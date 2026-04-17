Участие в KazanForum подтвердили 60 стран и 20 регионов РФ

Форум «Россия — Исламский мир» пройдет в Казани на фоне расширенной деловой программы и обсуждения региональных кризисов

Участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в этом году подтвердили 60 стран и 20 глав российских регионов, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

По словам Минниханова, на фоне кризиса на Ближнем Востоке площадка в Казани должна стать местом для поиска решений региональных проблем. Он отметил, что половина внешнеторгового оборота Татарстана приходится на страны Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В деловую программу форума включено более 120 мероприятий, в том числе встречи на высшем уровне. Запланированы заседания трех межправительственных комиссий — с Индонезией, Нигерией и Мали, а также встречи с Кыргызстаном, Туркменистаном и Палестиной. Отдельно предусмотрена рабочая группа с Малайзией.

Советник президента РФ Антон Кобяков сообщил, что с 10 по 20 мая в аэропортах Москвы и Казани будут работать круглосуточные консульские пункты для иностранных участников форума.

Ключевыми темами KazanForum станут исламские финансы, инвестиции, индустрия халяль, культура, спорт и «женский взгляд». Также запланировано заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» на тему общих ценностей как основы сотрудничества.



Ариана Ранцева