«Думаю, заразилась в торговом центре. Без маски ходила»: ужас, вирус и героизм в ковидном госпитале Казани

Репортаж «Реального времени» из «красной зоны» в разгар второй волны COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Тревожные новости приходят из ковидных госпиталей Татарстана, где уже разворачивают дополнительные отделения, а коек все равно не хватает. «Скорые», подвозящие больных, вновь собираются в пробки у ворот больниц, а суточный прирост заразившихся приближается к пиковым значениям июня — июля. Медики бьют тревогу — татарстанцы слишком рано расслабились и пренебрегают мерами предосторожности. Как результат — десятки людей попадают на больничные койки с поражением легких в 50%, 75% и больше. Осознание того, насколько страшен вирус, пришло слишком поздно — признались они корреспондентам «Реального времени», посетившим накануне «красную зону» ковид-госпиталя 16-й горбольницы Казани. Сюда привозят наиболее сложных пациентов — пожилых с хроническими заболеваниями, причем число коек накануне пришлось увеличить почти вдвое. Врачи каждый день самоотверженно спасают чужие жизни, рискуя собственными. Но даже те, кого вытащили с того света, все еще не могут дышать сами, нуждаются в кислороде и длительной реабилитации.



«Нам все кажется, что мы здоровенькие и ничего не будет»

Ковидный госпиталь на базе 16-й горбольницы Казани в начале сентября открылся во второй раз. Сюда привозят людей, как правило, из РКИБ с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией в возрасте исключительно 60+. Только что поступившим пациентам не до бесед — некоторые не могут не то что говорить, даже дышать самостоятельно. Те, кому уже помогли, с ужасом рассказывают о пережитом состоянии:

— Заболела очень–очень тяжело. У меня и ноги болели, и спина, и все болело, была очень высокая температура, пропали обоняние и вкус. Ужасный был кашель, невозможный, первые 3 дня в палате девочкам даже спать не давала, — рассказывает Наиля Ахметжанова, преподаватель Казанского медико-фармацевтического училища при КГМУ.

Женщина тесно контактировала с сотрудницей, у которой, как потом выяснилось, заболели коронавирусом родители. Педагог не сразу заподозрила ковид и обратилась к врачу, поступила в госпиталь с поражением 30% легких. «От антибиотиков был анафилактический шок, аллергию дало, сейчас еще и от нее лечат. Мой муж тоже лечится от коронавируса, но дома. А на работе уже четверо преподавателей болеют: трое в больнице, один — дома. Предполагаю, что студенты тоже болеют, но они не проверяются, а поскольку молодые, то переносят ковид в легкой форме» — предполагает женщина.

Наиля Ахметжанова тесно контактировала с сотрудницей, у которой, как потом выяснилось, заболели коронавирусом родители

Дания практически ни с кем не контактировала, живет отдельно от родных, поэтому даже не представляет, где могла заразиться. Разве что, когда с мужем за продуктами ходили, иногда забывали маску, рассуждает она. Пациентка поступила в достаточно тяжелом состоянии, врачи с трудом и не сразу смогли сбить высокую температуру. Сейчас идет медленное восстановление.



— Нас очень хорошо здесь лечат, благодарны девочкам — докторам. Они внимательны к нам, возились со мной всю ночь, меняли лечение, когда не сбивалась температура, — от всего сердца благодарит медиков Дания.

Ее соседка по палате Любовь Кирина добавила, что персонал действительно отзывчивый. Врачей и медсестер не приходится просить по несколько раз, откликаются мгновенно, относятся к немолодым пациентам с душой.

— Сейчас у меня 75% поражения легких! Не могу обходиться без кислорода, — говорит Любовь Кирина.

«Сейчас у меня 75% поражения легких! Не могу обходиться без кислорода», — говорит Любовь Кирина

Еще одна пациентка Роза вспоминает, как первым делом пропало обоняние. Неделю было недомогание и невысокая температура. Теперь также на 75% поражены легкие.

— Мы, старые бабушки, разве пойдем в больницу?! Дочка — врач, сказала мне, что я задыхаюсь, а я даже не ощущала этого, и кашля не было. Думаю, заразилась в торговом центре. Без маски ходила. Нам все кажется, что мы здоровенькие и ничего не будет нам. Дочка меня уже отругала: «Тебе было сказано никуда не ходить», — сожалеет, что не береглась Роза.

Жительница Ульяновска Альфия в начале октября в родном городе целый день провела с подругой в походах по магазинам, приятельница кашляла. Альфия осталась ночевать у нее, и в те же сутки сама вызывала скорую для подруги, у которой поднялась очень высокая температура. Альфия тоже почувствовала недомогание, но у нее были планы — она поехала в Казань к родственникам. Здесь у нее проявилась слабость, температура держалась уже с неделю. Она сама обратилась за КТ-исследованием, которое показало 35—40% поражения легких. Женщину отвезли в РКИБ, а затем в 16-ю больницу.

— Сама удивилась, настолько себя считаю здоровой и ОРЗ, ОРВИ редко болею. Не почувствовала чего-то подозрительного у себя внутри. Но когда установили двустороннюю пневмонию, настояла на госпитализации, — рассказывает Альфия.

Жительница Ульяновска Альфия в начале октября в родном городе целый день провела с подругой в походах по магазинам, приятельница кашляла...

Многие пациенты полагают, что инфекцию подхватили в транспорте или магазине: «Маски обязательно надо носить, стараться меньше на улицу выходить, берегите себя», — отрываясь от кислородной маски, наказывала Любовь Кирина, когда корреспонденты «Реального времени» уходили из палаты.



Госпиталь расширили на 80 коек

В сентябре госпиталь в 16-й горбольнице развернули повторно на 100 коек. Но в октябре инфекционисты ощутили заметный прирост заболевших: сюда в неделю привозят до 50 человек, сейчас здесь на лечении более 100 пациентов. Поэтому возникла потребность в дополнительных местах, и к двум этажам ковид-госпиталя накануне добавили еще один — на 80 коек, сообщила «Реальному времени» главный инфекционист больницы Миляуша Давлетшина, которая даже в свой день рождения не покидает пост в «красной зоне».

«Каждый врач сейчас ведет 20 — 25 пациентов. Но это меньше, чем в мае, когда в отдельные дни мне приходилось вести до 40 пациентов одновременно», — рассказывает Миляуша Давлетшина

Весной госпиталь в больнице открывали 15 мая, тогда он вмещал 250 человек. Первые месяцы руководителю ковидного стационара Сергею Кривошапко приходилось в буквальном смысле жить здесь — требовалось его постоянное присутствие. Сейчас работа уже отлажена.

— С больными коронавирусом работают около 40 докторов, а также средний и младший медперсонал. Помимо инфекционистов, среди них лор-врачи, пульмонологи, гинекологи — все прошли подготовку по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Опыт у многих уже есть с мая. Каждый врач сейчас ведет 20—25 пациентов. Но это меньше, чем в мае, когда в отдельные дни мне приходилось вести до 40 пациентов одновременно, — рассказывает Миляуша Давлетшина.

Акушер-гинеколог больницы Ануш Оганесян давно уже изъявила желание работать в госпитале, но допустили ее к работе лишь с 12 августа, после обучения.

— Очень тяжело, когда работаешь не по своей специализации. Первое время каждый раз дергаешь коллег. И они, конечно, помогают. Понемногу вникаешь в суть работы, привыкаешь, — сказала Ануш Вардановна.

Акушер-гинеколог больницы Ануш Оганесян давно уже изъявила желание работать в госпитале, но допустили ее к работе лишь с 12 августа, после обучения

Обход пациентов у каждого врача занимает около четырех часов. После обеда доктора, как правило, работают с документами, но при необходимости снова надевают двухслойный защитный костюм и отправляются в палаты или идут в приемное отделение, когда привозят новых пациентов.



Перед тем, как попасть в «красную зону», корреспонденты «Реального времени» также были препровождены в зону, где переодевается персонал. Доктора, медсестры и санитары надевали по два костюма, по две пары перчаток, респиратор, а поверх — медицинскую маску. Следили за тем, чтобы одежда плотно прилегала и не было зазоров между слоями ткани и кожей. Бывалые сотрудники довольно ловко справляются, а новичкам помогает дезинфектор.

Главный инфекционист замечает, что теперь доктора справляются с «ковидной» экипировкой самостоятельно без посторонней помощи и гораздо быстрее. Но от этого работать в ней легче не стало.

Возникает барьер от самого факта погружения в эту специальную одежду, говорят врачи

— И первое время было страшно, и сейчас такое чувство сохраняется, но это не страх заразиться. Трудно объяснить — возникает барьер от самого факта погружения в эту специальную одежду. Однако каждый день преодолеваем это чувство и идем, — говорит собеседница.

Дышать сложно, подтверждает Давлетшина, правда, люди в госпитале стойкие, в обморок не падали. Себя поддерживают витаминами, успокоительными и противовирусными препаратами.

В больницы попадают семьями



Тяжелых и крайне тяжелых пациентов в палатах интенсивной терапии много, констатирует главный инфекционист. По ее словам, сейчас в реанимации госпиталя находятся 15 человек на инвазивной (искусственной) и неинвазивной (когда высокий поток кислорода подается пациенту через маску) вентиляции легких. В палатах лежат люди в пограничном состоянии, между формами средней тяжести и тяжелыми. Они получают комплексную терапию из противовирусных, противомалярийных, гормональных препаратов, антибиотиков, дезинтоксикаторов. Кроме того, пациентам подают увлажненный уже кислород через канюли.

Если болезнь протекает в средней степени тяжести, то помочь пациентам удается в среднем за 10—12 дней. В более сложных случаях больные могут задержаться в стационаре до месяца

— В нашем госпитале сосредоточены довольно тяжелые пациенты, поскольку наш контингент — возрастные, 60+ люди. Практически все сюда поступают с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, ожирением, гематологическими или онкологическими заболеваниями. Те, у кого снижен иммунитет, более подвержены этому заболеванию, да и протекает оно у них чаще в более тяжелой форме, — описывает ситуацию Давлетшина.

Если болезнь протекает в средней степени тяжести, то помочь пациентам удается в среднем за 10—12 дней. В более сложных случаях больные могут задержаться в стационаре до месяца. К счастью, есть и такие пациенты, ведущие здоровый образ жизни, которые, несмотря на возраст и коварность новой инфекции, быстро и без осложнений идут на поправку. К тому же, хотя и небольшой, но все-таки образовавшийся опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией позволяет докторам быть уверенней в лечении.

— Не скажу, что все на 100 процентов понятно, как лечить это заболевание — болезнь новая, нет полноты информации, но я считаю, что мы все-таки успешно с ней боремся, — заключает Миляуша Давлетшина.

Хотя и небольшой, но все-таки образовавшийся опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией позволяет докторам быть уверенней в лечении

По словам медика, пациентов нередко привозят целыми семьями:

— К нам часто попадают, например, муж и жена. Конечно, многие напуганы — пожилые люди — как дети. С каждым пациентом стараюсь проговаривать его лечение, текущее состояние, анализы. Пациенты полностью информированы о течении заболеваний. Стараемся держать под контролем давление и сахар, если показатели выходят за границы нормы — корректируем. Даже в одной семье люди переносят болезнь по-разному. Бывает, что жена, например, идет на поправку, а муж продолжает бороться.

Врач считает, прирост больных идет, потому что люди не соблюдают принципы самоизоляции:

— Не соблюдают даже те, кто находится на карантине. Не выдерживают социальную дистанцию — это очень видно в продуктовых магазинах прямо невооруженным глазом. Не надевают маски, перестали носить перчатки. Все-таки, считаю, перчатки надо надевать в местах скопления людей. И маски надо носить, закрывая и рот, и нос. В транспорте очень много народу. Я пешком хожу на работу, но проходя мимо остановки, вижу переполненные автобусы, где многие люди без масок — это меня повергает в шок. И главное, что эта ковидная реальность продлится неизвестно сколько, поэтому нужно помнить о мерах безопасности, — призывает доктор.



1 / 27 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов