Правительство внесло в Госдуму проект об ответственности за криптообращение

Документ предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до 7 лет и штраф до 1 млн рублей

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект об уголовной ответственности за нарушение законодательства об обращении цифровой валюты, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива предусматривает дополнение Уголовного кодекса РФ нормой о наказании за незаконную организацию обращения цифровой валюты, если деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо был получен доход в крупном размере. В таких случаях предлагается штраф от 100 до 300 тыс. рублей, принудительные работы до четырех лет либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

При совершении преступления организованной группой либо при особо крупном ущербе предусмотрены принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. Крупным ущербом предлагается считать сумму свыше 3,5 млн рублей, особо крупным — свыше 13,5 млн рублей. Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка цифровой валюты и снижение рисков финансовых преступлений.

Ариана Ранцева