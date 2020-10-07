За «санитарную» аферу при сдаче объекта Haier и детсадов Закамья ответят врач и бизнесмен

Следком уже знакомит обвиняемых с материалами дела в 11 томах, в суде засветили компромат от свидетелей

Фото: Ирина Плотникова (на фото - Ильдар Султанов)

Следком по РТ готовит к передаче в прокуратуру уголовное дело экс-владельца ООО «Ассоциация клиник «Медицина будущего» Алексея Токарева и «кандидата в главврачи» челнинского филиала Центра Роспотребнадзора Ильдара Султанова. Их обвиняют в хищении средств за лабораторно-инструментальные исследования на девяти новостройках, включая детсады и производственный корпус Haier. Как будущие фигуранты дела проводили передопрос свидетелей после оперов, а подчиненные Султанова работали на чужой карман и прятали по его указанию компромат при обыске — в материале «Реального времени».

Султанов признался в злоупотреблении



Советский райсуд Казани продлил двум обвиняемым в «санитарной» афере меру пресечения. Завотделом физических факторов филиала Центра гигиены и эпидемилогии РТ в Набережных Челнах Ильдара Султанова оставили в СИЗО до 8 ноября, его приятеля-бизнесмена Алексея Токарева — под домашним арестом на тот же срок.

Заметим, что предприниматель был задержан по этому делу на месяц позже санврача, однако в отношении него суд не стал избирать самую жесткую меру пресечения.

Как сообщил суду старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Раиль Самигуллин, в сентябре обоим фигурантам предъявили окончательное обвинение в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). В действиях Султанова усмотрели еще и злоупотребление полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Причем, в этой части вину он уже признал.

Как сообщилРаиль Самигуллин, в сентябре обоим фигурантам предъявили окончательное обвинение в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере

А вот от аферы оба открещиваются. Султанов настаивает на непричастности к хищению, Токарев говорит лишь о получении прибыли в рамках коммерческой деятельности. Кстати, именно ему часть свидетелей приписывает руководящую роль в преступлении.

По версии Следкома, Султанов и Токарев в сговоре с неустановленными лицами в 2019-м году вынудили представителей фирм-застройщиков «Евростиль», «Инвестор», «СК «Твой дом», «Лига» и компаний «Замелекесье» и «АВП групп» заключить договоры на лабораторно-инструментальные исследования перед сдачей своих объектов с компанией «БМК-Союз». Хотя обращались застройщики по данному вопросу непосредственно в филиал Центра гигиены и эпидемиологии по Набережным Челнам и Актанышскому району. А им объясняли — мол, у «союзников» будет дешевле. Токарев был представителем этой фирмы, а его сестра — директором и учредителем.

По тем договорам «БМК-Союз» получила 2 млн 242 тысячи рублей. Однако сами исследования на соответствие новостроек требованиям СанПиН выполняли... подчиненные Султанова из того же челнинского филиала Центра, подведомственного Роспотребнадзору. Причем, договоры на эти услуги Центра заключались от двух подконтрольных обвиняемому бизнесмену фирм и в гораздо меньшем объеме. И именно этот объем был оплачен — на 207 тысяч. Разница между реально выполненным санврачами и доходом Центра составила 2 млн 34,4 тысячи рублей. Силовики считают ее ущербом по делу.

Алексею Токареву (на фото — слева) в этом году будет 40. Суду он представился отцом трех несовершеннолетних детей и учредителем компании «Профилактика регион» в Челнах

Что до самих объектов исследования, то на их сдачу эта афера никак не повлияла. Напомним, речь идет о производственном корпусе стиральных машин барабанного типа Haier и детсаде в Набережных Челнах, школе на 800 учеников и двух садиках в Нижнекамске и Мензелинске. А также еще четырех новостройках в автограде — исламском культурном центре с двумя жилыми домами на месте скандально известного медресе «Йолдыз» в поселке ГЭС, детсаде на 340 мест и двух многоэтажках в 65-м и 22-м комплексах.

Токарев: «Моя виновность не доказана. Все это домыслы!»

Алексею Токареву в этом году будет 40. Суду он представился отцом трех несовершеннолетних детей и учредителем компании «Профилактика регион» в Челнах. Она специализируется на технических испытаниях, исследованиях, анализе и сертификации. В штате — 1 человек, выручка за прошлый год, по данным «Спарк-Интерфакс» не дотянула до 500 тысяч рублей.

Впрочем, еще пару месяцев назад ныне обвиняемый являлся единственным собственником и руководителем куда более успешного ООО «Ассоциация клиник «Медицина будущего» — со штатом в 45 сотрудников и годовой прибылью в 4,6 млн рублей при выручке в 115 млн рублей. По данным открытых источников, юридическая смена власти в фирме произошла за несколько дней до задержания Токарева. И на обоих постах его сменила не чужая дама — Регина Исхаковна Токарева. Последняя ранее имела долю в казанском ООО «Лайф Клиник+" с пропиской на улице 2-й Азинской.

Значительно раньше Токарев избавился от доли в уфимском «клоне» челнинской клиники — ООО «АК «Медицина будущего». Уступил ее партнеру — Марату Валиеву, который в настоящее время руководит ООО «Практика регион». К слову, и Валиев, и Токарев успели попытать силы в схожей сфере в Москве — оба были и учредителями, и директорами столичной «Меди Вита» в 2013-2018 годах.

Равиль Абзалилов ходатайство поддержал, полагая, что «в случае избрания иной меры пресечения, у обвиняемого появится реальная возможность скрыться или иным образом препятствовать ходу расследования...»

На заседании старший следователь 2-го отдела Следкома по РТ Раиль Самигуллин просил продлить Алексею Токареву домашний арест с сохранением ранее установленных ограничений и запретов. А еще сообщил — обвиняемый и его адвокат уже завершают ознакомление с 11-ю томами дела, которое «в ближайшее время планируется отправить прокурору». Старший помощник прокурора Советского района Казани Равиль Абзалилов ходатайство поддержал, полагая, что «в случае избрания иной меры пресечения, у обвиняемого появиться реальная возможность скрыться или иным образом препятствовать ходу расследования...»

Сам Токарев заявил — о побеге не помышляет, домашний арест не нарушал. Он просил снять с него электронный браслет и вынести запрет определенных действий: «На связь со свидетелями и потерпевшими я и не выходил. Мне это ни к чему, потому что моя виновность не доказана. Все это домыслы!»

Адвокат бизнесмена Игорь Афанасьев убеждал суд — сама конструкция предъявленного обвинения свидетельствует о непричастности его клиента к инкриминируемому преступлению. «Максимум, что там может содержаться в действиях — это 165-я [статья УК РФ], причинение имущественного ущерба без цели хищения. Потому что имущество не находилось в законном владении потерпевшего [филиала Центра гигиены и эпидемиологии], и право на имущество не находилось и не могло находиться в законном владении».

Адвокат бизнесмена Игорь Афанасьев (на фото — слева) убеждал суд — сама конструкция предъявленного обвинения свидетельствует о непричастности его клиента к инкриминируемому преступлению

Как санврачи документы от полиции прятали

Ходатайство о продлении реального ареста Ильдару Султанову было схожим. Однако на этом заседании исследовали немало любопытных материалов, представленных следствием в подтверждение причастности санврача к преступлению. Так выяснилось, что 34-летний отец троих детей до посадки являлся еще и одним из реальных кандидатов на пост руководителя филиала челнинского Центра гигиены и эпидемиологии РТ. Такие показания дал один из его коллег. А нынешний главврач филиала Марсель Хайсаров получил статус представителя потерпевшего учреждения в уголовном деле.

Майор юстиции Самигуллин настаивал на сохранении меры пресечения, опасаясь угроз в адрес изобличивших аферу многочисленных сотрудников Центра и уничтожения возможных доказательств в документах, которые хранятся в учреждении. Один из подчиненных обвиняемого вспомнил, как при посещении филиала сотрудником УБЭП еще до возбуждения дела, «Султанов велел от одной из сотрудниц убрать папку с документами и не показывать их сотрудникам полиции». Допрошенная сотрудница данный факт подтвердила.

Непосредственный исполнитель работ по проверкам санитарных норм на девяти новостройках утверждал — требовалось провести 10 тысяч исследований, столько и сделали. Передали протокол Султанову. А позже выяснилось — поработали сотрудники бюджетного учреждения за «БМК-Союз», а филиал получил гроши от выполненного объема.

34-летний отец троих детей до посадки являлся еще и одним из реальных кандидатов на пост руководителя филиала челнинского Центра гигиены и эпидемиологии РТ

Тот же свидетель признался, что по указке непосредственного начальника дважды получал на свою банковскую карту некие суммы от Марата Валиева (возможно, речь идет о партнере Токарева) и передавал их лично Султанову. Любопытно, что после допроса полицейскими в феврале 2020-го — почти за два месяца до возбуждения дела — данный свидетель по требованию Султанова ездил на встречу с ним и неким «главным». Думал — так называют главврача Хайсарова, а познакомили с Токаревым. «Он спросил — какие вопросы задавались, спрашивали ли меня о занижении стоимости работ? Я ему ответил. Выслушали, разошлись», озвучил суд показания из материалов дела.

Представители коммерческих компаний вспоминали, как удивлялись — обратились за услугами в госучреждение, договор привез представитель «БМК-Союз», а на сами исследования приехали... санитарные врачи.

Сам обвиняемый Ильдар Султанов первоначально заявлял — денежные средства не получал, в сговор ни с кем не вступал. К финалу следствия его позиция чуть изменилась. «Вину признал частично. Пояснил, что дал указание подчиненным сотрудникам сделать объем работы больше, чем было заказано», — сообщила суду его адвокат Инна Жукова, подчеркнув, что признание охватывает лишь состав обвинение по статье 285 УК РФ.

Также защитник использовала часть засвеченного компромата как доказательства отсутствия злых намерений своего клиента. Так, вспомнив встречу Султанова и Токарева со свидетелем на стадии проверок БЭП, она отметила: «По показаниям этого свидетеля никаких угроз ему не высказывалось. Токарев узнал, о чем спрашивали, и они тихо-мирно разошлись». Не обошла Жукова и допросы сотрудников Центра в части попыток скрыть документы от полиции: «Из допросов следует — Султанов просил лишь не показывать папки с документами — причем, неизвестно по какой причине. А указаний уничтожить их не давал».

Суд оставил врача в СИЗО

Адвокат и сам обвиняемый просили об освобождении под домашний арест.

— Обстоятельства я раскрыл полностью. На иждивении трое детей, один из них грудной. Жене очень тяжело. На домашнем аресте смогу оказать помощь, ухаживать за детьми, чтобы она вышла на работу, — выступил Ильдар Султанов. — Угрозы для общества я не несу. Оказывать давление на свидетелей не собираюсь. Так как я показания уже дал. И скрываться я тоже не собираюсь...

Судья Сергей Аптулин оставил врача в СИЗО.