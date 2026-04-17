Трамп допустил личное участие в переговорах с Ираном
Состав делегации США не определен, рассматривается участие Вэнса, Кушнера и Уиткоффа
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение о составе американской делегации для переговоров с иранскими официальными лицами по вопросу подписания соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на телефонное интервью с американским лидером.
Трамп допустил, что может лично принять участие в переговорах. Отвечая на вопрос о возможной поездке в Пакистан, где проходил последний раунд обсуждений, он заявил: «Возможно».
Ранее переговоры с иранскими представителями возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс. По словам Трампа, он рассматривает возможность вновь направить Вэнса, а также привлечь к переговорам Джаред Кушнер и спецпосланника Стива Уиткоффа.
