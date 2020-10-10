Мечта каждого советского мужчины — ГАЗ-21

От первой «Волги» до самых редких моделей Горьковского автозавода

Фото: Максим Платонов

15 октября 1956 года с конвейера Горьковского автозавода сошел первый автомобиль «Волга». Гордость советского автопрома тех времен сразу стала мечтой почти каждого жителя страны Советов. И зачастую — мечтой неосуществимой. Простые люди годами копили средства и стояли в очереди в ожидании покупки. Но «Волги» изначально выпускались для особых случаев и особых людей. Каждый знал — если по дороге едет «Волга», то ее пассажиром сто процентов будет начальник или парткомовский работник. «Волгой» награждали ударников соцтруда, артистов, певцов и лучших спортсменов СССР, она была особым призом в лотерее Гослото. О том, как все начиналось и чем закончилась история элитного авто, — в небольшом экскурсе «Реального времени» в историю этого особенного автомобиля.

Наследник «Победы»

Один из самых знаменитых и респектабельных советских автомобилей — ГАЗ-21 «Волга» — празднует сегодня свой день рождения. Его запустили в производство 64 года назад на Горьковском автозаводе.

«Волга» стала преемницей послевоенной «Победы». Правда конструкторы сделали корпус значительно больше. Это был комфортный автомобиль, в котором переднее сидение было сдвоенным и представляло из себя диван, не разбитый пополам рычагом переключения скоростей. Его решили установить на руле.

«Волга» стала преемницей послевоенной «Победы». Фото: Рината Назметдинова

Разработчики оснастили первую модель силовым агрегатом объемом 2,5 литра, который развивал мощность до 75 л. с., и помимо трехступенчатой механики — совершенной диковинкой для тех лет — автоматической коробкой передач. Всего же было представлено более 30 модификаций авто — и таксомоторные, и грузопассажирские, и дизельные и даже «тропические».

Однако в первую очередь этот автомобиль конечно был предназначен для советской номенклатуры не самого высшего эшелона. Его цена превышала 5 тысяч рублей при зарплатах, державшихся на уровне 100—200 рублей в месяц.

Проектом по созданию машины руководил художник-конструктор Лев Еремеев. Дизайнеры опирались на американские тренды, а также авиационные и космические мотивы. Особенностью внешнего облика автомобиля стала цельноштампованная хромированная решетка с вертикальными прорезями.

Особенностью внешнего облика автомобиля стала цельноштампованная хромированная решетка с вертикальными прорезями. Фото: Максима Платонов

Изначально на авто устанавливали мотор от «Победы». Лишь спустя год, «Волга» обзавелась своим двигателем объемом 2,4 литра. Пережив несколько модернизаций, 21-я модель ГАЗа была снята с производства в 1970 году.



ГАЗ-24 — просто и надежно, а редкий 3105 — дорого и богато

Разрабатывать следующую модель «Волги» начали еще в 1958 году, но в серийное производство эволюционное продолжение ГАЗ-21 было запущено лишь спустя почти 10 лет. Серия выпускалась намного дольше 21-й модели — ГАЗ-24 завод в Горьком делал до 1985 года.

Ходовой образец ГАЗ-24 из 3-й серии прототипов. Фото: wikipedia.org

Был в истории Нижегородского автозавода даже автомобиль для спецагентов — ГАЗ-23. Эту модель «Волги» разработали по спецзаказу КГБ. На то время она была самой совершенной машиной, поскольку сочетала в себе передовые разработки с комфортным и эргономичным салоном: двигатель объемом 5,5 литра V-образной конструкции, 3-ступенчатую коробку передач автоматического типа, усиленный кузов и множество других модернизированных характеристик. Они обеспечивали небывалые по тем временам скоростные качества, высокую динамику разгона, а также улучшенную маневренность и управляемость на дороге. Автомобиль выпускался с 1962 по 1970 годы и был тщательно засекречен. До наших дней сохранилось всего несколько экземпляров, каким-то образом избежавших обязательного уничтожения после списания.

ГАЗ-23 разработали по спецзаказу КГБ. Фото: wroom.ru

Затем был ГАЗ-3102 — автомобиль для государственных чиновников: машина выпускалась малыми партиями, но ее производство продолжалось 27 лет и было прекращено только в 2009 году.

Выездной художественный совет Министерства автомобильной промышленности обсуждает натурный пластилиновый макет автомобиля ГАЗ-3102. Фото: из архива В.Н. Носакова, 1967 год. / wikipedia.org

Кстати, совсем недавно была найдена самая редкая модель «Волги» — ГАЗ-3105. В 1988 году было выпущено всего 55 таких автомобилей, из которых до наших дней «дожил» лишь один. Седан получил новый кузов, независимую подвеску, дисковые тормоза на всех колесах, полный привод, гидроусилитель руля и новый 3,4-литровый двигатель V8 мощностью 170 л. с. Диковинным для отечественного автопрома того периода стали кондиционер, регулировка руля в двух плоскостях, обогрев сидений и аудиосистема.

Самая редкая модель «Волги» — ГАЗ-3105. В 1988 году было выпущено всего 55 таких автомобилей, из которых до наших дней «дожил» лишь один. Фото: wroom.ru

Следующая модель — ГАЗ-31029 — стала доступна широким массам, выпускалась она всего 5 лет: с 1992 по 1997 гг.

За ней в 1997 году ГАЗ запустил в конвейер «Волгу» 3110, особенностями которой стали гидроусилитель руля и измененный рулевой редуктор. Производилась эта серия до 2005 года.

ГАЗ-31105 появился на рынке в 2004 году и был лучше прежнего как по внешнему облику, так и по внутренней оснастке. Последняя Волга-31105 сошла с конвейера спустя 5 лет с момента выпуска.

ГАЗ-31105 «Волга» конца 2004 года. Фото: Dmitriy707 / wikimedia.org

Есть ли будущее у «Волги»?

Эпохальное шествие «Волги» в отечественном автопроме вышло на финишную прямую в 2009 году, когда ГАЗ решил выпускать Volga. Разработка абсолютно нового концепта «Волги» стартовала в начале нулевых, а в 2007 был представлен первый опытный образец. Новая модель «Волги» была как внешне, так и внутренне стилизована под американские машины, что ставило ее в один ряд с иномарками и должно было обеспечить повышенный интерес со стороны россиян.

Разработка абсолютно нового концепта «Волги» стартовала в начале нулевых, а в 2007 был представлен первый опытный образец. Фото: autonews.ru

На этом можно было бы закончить историю автомобиля «Волга», бывшего некогда пределом мечтаний многих советских людей. Но несколько лет назад в автомобильной среде России начали ходить слухи о ведущихся на заводе ГАЗ разработках принципиально нового концепта автомобиля, и в 2016 году в интернете даже стали появляться фотографий новой модели «Волги»-2016, которая якобы получила рабочее название ГАЗ-5000GL. Но какой в итоге предстанет перед покупателями новая «Волга», станет известно в 2021 году, заявил в одном из интервью губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Пока же ни о технических параметрах, ни об экстерьере авто ничего не известно.

На ретромобиле — с ветерком по дорогам Татарстана

Пока же любители автобренда «Волга» объединяются в ретроклубы, проводят парады редких машин, а некоторые по-прежнему сидят за рулем лучшего автомобиля, который когда-либо производился как в Советском Союзе, так и после его распада.

В Татарстане известным коллекционером и почитателем «Волги» многие годы является глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Фото: Максим Платонов

К примеру, в Татарстане известным коллекционером и почитателем «Волги» многие годы является глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин — обладатель ГАЗ-21, который он приобрел у отставного генерала в конце 80-х. Тот служил в Германии и разъезжал на «Волге» за границей. Клуб автолюбителей «ГАЗ-21 «Волга» был создан в 2006 году и сегодня его участниками являются порядка 130 фанатов «Волги».