Кто нагрел руки на сдаче завода Haier и детсадов Закамья?

В Казани по делу об афере с санитарными разрешениями арестован чиновник Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана

Следком раскручивает дело об афере с оплатой лабораторных исследований на социальных и производственных объектах Набережных Челнов, Нижнекамска и Мензелинска. По версии силовиков, заведующий отделом физфакторов из филиала Центра гигиены и эпидемиологии РТ в сговоре с неустановленными лицами вынуждал стройкомпании «Евростиль», «Твой дом» и другие заключать договоры с коммерческой фирмой, но сами исследования проводились силами Центра. Накануне первого фигуранта этого дела арестовали в Казани.

Первый эпизод — 2 миллиона мимо кассы



«На этой неделе его не будет, он в отпуске», — так ответили журналисту «Реального времени» в приемной филиала Центра гигиены и эпидемиологии РТ по Набережным Челнам и Актанышскому району. На работе отсутствовал 33-летний Ильдар Султанов, заведующий отделом физических факторов филиала Центра и отец троих детей.

Султанова задержали 8 июня, а 10-го доставили в Советский райсуд Казани. Следователи 2-го отдела Следкома по РТ ходатайствовали о его заключении под стражу, акцентируя внимание на обширных связях обвиняемого в коммерческих и бюджетных организациях Набережных Челнов и возможности создания помех расследованию — с учетом того, что не все фигуранты установлены.

Как выяснило «Реальное время», уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере Следком возбудил еще в апреле. Но поначалу в отношении неустановленных лиц. По версии силовиков, бюджет не досчитался более 2 млн рублей вследствие навязывания застройщикам услуг коммерческой фирмы по проведению лабораторно-инструментальных исследований на девяти готовых к сдаче новостройках. При этом сами исследования на соответствие объектов требованиям СанПиН выполняли... сотрудники бюджетного Центра гигиены и эпидемиологии, подведомственного Роспотребнадзору.

В деле фигурируют девять новостроек, четыре из которых возводились компанией «Евростиль»: производственный корпус стиральных машин барабанного типа Haier и детсад в Набережных Челнах, школа на 800 учеников и детский сад в Нижнекамске. А еще садик в Мензелинске от фирмы «Лига», исламский культурный центр с двумя жилыми домами от «АВП групп» в Челнах и там же, в автограде, — жилые новостройки ООО «Инвестор» и «Замелекесье» в 65-м и 22-м комплексах, а также детсад на 340 мест от «СК Твой дом».

В деле фигурируют девять новостроек, в том числе исламский культурный центр с двумя жилыми домами от «АВП групп» в Челнах. Фото chelny-biz.ru

Совокупный объем затрат на эти стройки составляет несколько миллиардов. Одна лишь школа в Нижнекамске обошлась бюджету в 616 млн рублей. На этом фоне предварительный ущерб по уголовному делу куда скромнее. Как полагают силовики, стройфирмы были вынуждены заключить договоры с компанией ООО «БМК-Союз» и выплатить ей за услуги не менее 2,2 млн рублей. Говорят, иначе не получили бы добро на ввод объектов в эксплуатацию уже от санврачей. Сами исследования провели подчиненные ныне арестованного завотделом физфакторов Ильдара Салахова, но за эти внебюджетные услуги Центр получил лишь 200 тысяч, а остальное было похищено и присвоено.

Телефоны челнинского «БМК-Союза» вчера были недоступны. Микропредприятие существует с 2017 года, специализируется на технических испытаниях, исследованиях, анализе и сертификации. До апреля 2019-го основным видом деятельности указывало работу страховых агентов и брокеров. За последние два года у «БМК-Союз» было два госконтракта — на обработку помещений от насекомых и грызунов по заказу МУП «УК «Автозаводский». Директором и учредителем «БМК-Союз» является Ирина Кадыкова.

Напомним, схожая схема стала поводом для возбуждения «дела МЧС» с ущербом в 162 млн рублей, по которому сейчас привлекают замглавы этого министерства и руководителей фирмы «ОДС РТ».

Вину арестованный не признает

Статус потерпевшего в этом уголовном деле получил сам челнинско-актанышский филиал Центра гигиены и его главный врач. Комментировать преследование подчиненного он не стал.

Ильдар Султанов стал первым фигурантом уголовного дела. Однако у сотрудников следствия есть претензии и к коммерсантам. Более того, пока в деле фигурирует лишь 2019 год. Но не исключено, что появятся и новые эпизоды.

Следователь и представитель прокуратуры выступали за посадку в СИЗО на срок следствия — до 8 августа. Суд счел ходатайство обоснованным и удовлетворил его. Фото kazanreporter.ru

Обвинение санврачу предъявили за день до ареста. Вину он не признал. А на заседании суда просил ограничиться домашним арестом. Тогда как следователь и представитель прокуратуры выступали за посадку в СИЗО на срок следствия — до 8 августа. Суд счел ходатайство обоснованным и удовлетворил его, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Советского райсуда Казани.

Защита намерена обжаловать меру пресечения.

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Пять лет назад за решетку попал коллега Султанова на более высокой должности — за взятки 1,9 млн рублей осудили заведующего отделом физфакторов Центра гигиены и эпидемиологии РТ Ильдара Вазиева. Согласно приговору, деньги ему передавали за беспрепятственную выдачу санэпидзаключений на размещение базовых станций ведущих сотовых операторов Татарстана. За решеткой врач смог погасить уголовный штраф в 15 млн рублей и выйти на свободу досрочно в 2018 году.