В Менделеевском районе выплатят 100 тыс. за 100 баллов ЕГЭ
Новый проект поддержки выпускников предусматривает выплаты за максимальный результат, вручение пройдет 26 июня
В Менделеевском районе запустили новый проект поддержки выпускников школ. Глава района Роберт Искандаров сообщил о выплате 100 тыс. рублей одиннадцатиклассникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ.
Инициатива получила название «100 тысяч рублей за 100 баллов ЕГЭ». О ее запуске Искандаров объявил во время парламентского урока для учеников выпускных классов в своей школе.
По словам главы района, денежные сертификаты планируется вручить на выпускном вечере, который состоится 26 июня.
