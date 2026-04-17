До 3 тыс. военных смогут размещаться в РФ и Индии по соглашению

Стороны также согласовали лимиты на авиацию и корабли, а также сроки уведомлений о передвижениях

Фото: Артем Дергунов

Россия и Индия смогут направлять на территорию друг друга до 3 тыс. военнослужащих, до 10 военных самолетов и до пяти военных кораблей в рамках действующего соглашения об укреплении военного сотрудничества. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту соглашения, на территории принимающей стороны одновременно может находиться не более 3 тыс. человек личного состава, до 10 военных воздушных судов и до пяти кораблей направляющей стороны. Контингенты могут направляться для проведения совместных учений и тренировок, а также для участия в гуманитарных миссиях и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Документ предусматривает, что полеты военных самолетов осуществляются после запроса по дипломатическим каналам не позднее чем за 14 дней до использования воздушного пространства. Для захода кораблей в порт также требуется предварительное уведомление, а информация о выходе судна должна передаваться не позднее чем за 24 часа.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан увеличит квоту на индийских работников — 3,3 тысячи человек за год.

Ариана Ранцева