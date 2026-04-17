Новости общества

23:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав сообщил о минимальных показателях смертности новорожденных

20:19, 17.04.2026

По словам Мурашко, статистика остается стабильно низкой и улучшается несколько лет подряд

Фото: Динар Фатыхов

Показатель смертности новорожденных в России остается на стабильно низком уровне и в последние годы обновляет минимальные значения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на итоговом заседании коллегии ведомства.

По его словам, дальнейшее снижение младенческой смертности предусмотрено в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья».

Мурашко отметил, что в 21 регионе России показатель младенческой смертности достиг уровня ниже трех промилле.

Ранее «Реальное время» писало, что младенческая смертность в Казани за три года снизилась на 24%.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

