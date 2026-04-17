Wildberries и Ozon изучат предупреждения ФАС России

Компании заявили о готовности к диалогу с регулятором после претензий к условиям работы с продавцами

Фото: Реальное время

Маркетплейсы Wildberries и Ozon заявили, что изучат предупреждения ФАС России, выданные за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщили, что находятся в диалоге с регулятором и намерены рассмотреть документ после его получения. В Ozon также отметили, что внимательно относятся к требованиям ФАС и изучат предупреждение.

В компании Ozon пояснили, что маркировка «оригинал» может быть присвоена продавцам при загрузке документов на бренд и прохождении проверки либо после внесения обеспечительного платежа в размере 3% от оборота бренда у продавца на платформе за последний год. В случае выявления контрафактного товара он снимается с продажи, а обеспечительный платеж удерживается.

Также в Ozon заявили, что график выплат продавцам не менялся с декабря 2024 года и остается прозрачным. В компании подчеркнули готовность продолжать диалог с регулятором для решения спорных вопросов.

Ариана Ранцева