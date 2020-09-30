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Юбилейное «Созвездие» в юбилейный год

07:00, 30.09.2020 3

20-й фестиваль был посвящен 75-летию Победы и 100-летию ТАССР

Юбилейное «Созвездие» в юбилейный год
Фото: Илья Репин

29 сентября в Казани прошел гала-концерт юбилейного XX Открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства Республики Татарстан «Созвездие-Йолдызлык». На праздничном вечере были объявлены имена обладателя гран-при, победителей и лауреатов фестиваля, а также вручены почетные звания и государственные награды лучшим педагогам и специальные стипендии президента Татарстана Рустама Минниханова.

В этом году фестиваль, проходящий под патронажем Президента РТ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию со дня образования ТАССР и 20-летию фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».

В отборочных турах всех этапов фестиваля приняли участие более 70 тысяч юных певцов, танцоров, конферансье в возрасте от 5 до 21 года.

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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:49
    Красиво и ярко!
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  • Анонимно 10:47
    А почему все без масок
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  • Анонимно 11:01
    Красиво, ярко. Я очень люблю смотреть это созвездие
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