Что говорит закон о первой помощи и почему частная скорая — скорее российское явление

Кто обязательно должен оказывать первую помощь при происшествиях, кто может от этого отказаться и что эффективнее — частная скорая или государственная

Фото: Максим Платонов

Спасти человека в непредвиденной ситуации (если ему плохо, если он получил травму и т.д.) можно, оказав ему первую помощь. Можно ли пройти мимо и не является ли это преступлением? А что будет, если помощь окажется неправильной и больному станет хуже? Какие еще виды медицинской помощи есть в стране? Об этом рассуждает в своей колонке для «Реального времени» доктор, кандидат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич.

Первая помощь: не навреди, но и не оставь в опасности

Не секрет, что во многих случаях своевременно и правильно оказанная первая помощь спасает жизнь человека. Статистика ВОЗ показывает: 10% смертей в мире происходит в результате несчастных случаев. И во многих из этих случаев человека мог спасти тот, кто умеет оказывать первую помощь. Но ко мне часто обращаются люди с вопросом «А не накажут ли меня, если я попытаюсь помочь, а человеку от этого станет хуже?».

Поэтому я и выбрал эту тему для сегодняшней колонки. Каким бы здоровым каждый из нас ни был — первая помощь может понадобиться каждому. Плюс к тому немного разъясню, какие вообще виды помощи классифицируются — по крайней мере, у нас в стране. Итак, надо понимать, что есть:

первая помощь,

первая медицинская помощь,

неотложная медицинская помощь,

скорая помощь.

Человек, у которого нет медицинского образования, вправе оказывать первую помощь при травмах и неотложных состояниях до того момента, как прибудут медики. Но для этого ему нужно получить соответствующие знания и навыки (ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ).



Спасающий должен знать, при каких состояниях оказывают первую помощь и какую, и уметь выполнять необходимые мероприятия (приказ Минздравсоцразвития от 04.05.2012 №477н, далее — Приказ №477н).

Фото: Максим Платонов

Главное, что надо помнить, спеша на помощь: любое применение лекарственных средств и нарушение целостности кожных покровов (разрезание, зашивание кожи, инъекции) — вне закона. Есть и другие общие правила: передвигать человека, упавшего с высоты или попавшего в ДТП, нельзя до прибытия медиков: есть риск, что у него поврежден позвоночник. Желательно не прикасаться к поврежденным частям тела человека (за исключением случаев, когда нужно остановить бьющую фонтаном кровь).



Особые нормы установлены в отношении водителей, причастных к ДТП: они должны оказывать помощь обязательно. За невыполнение этой обязанности водителю грозит привлечение к административной ответственности и наказание в виде административного штрафа (ч. 1 ст. 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В том случае, если гражданин заведомо оставил пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии без возможности получения помощи, он может быть привлечен к уголовной ответственности (ст. 125 «Оставление в опасности» Уголовного кодекса Российской Федерации).

Если же спасателя обвиняют в неправильных действиях, то рекомендуется ориентироваться на статью 39 п.1 УК «Крайняя необходимость».

Первая медицинская помощь



Первая медицинская помощь отличается от «простой» первой помощи тем, что ее имеют право оказывать только люди, имеющие специальную подготовку. Такая помощь нужна человеку, если наступил несчастный случай, он получил травму, отравился или получил другое состояние, угрожающее жизни и/или здоровью.

Фото: Максим Платонов

Есть перечень лиц, которые обязаны оказывать первую помощь и не вправе пройти мимо или отказать в ответ на просьбу. Этот перечень регулируется федеральным законом или специальными правилами. Такие люди в обязательном порядке имеют подготовку и умеют оказывать первую медицинскую помощь. Это не только врачи, но и сотрудники органов МВД, и военнослужащие, и пожарные, и спасатели, и люди некоторых других профессий.

В случае крайней необходимости они имеют право медицинского вмешательства (например, использования медикаментов). Повторюсь: если человек в силу своей профессии обязан оказывать первую помощь, он не имеет права этого не сделать. Предусмотрена ответственность за это.



Скорая медицинская помощь: государственная vs частная

Скорая медицинская помощь оказывается пациентам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях). Именно поэтому станции (отделения) скорой медицинской помощи работают круглосуточно, не имеют права отказывать в помощи и в рамках ОМС всю работу проводят без дополнительных финансовых затрат со стороны пациента.

При этом сейчас в России достаточно активно начал развиваться сегмент платной скорой медпомощи.

Важно понимать, что деятельность медработников, трудящихся в рамках государственной скорой медпомощи, более тщательно проверяется различными органами, в том числе и страховыми компаниями — на предмет соответствия объема и качества оказанных услуг. В случае если после вызова частной скорой помощи возникнут осложнения, пациент, как правило, сам должен доказать факт ошибки медперсонала, в том числе составить исковое заявление, подать в суд и доказать, что ошибка действительно имела место.

Фото: Максим Платонов

Частная скорая, по-моему, вообще явление, активно развивающееся только в России. Во многих развитых странах скорая медпомощь — предмет госфинансирования, так как она выезжает на различные дтп, травмы, отравления. Никто не стоит над душой и не требует с пострадавшего деньги — все прописано в страховке. За счет чего же в России эта услуга популярна?

Предполагаю, что тому есть две причины. Во-первых, странно было бы отрицать, что платная скорая в среднем приезжает быстрее, чем обычная. Наличие и популярность платной скорой помощи отражает дефицит и недоступность государственной, и таким образом вопрос частично решается за счет перераспределения. А во-вторых, точно знаю, что частная скорая помощь хорошо работает на рынке лечения алкогольных отравлений и запоев: пациенты прибегают к ней для сохранения анонимности.

В любом случае я всегда выступаю за то, что нужно повышать доступность и качество государственной медицинской помощи и сделать так, чтобы ни один больной не остался без своевременного лечения. Но, по моему мнению, «пусть расцветают все цветы», и если платная медицина в каких-то ситуациях срабатывает лучше, быстрее и спасает жизни, то не стоит ей мешать.