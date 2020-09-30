Как «Сетевая компания» делает жизнь казанцев комфортнее, а электроснабжение — бесперебойным

В Казани за 5 лет модернизируют электросетевое оборудование, а часть воздушных линий переведут под землю

Фото: Пресс-служба АО «Сетевая компания»

В Казани с 2019 года приступили к масштабному проекту перевода городских электрических сетей в «умный» режим. За 5 лет планируется модернизировать пункты передачи и распределения энергии конечным потребителям, благодаря чему ликвидация аварий займет всего несколько минут и казанцы не будут сидеть без света в ожидании аварийно-восстановительной бригады. Подробнее — в материале «Реального времени».

За электричество в Казани будут отвечать «Умные сети»

В 2017—2018 годах в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске АО «Сетевая компания» реализовало пилотные проекты по автоматизации объектов распределительной сети 10 кВ с возможностью автоматического восстановления поврежденного участка. Это стало еще одним шагом на пути к бесперебойной подаче электроэнергии потребителям. В продолжение этой работы в прошлом году запустили еще более масштабный проект — программу, нацеленную на обновление электросетевого комплекса столицы Республики Татарстан с применением элементов «Смарт Грид».

— Первый этап пятилетней программы подходит к завершению, и можно с гордостью сказать, что аналогов такого масштабного проекта в России нет. Схема электроснабжения Казани видна на рабочем месте диспетчера, в случае аварийных отключений система автоматически найдет поврежденный участок и самостоятельно ликвидирует повреждение, — рассказал заместитель директора филиала АО «Сетевая компания» — Дирекции строящихся энергообъектов Сиринат Шагеев.

Казань выбрали для реализации программы из-за сложности задачи: в городе с высокой плотностью населения и большим количеством социально значимых объектов вопрос бесперебойного электроснабжения стоит наиболее остро

По его словам, Казань выбрали для реализации программы из-за сложности задачи: в городе с высокой плотностью населения и большим количеством социально значимых объектов вопрос бесперебойного электроснабжения стоит наиболее остро. Куратором проекта стал филиал АО «Сетевая компания» — Дирекция строящихся объектов, исполнителем работ — ООО «АвангардЭнерго».

Большая часть оборудования — отечественного производства и изготавливается непосредственно на заводе в Казани. Многие комплектующие также производят в России. Например, как пояснил начальник пусконаладочного участка «АвангардЭнерго» Артур Выйгетов, основной контроллер, который отвечает за «умную часть» объекта, изготавливается в Екатеринбурге.

— Мы начали работать с новым для нас оборудованием. Первое время ездили в перерывах работы на обучение. По сути, это новое направление в энергетике, — отмечает Артур Выйгетов.

Потребитель останется со светом

Работы по модернизации проходят в трансформаторных подстанциях (ТП) и в распределительных пунктах (РП) по всему городу. Распределительный пункт питает трансформаторные подстанции, а они уже направляют энергию потребителями.

Подробнее об этом рассказывали непосредственно на месте выполненных работ по автоматизации — на ТП и РП в Приволжском районе рядом с проспектом Победы. Трансформаторная подстанция на улице Сафиуллина построена в 1975 году, распределительный пункт на улице Габишева — в 1978-м.

Сигнал в режиме онлайн поступает диспетчеру. Он отслеживает информацию о состоянии сети, распределении нагрузки и может с помощью «умных сетей» оперативно определить место повреждения, отключить этот участок и восстановить электроснабжение

Если со старым оборудованием ликвидация аварии занимала иногда больше часа, то с новым решить проблему можно за считаные минуты. Сигнал в режиме онлайн поступает диспетчеру. Он отслеживает информацию о состоянии сети, распределении нагрузки и может с помощью «умных сетей» оперативно определить место повреждения, отключить этот участок и восстановить электроснабжение.

— Если на подстанции полностью пропадает электроснабжение, то либо программа автоматически восстанавливает его из других источников питания, либо диспетчер делает это сам за 2—3 минуты. Потребителю в любом случае электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки, — поясняет Ринат Баязитов, мастер группы сопровождения проекта КРИС Дирекции строящихся объектов.

Потребителю в любом случае электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки, поясняет Ринат Баязитов (на фото — слева)

Большие планы

По программе «Смарт Грид» в Казани за 5 лет планируется модернизировать все 108 распределительных пунктов города, более 30% трансформаторных подстанций и обновить 10% кабельных линий распределительной сети.

Как пояснил заместитель директора филиала АО «Сетевая компания» — Дирекции строящихся энергообъектов Сиринат Шагеев, предполагается, что уже в этом году благодаря проекту на реконструируемом участке энергетики ожидают снижения средней продолжительности отключений по системе (SAIDI) и средней частоты отключений по системе (SAIFI). Все это позволит бесперебойно подавать энергию населению и сохранит место «Сетевой компании» в пятерке самых надежных предприятий РФ, чьи показатели сопоставимы с уровнем надежности сетевых компаний развитых европейских государств.