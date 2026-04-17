В Менделеевском районе выплатят 100 тыс. за 100 баллов ЕГЭ

Новый проект поддержки выпускников предусматривает выплаты за максимальный результат, вручение пройдет 26 июня

В Менделеевском районе запустили новый проект поддержки выпускников школ. Глава района Роберт Искандаров сообщил о выплате 100 тыс. рублей одиннадцатиклассникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ.

Инициатива получила название «100 тысяч рублей за 100 баллов ЕГЭ». О ее запуске Искандаров объявил во время парламентского урока для учеников выпускных классов в своей школе.

По словам главы района, денежные сертификаты планируется вручить на выпускном вечере, который состоится 26 июня.

