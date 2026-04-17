Минздрав сообщил о минимальных показателях смертности новорожденных
По словам Мурашко, статистика остается стабильно низкой и улучшается несколько лет подряд
Показатель смертности новорожденных в России остается на стабильно низком уровне и в последние годы обновляет минимальные значения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на итоговом заседании коллегии ведомства.
По его словам, дальнейшее снижение младенческой смертности предусмотрено в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья».
Мурашко отметил, что в 21 регионе России показатель младенческой смертности достиг уровня ниже трех промилле.
