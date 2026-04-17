МИД РФ приветствовал перемирие в Ливане и призвал к его соблюдению

Москва рассчитывает на строгое выполнение 10-дневного режима прекращения огня и деэскалацию ситуации в регионе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует договоренность о прекращении огня в Ливане и рассчитывает на ее соблюдение. По ее словам, перемирие позволило остановить кровопролитие и должно способствовать деэскалации и улучшению гуманитарной ситуации.

Как отметила дипломат, 16 апреля было объявлено о прекращении боевых действий в Ливане сроком на 10 дней. Россия приветствует достигнутую договоренность и рассчитывает на строгое соблюдение режима прекращения огня.

Захарова напомнила, что Москва с начала эскалации на Ближнем Востоке призывала к прекращению вооруженной конфронтации и переходу к политико-дипломатическому урегулированию. Она также указала на состоявшийся 14 апреля первый за 33 года прямой контакт между представителями Ливана и Израиля, назвав его шагом в правильном направлении.

По ее словам, отказ от силовых действий и выполнение резолюции СБ ООН №1701 могут создать условия для долгосрочной нормализации ситуации.



В пятницу в 00:00 мск в Ливане вступил в силу 10-дневный режим прекращения огня между Ливаном и Израилем, согласованный президентом Джозефом Ауном и премьер-министром Биньямином Нетаньяху при посредничестве США, личном участии Дональда Трампа.

Ариана Ранцева