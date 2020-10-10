«Думаю, заразилась в торговом центре. Без маски ходила»: ужас, вирус и героизм в ковидном госпитале Казани
Репортаж «Реального времени» из «красной зоны» в разгар второй волны COVID-19
Тревожные новости приходят из ковидных госпиталей Татарстана, где уже разворачивают дополнительные отделения, а коек все равно не хватает. «Скорые», подвозящие больных, вновь собираются в пробки у ворот больниц, а суточный прирост заразившихся приближается к пиковым значениям июня — июля. Медики бьют тревогу — татарстанцы слишком рано расслабились и пренебрегают мерами предосторожности. Как результат — десятки людей попадают на больничные койки с поражением легких в 50%, 75% и больше. Осознание того, насколько страшен вирус, пришло слишком поздно — признались они корреспондентам «Реального времени», посетившим накануне «красную зону» ковид-госпиталя 16-й горбольницы Казани. Сюда привозят наиболее сложных пациентов — пожилых с хроническими заболеваниями, причем число коек накануне пришлось увеличить почти вдвое. Врачи каждый день самоотверженно спасают чужие жизни, рискуя собственными. Но даже те, кого вытащили с того света, все еще не могут дышать сами, нуждаются в кислороде и длительной реабилитации.
«Нам все кажется, что мы здоровенькие и ничего не будет»
Ковидный госпиталь на базе 16-й горбольницы Казани в начале сентября открылся во второй раз. Сюда привозят людей, как правило, из РКИБ с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией в возрасте исключительно 60+. Только что поступившим пациентам не до бесед — некоторые не могут не то что говорить, даже дышать самостоятельно. Те, кому уже помогли, с ужасом рассказывают о пережитом состоянии:
— Заболела очень–очень тяжело. У меня и ноги болели, и спина, и все болело, была очень высокая температура, пропали обоняние и вкус. Ужасный был кашель, невозможный, первые 3 дня в палате девочкам даже спать не давала, — рассказывает Наиля Ахметжанова, преподаватель Казанского медико-фармацевтического училища при КГМУ.
Женщина тесно контактировала с сотрудницей, у которой, как потом выяснилось, заболели коронавирусом родители. Педагог не сразу заподозрила ковид и обратилась к врачу, поступила в госпиталь с поражением 30% легких. «От антибиотиков был анафилактический шок, аллергию дало, сейчас еще и от нее лечат. Мой муж тоже лечится от коронавируса, но дома. А на работе уже четверо преподавателей болеют: трое в больнице, один — дома. Предполагаю, что студенты тоже болеют, но они не проверяются, а поскольку молодые, то переносят ковид в легкой форме» — предполагает женщина.
Дания практически ни с кем не контактировала, живет отдельно от родных, поэтому даже не представляет, где могла заразиться. Разве что, когда с мужем за продуктами ходили, иногда забывали маску, рассуждает она. Пациентка поступила в достаточно тяжелом состоянии, врачи с трудом и не сразу смогли сбить высокую температуру. Сейчас идет медленное восстановление.
— Нас очень хорошо здесь лечат, благодарны девочкам — докторам. Они внимательны к нам, возились со мной всю ночь, меняли лечение, когда не сбивалась температура, — от всего сердца благодарит медиков Дания.
Ее соседка по палате Любовь Кирина добавила, что персонал действительно отзывчивый. Врачей и медсестер не приходится просить по несколько раз, откликаются мгновенно, относятся к немолодым пациентам с душой.
— Сейчас у меня 75% поражения легких! Не могу обходиться без кислорода, — говорит Любовь Кирина.
Еще одна пациентка Роза вспоминает, как первым делом пропало обоняние. Неделю было недомогание и невысокая температура. Теперь также на 75% поражены легкие.
— Мы, старые бабушки, разве пойдем в больницу?! Дочка — врач, сказала мне, что я задыхаюсь, а я даже не ощущала этого, и кашля не было. Думаю, заразилась в торговом центре. Без маски ходила. Нам все кажется, что мы здоровенькие и ничего не будет нам. Дочка меня уже отругала: «Тебе было сказано никуда не ходить», — сожалеет, что не береглась Роза.
Жительница Ульяновска Альфия в начале октября в родном городе целый день провела с подругой в походах по магазинам, приятельница кашляла. Альфия осталась ночевать у нее, и в те же сутки сама вызывала скорую для подруги, у которой поднялась очень высокая температура. Альфия тоже почувствовала недомогание, но у нее были планы — она поехала в Казань к родственникам. Здесь у нее проявилась слабость, температура держалась уже с неделю. Она сама обратилась за КТ-исследованием, которое показало 35—40% поражения легких. Женщину отвезли в РКИБ, а затем в 16-ю больницу.
— Сама удивилась, настолько себя считаю здоровой и ОРЗ, ОРВИ редко болею. Не почувствовала чего-то подозрительного у себя внутри. Но когда установили двустороннюю пневмонию, настояла на госпитализации, — рассказывает Альфия.
Многие пациенты полагают, что инфекцию подхватили в транспорте или магазине: «Маски обязательно надо носить, стараться меньше на улицу выходить, берегите себя», — отрываясь от кислородной маски, наказывала Любовь Кирина, когда корреспонденты «Реального времени» уходили из палаты.
Госпиталь расширили на 80 коек
В сентябре госпиталь в 16-й горбольнице развернули повторно на 100 коек. Но в октябре инфекционисты ощутили заметный прирост заболевших: сюда в неделю привозят до 50 человек, сейчас здесь на лечении более 100 пациентов. Поэтому возникла потребность в дополнительных местах, и к двум этажам ковид-госпиталя накануне добавили еще один — на 80 коек, сообщила «Реальному времени» главный инфекционист больницы Миляуша Давлетшина, которая даже в свой день рождения не покидает пост в «красной зоне».
Весной госпиталь в больнице открывали 15 мая, тогда он вмещал 250 человек. Первые месяцы руководителю ковидного стационара Сергею Кривошапко приходилось в буквальном смысле жить здесь — требовалось его постоянное присутствие. Сейчас работа уже отлажена.
— С больными коронавирусом работают около 40 докторов, а также средний и младший медперсонал. Помимо инфекционистов, среди них лор-врачи, пульмонологи, гинекологи — все прошли подготовку по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Опыт у многих уже есть с мая. Каждый врач сейчас ведет 20—25 пациентов. Но это меньше, чем в мае, когда в отдельные дни мне приходилось вести до 40 пациентов одновременно, — рассказывает Миляуша Давлетшина.
Акушер-гинеколог больницы Ануш Оганесян давно уже изъявила желание работать в госпитале, но допустили ее к работе лишь с 12 августа, после обучения.
— Очень тяжело, когда работаешь не по своей специализации. Первое время каждый раз дергаешь коллег. И они, конечно, помогают. Понемногу вникаешь в суть работы, привыкаешь, — сказала Ануш Вардановна.
Обход пациентов у каждого врача занимает около четырех часов. После обеда доктора, как правило, работают с документами, но при необходимости снова надевают двухслойный защитный костюм и отправляются в палаты или идут в приемное отделение, когда привозят новых пациентов.
Перед тем, как попасть в «красную зону», корреспонденты «Реального времени» также были препровождены в зону, где переодевается персонал. Доктора, медсестры и санитары надевали по два костюма, по две пары перчаток, респиратор, а поверх — медицинскую маску. Следили за тем, чтобы одежда плотно прилегала и не было зазоров между слоями ткани и кожей. Бывалые сотрудники довольно ловко справляются, а новичкам помогает дезинфектор.
Главный инфекционист замечает, что теперь доктора справляются с «ковидной» экипировкой самостоятельно без посторонней помощи и гораздо быстрее. Но от этого работать в ней легче не стало.
— И первое время было страшно, и сейчас такое чувство сохраняется, но это не страх заразиться. Трудно объяснить — возникает барьер от самого факта погружения в эту специальную одежду. Однако каждый день преодолеваем это чувство и идем, — говорит собеседница.
Дышать сложно, подтверждает Давлетшина, правда, люди в госпитале стойкие, в обморок не падали. Себя поддерживают витаминами, успокоительными и противовирусными препаратами.
В больницы попадают семьями
Тяжелых и крайне тяжелых пациентов в палатах интенсивной терапии много, констатирует главный инфекционист. По ее словам, сейчас в реанимации госпиталя находятся 15 человек на инвазивной (искусственной) и неинвазивной (когда высокий поток кислорода подается пациенту через маску) вентиляции легких. В палатах лежат люди в пограничном состоянии, между формами средней тяжести и тяжелыми. Они получают комплексную терапию из противовирусных, противомалярийных, гормональных препаратов, антибиотиков, дезинтоксикаторов. Кроме того, пациентам подают увлажненный уже кислород через канюли.
— В нашем госпитале сосредоточены довольно тяжелые пациенты, поскольку наш контингент — возрастные, 60+ люди. Практически все сюда поступают с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, ожирением, гематологическими или онкологическими заболеваниями. Те, у кого снижен иммунитет, более подвержены этому заболеванию, да и протекает оно у них чаще в более тяжелой форме, — описывает ситуацию Давлетшина.
Если болезнь протекает в средней степени тяжести, то помочь пациентам удается в среднем за 10—12 дней. В более сложных случаях больные могут задержаться в стационаре до месяца. К счастью, есть и такие пациенты, ведущие здоровый образ жизни, которые, несмотря на возраст и коварность новой инфекции, быстро и без осложнений идут на поправку. К тому же, хотя и небольшой, но все-таки образовавшийся опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией позволяет докторам быть уверенней в лечении.
— Не скажу, что все на 100 процентов понятно, как лечить это заболевание — болезнь новая, нет полноты информации, но я считаю, что мы все-таки успешно с ней боремся, — заключает Миляуша Давлетшина.
По словам медика, пациентов нередко привозят целыми семьями:
— К нам часто попадают, например, муж и жена. Конечно, многие напуганы — пожилые люди — как дети. С каждым пациентом стараюсь проговаривать его лечение, текущее состояние, анализы. Пациенты полностью информированы о течении заболеваний. Стараемся держать под контролем давление и сахар, если показатели выходят за границы нормы — корректируем. Даже в одной семье люди переносят болезнь по-разному. Бывает, что жена, например, идет на поправку, а муж продолжает бороться.
Врач считает, прирост больных идет, потому что люди не соблюдают принципы самоизоляции:
— Не соблюдают даже те, кто находится на карантине. Не выдерживают социальную дистанцию — это очень видно в продуктовых магазинах прямо невооруженным глазом. Не надевают маски, перестали носить перчатки. Все-таки, считаю, перчатки надо надевать в местах скопления людей. И маски надо носить, закрывая и рот, и нос. В транспорте очень много народу. Я пешком хожу на работу, но проходя мимо остановки, вижу переполненные автобусы, где многие люди без масок — это меня повергает в шок. И главное, что эта ковидная реальность продлится неизвестно сколько, поэтому нужно помнить о мерах безопасности, — призывает доктор.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым