наших руках. Чтобы более-менее благополучно переболеть коронавирусом, нужно иметь много здоровья, желательно знакомых в медицинских кругах, а также терпение, решимость и настойчивость. Нужно ставить перед системой здравоохранения правильные вопросы, а они, безусловно, есть.

Правильно ли сообщать ковидным пациентам результаты КТ легких спустя три дня после проведения исследования, особенно если обнаруживается пневмония и поражения легких, требующие дополнительного лечения?

Нормально ли ожидать результатов мазка на COVID-19 в течение 5 дней?

Правильно ли не доплачивать педиатрам за выход в очаг инфекции, даже если юные пациенты показали отрицательные результаты на коронавирус?

И да. COVID-19 — это не просто рядовое ОРВИ, в чем меня пыталась убедить одна из юных фельдшеров, пришедшая по вызову. Это серьезное заболевание, которое все переносят по-разному. Если мне, 36-летней женщине, не имеющей хронических заболеваний, так непросто далась болезнь, то можно только представить, каково может быть старикам и хроникам. Берегите себя и своих близких!