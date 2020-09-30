Юбилейное «Созвездие» в юбилейный год

29 сентября в Казани прошел гала-концерт юбилейного XX Открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства Республики Татарстан «Созвездие-Йолдызлык». На праздничном вечере были объявлены имена обладателя гран-при, победителей и лауреатов фестиваля, а также вручены почетные звания и государственные награды лучшим педагогам и специальные стипендии президента Татарстана Рустама Минниханова.



В этом году фестиваль, проходящий под патронажем Президента РТ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию со дня образования ТАССР и 20-летию фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».

В отборочных турах всех этапов фестиваля приняли участие более 70 тысяч юных певцов, танцоров, конферансье в возрасте от 5 до 21 года.