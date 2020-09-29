Что готовит здравоохранению осенняя сессия Госдумы

Борис Менделевич — о том, как Госдума планирует развивать медицинское законодательство этой осенью

Фото: Олег Тихонов

Осенняя сессия Госдумы РФ уже в разгаре. Депутат от Татарстана, доктор Борис Менделевич в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает о том, какие законопроекты, касающиеся здоровья, рассмотрит Госдума этой осенью.

Бюджет проекта «Здравоохранение» приходится секвестировать

По уже сложившейся традиции осенняя сессия в Госдуме начинается с поправок к бюджету (корректировки бюджета-2019) и поправкам на 2020 и 2021 годы.

Обсуждая ситуацию с финансированием здравоохранения, мы должны учитывать новые условия — пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Сейчас мы уже точно можем сказать, что она разделила отечественное здравоохранение на три этапа — охрану здоровья людей до эпидемии, на ее пике и в постэпидемиологический период.

Когда началось обсуждение бюджета, я как руководитель рабочей группы думского комитета по охране здоровья, которая занимается мониторингом и сопровождением реализации нацпроекта «Здравоохранение», сразу же отметил: финансирование нацпроекта сократилось почти на 10%. Но все мы понимаем, что это секвестирование стало вынужденной мерой. Она обусловлена беспрецедентными затратами, которые понесло государство в борьбе с пандемией коронавируса.

Финансирование нацпроекта сократилось почти на 10%. Фото duma.gov.ru

Но не все так плохо. Минздрав России и Минфин уже дали обещание, что если экономическая ситуация изменится, то они в течение года попытаются восстановить финансирование нацпроекта до максимально возможного объема. Так, в своем докладе заместитель министра Наталья Хорова отметила, что в программе развития здравоохранения зарезервированы ресурсы, которые будут направлены на лечение детей с редкими (орфанными) заболеваниями. На эти деньги закупят дорогостоящие лекарства, технику, медицинские изделия, проведут высокотехнологичные операции. Объемы средств на это запланированы колоссальные: на 2021 год ‒ 60 млрд рублей, на 2022 год — 64 млрд, в 2023 году — 68 млрд рублей. Кроме этого, в 2021 году дополнительные средства в объеме 1 млрд рублей пойдут на специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.

Привести в порядок систему оплаты труда бюджетников

Одним из главных событий в законодательной работе парламента этой осени стало принятие закона в первом чтении 23 сентября, который позволит Правительству РФ формировать общие подходы к системе оплаты труда в различных отраслях бюджетной сферы, в том числе и в здравоохранении.

Если законопроект будет окончательно принят, то правительство России сможет утверждать единые требования к системе оплаты труда бюджетников: устанавливать оклады, ставки, перечни компенсаций и стимулирующих выплат, унифицировать условия их назначения.

Это позволит исключить неразбериху и вольную трактовку действующих правил (вспомним, что творилось в регионах с выплатами для медиков, работавших с «ковидными» больными), сделать систему оплаты труда более прозрачной. Не секрет, что сегодня могут быть большие различия по зарплатам одних и тех же специалистов, причем не только в разных субъектах России, но даже в рамках одного субъекта.

Система надбавок, компенсационных и стимулирующих выплат должны будут определяться нормативной, подзаконной базой, в зависимости от сферы профессиональной деятельности. Фото Ильи Репина

Законопроект позволит сформировать единую понятную систему, в которой будет определен должностной оклад — по мнению депутатского корпуса, он должен составлять не менее 70% от заработной платы. Система надбавок, компенсационных и стимулирующих выплат должны будут определяться нормативной, подзаконной базой, в зависимости от сферы профессиональной деятельности.

Биологическая безопасность, телемедицина и многое другое

Есть еще ряд важных законопроектов в области охраны здоровья людей, которые готовит этой осенью наш комитет.

Мы учитываем поступившие поправки и готовим ко второму и третьему чтениям законопроект о биологической безопасности в РФ — в первом чтении его приняли в декабре прошлого года, когда были зарегистрированы первые случаи заражения в Китае.

Еще мы продолжаем работу над изменениями в закон о телемедицине (я уже рассказывал о нем «Реальному времени»).

Кроме того, нужно закончить работу над законопроектом, предполагающим полный переход на электронный документооборот: мы живем в XXI веке, и бумажный документооборот следует по максимуму исключить из оборота — он слишком инерционный и требует слишком больших ресурсов (как временных, так и материальных).

На осеннюю сессию мы запланировали внести проект федерального закона о профессиональных ассоциациях медиков: следует расширить их полномочия в части предоставления профессиональной экспертизы.

Вакцинация жизненно необходима, чтобы сохранить здоровье и качество жизни граждан. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В октябре во втором чтении Дума должна рассмотреть законопроект моего авторства «Об иммунопрофилактике». Он позволит делать бесплатные прививки по Национальному календарю не только в государственных медицинских учреждениях, но и в частных, и в частно-государственных. Главное, чтобы гражданин был прикреплен к этому медучреждению. Я снова подчеркиваю: вакцинация жизненно необходима, чтобы сохранить здоровье и качество жизни наших граждан, об этом свидетельствует вековой медицинский опыт всего мира!

Готовится законопроект о расширении первой медицинской помощи, который должен разделить ее на базовую и расширенную — с использованием медицинских изделий и препаратов.

Дума рассмотрит законопроект о дистанционном медосмотре водителей. Здесь нужно учесть ряд важных аспектов: например, повышение удобства медосмотра не должно позволить садиться за руль людям с заболеваниями, не позволяющими обеспечить безопасность езды.

А еще мы поработаем над упрощением процедуры информированного добровольного согласия пациента. В некоторых случаях человек не может его дать (к примеру, находится без сознания или не способен понять речь врача), и из-за этого при оказании экстренной помощи тратятся драгоценные минуты, которые могли бы спасти жизнь и здоровье человека.

В некоторых случаях человек не может согласие дать, и из-за этого при оказании экстренной помощи тратятся драгоценные минуты. Фото Ильи Репина

А еще я как психиатр планирую провести в ноябре круглый стол, темой которого станет пандемия COVID-2019 и психическое здоровье. Не секрет, что период самоизоляции и тревожные настроения, которые владеют обществом вот уже больше полугода, оказывают серьезное влияние на психику. Речь идет не только о пациентах психиатров, но и о здоровых гражданах, ведь психика — очень тонкая и уязвимая структура. На круглом столе мы оценим ситуацию по влиянию периода самоизоляции на психическое здоровье отдельно по группам населения (дети-школьники, старшее поколение, подростки и все мы с вами), рассмотрим ситуацию с появлением различных фобий на фоне пандемии. И снова обсудим необходимость введения в состав национального проекта «Здравоохранение» отдельного федерального проекта с отдельным финансированием — «Психическое благополучие граждан».



Планы у нас очень серьезные. Надеюсь, что вторая волна коронавируса не внесет в них свои коррективы, и что у всех нас хватит времени, сил и здоровья все их реализовать!

Носите маски, пользуйтесь антисептиком для рук!

