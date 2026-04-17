ПВО России сбила 17 БПЛА над тремя регионами
С 15:00 до 20:00 мск дроны уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями
Дежурные средства ПВО России с 15:00 до 20:00 мск 17 апреля уничтожили и перехватили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.
