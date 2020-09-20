«Глупо проводить жизнь, листая страницы друзей в соцсетях»

Жизненная мудрость от гребцов прошлого и настоящего

В минувшие выходные Центр гребных видов спорта Казани стал хозяином всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ, в которых приняли участие некоторые лидеры сборной России. В рамках чемпионата России было разыграно восемь комплектов наград. Судя по всему, международного календаря у гребцов в этом году не будет совсем, а потому внутренние старты вновь становятся наиболее важными. О красивом и здоровом виде спорта — в материале «Реального времени».

«Работая в экипаже, можно было сачкануть…»



Нашими проводниками по разновидностям гребли стали Илья Репин, в прошлом занимавшийся академической греблей, а ныне работающий фоторедактором в «Реальном времени», и неоднократный чемпион мира и Европы по гребле на каноэ Расул Ишмухамедов.

Илья Репин. В академическую греблю я пошел, чтобы нарастить мышечную массу, поскольку к девятому классу вытянулся на метр восемьдесят пять, а весил порядка 65 килограммов. И вот отец предложил вместо легкой атлетики заняться академической греблей. На тот момент на озере Кабан соседствовали две гребные базы «Динамо» и «Спартак», чуть позже ДСО профсоюзов. Выбор был сделан в пользу «Динамо», поскольку там в основном были суда для академической гребли, включая восьмерки. Правда, из них только одна была на ходу, а другая находилась в перманентном ремонте, в эллинге. Было еще несколько четверок, как распашных, так и парных. Разница в том, что в распашных лодках гребцы работают двумя руками с одним веслом, направленным в одну сторону, а в парной в каждой руке по одному веслу. Было очень много лодок-двоек, одиночки, но на одиночках почему-то было мало спортсменов. Хотя по секрету поясню, что здесь все понятно — все предпочитали «групповой секс». Проще говоря, работу в экипаже, поскольку там, так или иначе, можно сачкануть. В экипаже главное держать ритм, а тягловую силу давать меньше, а в одиночке вся нагрузка на тебе.

Игнор «Спартака» был предопределен тем, что там были в большинстве своем байдарки и каноэ. А у меня перед глазами был пример старшего брата моего одноклассника, который, занимаясь каноэ, весь перекашивался к концу сезона. Он же, стоя в лодке, греб одной стороной тела, в итоге у него справа была мощная плечевая мускулатура, а слева отчетливо выделялись ягодичные мышцы. В итоге в нормальное состояние он приходил только за зиму, переставая заниматься, а с началом сезона все повторялось по новой.

Расул Ишмухамедов. Асимметрия тела наблюдается, это правда. Правый бицепс больше левого, поскольку я загребаю правой рукой, широчайшая мышца спины больше справа, поскольку правая сторона спины больше задействована. В свою очередь ягодичные мышцы больше развиты слева. Эту перекошенность можно отнести к профессиональным болезням того или иного вида спорта. Это либо отдается болью, либо сглаживается массажем, восстановительными упражнениями.



«Лодки в академической гребле стоили в разы дороже, чем в байдарке и каноэ»

И.Р. Если говорить о «политике партии», то «Спартак» был ориентирован на байдарки и каноэ, а «Динамо» — на академку, хотя лодки в академической гребле стоили в разы дороже, поскольку в них много движущих частей, механики. Пришли мы с отцом в «Динамо», и тренеры тут же заявили: берем. Рост хороший, перспективный, а то могли в баскетбол уволочь. Тогда гребцы очень страдали от хедхантеров из этого вида спорта. Тут и рост играл значение. И в качестве разминки мы использовали баскетбол, поскольку он позволяет за короткое время подготовить к тренировке все группы мышц, необходимые для гребли.

Первая тренировка у нас была весной, как только сошел лед с Кабана. Вонь стояла неимоверная — тогда химические предприятия сливали воду в озеро, и подо льдом скапливались газы, которыми легко можно было травить врагов Советского Союза. Вонь держалась месяц, настолько, что я еще с месяц сам радовал ею окружающих. Посадили меня на восьмерку, как и всех новичков, это был некий «курс молодого бойца». Как я понимаю, делали это с умыслом, все равно восьмерки у нас не стартовали, поскольку народ попросту не набирался, зато можно было выяснить, «зашла» гребля новичку или он уйдет. И кстати, возвращаясь к теме сачкования, восьмерка помогает приноровиться к ритму. Поскольку если ты выбиваешься из него, то первое, что получаешь, это хороший удар в спину от сзади сидящего партнера.

Р.И. Что в байдарке, что в каноэ невозможно оставаться конкурентоспособными, если не тренироваться на воде. У «академиков» понятно, концепт позволяет заменять тренировку в условиях, когда нет воды, нарабатывая определенный функционал. А у нас есть необходимость чувствовать гребок, чувствовать воду, ее плотность, как лодка выкатывает. Поэтому люди весь сезон проводят на воде.



«Две немецкие лодки, купленные в «Динамо», стоили как «космический корабль»

И.Р. Когда приноровился работать в коллективе, пересадили в четверку. Тут еще надо вспомнить о наличии рулевого в лодке. В восьмерках он присутствует однозначно, поскольку все гребут спиной, а с четверок начинается распределение — с рулевым, без него. В качестве рулевого все обязательно берут такого «клопа», чтобы не тащить лишний вес по воде, который рулит и орет, задавая темп гребков. Зачастую их не любили — парни не только не умели грести, но и получали призы по итогам соревнований, поскольку как можно наградить кого-то из восьмерки гребущих в унисон. Давали им всякие часы, вазы и прочий ширпотреб. Отмечу, что в рулевые брали не карликов, чтобы, скажем так, не портить внешний вид команды, а таких «дрищей», в функции которых еще входило держать вес, помимо рулежки и крика.

Но ко мне весь этот абзац не относился, поскольку меня пересадили на четверку без рулевого. В таком случае функция рулевого ложится на загребного, я сидел сразу после него, называясь баковым. Опять двадцать пять, поскольку здесь загребной-рулевой, он же водитель и штурман, первым делом орал на своего соседа.

Лодки хранились в эллингах, это понятно, как гараж для автомобиля, хотя в те времена они могли стоить в несколько раз дороже. Помнится, в «Динамо» прислали две немецкие лодки, которые стоили «как космический корабль», только воровать их не было смысла, потому что вставал вопрос сбыта. У каждого было свое весло, мы его брали, лодку на плечи и на тренировку. Причем тогда это был именно такой ритуал. Сейчас, я обратил внимание, три девушки несут лодку, четвертая — все весла, включая свое. Видать, поменяли ритуал.

Из лодки в академической гребле выпасть практически невозможно, она имеет очень большой балансир за счет размаха весел. Можно их просто держать в руках и удерживать равновесие. У меня был случай, когда я вылетел из лодки, когда мы столкнулись с другой четверкой, которая шла на полном ходу и врезалась в нас. Но и там наша лодка только накренилась. Другой случай мог произойти, когда во время тренировки мы попали под мощнейший ливень с грозой. Слава Богу, взяли с собой обувь, и когда два человека гребли, остальные вычерпывали кедами воду из лодки. Но и в этом случае мы бы не перевернулись, просто лодка бы затонула.

Р.И. По молодости об этом не думаешь. Вначале занимаешься, затем начинаются поездки, это дает дополнительный интерес. Появляются результаты, это придает азарта. Затем начинают платить деньги, что-то выигрываешь… Было время, когда я перед началом каждого сезона готов был бросить греблю. А потом выиграл Универсиаду в Казани, стал чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионаты Европы… Тренировался даже на фоне какого-то спада мотивации, может быть. А сейчас стоит цель попадания на Олимпиаду, как венец спортивной карьеры. Год осталось подготовиться, лучше его потратить, чем потом жалеть о том, что был шанс, да ты его упустил. Как-то так…



«Ушел из спорта, когда там начали переходить на «химию»

И.Р. Хотя в Казани и были уже спортсмены ВИП-уровня, но, к сожалению, тренеры не удосужились проводить для нас некие профориентационные занятия. На тех же летних сборах можно было бы проводить некую идеологическую работу, рассказывая истории нашего вида спорта, лучших спортсменов мира и страны. В том числе не было наглядной агитации на базе, как, допустим, в армии. Там была Ленинская комната, и поскольку солдаты читать не умеют, на одно слово было два рисунка, которые объясняли «линию партии».

Почему я ушел из гребли? На нас начали ставить эксперимент на выживаемость. Было ли это требованием специалистов из некой КНГ (комплексной научной группы) или тренеры сами дожили до мысли такой, но они на сборах в Заинске стали нас истязать. С утра, после легкого завтрака, выстраивали всех — и бежать вслед за тренером. Как только он уставал, его сменял другой. В чуть более старшем возрасте, в том же армейском, это пошло бы даже на пользу, но мы были школьники, старшеклассники, и ничего, кроме гипертонии, это нам не давало.

А чтобы бороться с ней, начали активно применять медицинские добавки, называя их витаминным комплексом. Что там было на самом деле, я не знаю, но я ушел из секции, поскольку так решил мой школьный тренер по легкой атлетике Станислав Константинович Горшенин, которому я очень доверял. Он придерживался такого направления в своей работе, что физкультура оздоравливает, спорт вредит здоровью, а профессиональный спорт и вовсе калечит. Он и убедил меня прекратить тренировки, сказав, что сейчас профессиональный спорт переходит на «химию», а тренировки на выживаемость для растущего организма вообще опасны.

Р.И. Я по приближении к 30-летию хочу поворчать: сейчас молодежи в целом вообще ничего не нужно. Есть телефон, соцсети, где можно провести целый день, лайкая-дизлайкая все подряд, тратя время на чужие жизни. Я прекрасно осознаю полезность интернета, соцсетей в вещах, подобных моему бизнесу на сап-досках, хотя бы потому, что это современное сарафанное радио. Но проводить жизнь за тем, чтобы листать страницы своих интернет-друзей, это глупо.



В очередной раз убедился в этом, когда побывал в гостях у родственников в Минводах. Я не могу определить их религиозную принадлежность, но взгляд на мир там достаточно прост. Человек должен жить своей жизнью. В итоге у них пять детей. Причем последнего моя тетя родила уже в 46 лет. Телевизора в семье в нашем понимании нет, есть только телевизор с видеомагнитофоном, на котором отец показывает разнообразные обучающие фильмы. Телефоном пользуются только кнопочным, чтобы пообщаться и иметь возможность сообщить, где находится, когда должны встретить и т.д. И отец семейства говорит: «Не хочу, чтобы мои дети видели с экрана, что телевизора, что телефона, всю мерзость окружающего мира. А красоту там не показывают, к сожалению».



У них участок в один гектар, там пасека, свои продукты, которыми они питаются. При этом дети ходят в различные секции, занимая этим все оставшееся от учебы время. Там разброс в возрасте детей лет 17, младшие еще только пойдут в школу, а старшие уже в институтах, и все закончили или заканчивают школу с золотыми медалями. Мы тоже хотели так воспитывать своего ребенка, но в те моменты, когда надо отвлечь ребенка, когда ты сам занят, так или иначе начали давать телефон. В итоге он сам сейчас в три года знает, как включить «Ютьюб», как найти любимые мультфильмы. Может, это и неправильно.

И.Р. В этом плане я задумываюсь: почему наша гребля в те годы была на передовых позициях, учитывая еще тот простой факт, что зимой не было реальных тренировок, как у представителей южных стран, которых мы тем не менее обыгрывали на раз. А все дело в том колоссальном человеческом ресурсе, который позволял тренерам сборной выбирать себе лучших из лучших, живших нормальной жизнью, а не уставившихся в гаджеты. Плюс стремившихся, благодаря спорту, перейти на другой уровень, посмотреть другие города, а затем и страны, и получать за это неплохое вознаграждение. В том числе и в гребле.

