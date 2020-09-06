Коронавирус вдохновил граффитистов и музыкантов, парализовал театры и стал темой сериалов
Как пандемия отражается в искусстве
В 2020 году ни один вид искусства не смог обойти тему COVID-19. Конечно, активнее всего были музыканты. Сидя в своих домашних студиях, песнями на тему коронавируса, самоизоляции и карантина отметились музыканты по всему миру — от Ольги Бузовой до Джона Бон Джови. Да коронавирус и сам стал музыкой (этому поспособствовали ученые из Массачусетского технологического университета). Создавались легендарные граффити. Снимались сериалы (и серьезные, и ситкомы). Театрам пришлось тяжело, зато многие из них вынужденно сделали семимильный шаг в онлайн. А в «Фейсбуке» организовался «антихандрический флешмоб». «Реальное время» подготовило обзор «коронавирусного» искусства.
Как звучит коронавирус
Начнем с яркого образца science art (дословный перевод — научное искусство). Это научный подход, в котором наука и технологии «подгружают» себе на службу еще и искусство. Получается очень интересно. Например, в Массачусетском технологическом институте (MIT) команда под руководством профессора Маркуса Бюлера (по совместительству еще и музыканта) создала музыку на основе белков «короны» вируса.
Дело было так: звук — это вибрация, а музыка — это своеобразный «сборник отдельных звуков», организованных в определенную иерархию. Ученые из MIT взяли аминокислотные последовательности белковых шипов короны SARS-Cov19, присвоили каждому элементу свой музыкальный эквивалент и собрали итоговую симфонию, которая отражает геометрию коронавирусного «шипа» короны. Она длится около двух часов (так много в этих белках элементов). И сделано это не для того, чтоб попасть в подборку самых безумных новостей — а для того, чтобы можно было изучить шипы (место, которыми вирус присоединяется к нашим клеткам) более подробно и комплексно. Дело в том, что звук мы воспринимаем наиболее полно, на всех уровнях сразу. А чтобы увидеть части изображения, его надо разделить на проекции и долго-долго изучать. Кроме того, к таким «шипам» на звук можно подбирать эффективные противодействующие вещества, которые будут совпадать с ними по ритмике и частоте и смогут нейтрализовать действие.
Словом, хорошие ребята сидят в MIT, и исследования у них интересные. Вот как звучит коронавирус (вдруг вам понравится):
От Бузовой до Джона Бон Джови
Музыканты по всему миру, вынужденные отменять концерты, изнывали от скуки на самоизоляции, и кое-кого это сподвигло на новые подвиги. Отметились коронавирусной тематикой многие. Например, Джон Бон Джови в пандемию, во-первых, работал волонтером в собственном ресторане (собирал комплекты еды для малоимущих и бездомных и раздавал во время эпидемии), а во-вторых, написал мотивирующую песню, призывая всех протянуть руку помощи ближнему. Песня называется «Делай, что делаешь». Слова у нее простые, но внятные и понятные каждому — в ней есть и про скоростное строительство больниц, и про выпускной по «Скайпу», и про закрытые города, и про потерю работы и зарплаты. «Когда ты не можешь делать то, что делал — делай то, что можешь», — советует нам изрядно постаревший, но все такой же активный и голосистый Бон Джови.
На тему пандемии были прочитаны километры рэпа на десятках языков мира. К примеру, рэпер Pitbull порадовал почти 14 миллионов своих подписчиков на Youtube программным клипом на тему того, что страх распространяется быстрее любого вируса. Pitbull авторитетно заявляет, что верит в победу. Трек сделан в стилистике спортивных «кричалок», клип — скромный черно-белый, но тоже очень динамичный.
Вся жизнь Америки во время пандемии показана в клипе Better Days заслуженных американских попсовиков One Republic. Слова у песни обыкновенные — «боюсь, страшно, надеюсь, будут и лучшие дни», но видеоряд внушительный. Здесь тебе и медсестры в госпитале, и санитарная обработка помещения, и плачущая в эфире ведущая новостного канала, и еще много разного, бьющего по эмоциям.
Не отстают и наши звезды, звездочки и полузвезды. Карантинными песнями отметились многие. Стало модным в клипах показывать отдельные окошки с музыкантами, работающими у себя дома. «Несчастный случай» выгрузил клип «Мир во время чумы», в комментариях к которому музыканты рассказали: снимали и писали его подручными средствами. Инструменты у музыкантов дома есть, видео снимали смартфонами, а ритм синхронизировали метрономами. Получилось, как всегда, круто. «Мы столько страдали, что нация разобщена. Теперь оказалось, что этим спасется она», — иронизирует Кортнев в кадре...
Эпично выступила Ольга Бузова: она сняла клип «Давай останемся дома» и уговорила не менее десятка своих коллег-шоуменов предоставить для него кадры. Таким образом, за несколько минут перед нашими глазами проходят домашние декорации семей Михаила Галустяна, Александра Реввы, Ксении Собчак, Андрея Малахова, Джигана, Валерия Меладзе и еще нескольких Олиных друзей. Так что получилась интересная социальная коллаборация. Было бы совсем прекрасно, если б пел кто-нибудь другой, но слишком многого мы с вами хотим, уважаемые читатели.
Ситкомы и документалки о коронавирусе
Понятно, что съемка полнометражного фильма была сложной задачей в условиях всемирного карантина. А вот сериалов, посвященных коронавирусу, было снято несколько. Среди российских проектов ярко выделяется «Чума», спродюсированная целой группой специалистов, в числе которых — Тина Канделаки и Сергей Шнуров. Шнуров же написал и саундтрек к «Чуме» (если не собираетесь его напевать весь оставшийся день — лучше не слушайте, он очень привязчивый).
В основе «Чумы» — вымышленный средневековый город Нищбург, замок которого стал карантинным пристанищем жителей. Каждая из шести снятых пока серий отвечает актуальным новостным поводам (сейчас они, правда, уже устарели), градус абсурда высок, профессионализм юмористов — тоже. В качестве приглашенных звезд в сериале есть Лолита, Гарик Сукачев, та же Бузова и другие звезды шоубизнеса и «Инстаграма». Нам как татарстанскому изданию приятно, что снимал «Чуму» режиссер из Татарстана — Байбулат Батулла.
Еще один интересный российский проект снял за время самоизоляции для ТНТ Семен Слепаков «Окаянные дни». Это десятисерийный альманах об удаленке, пандемии и прочих прелестях российской действительности во время коронавируса. Оперативности проекту удалось добавить за счет того, что снимался он в формате «скринлайф», чуть ли не на коленке.
Было снято несколько документальных сериалов: у нас это был «Коронавирус: все, что нужно знать», в Штатах — Coronavirus: explained. Суть у них одна — разговоры с влиятельными людьми, учеными, чиновниками о том, почему коронавирус так быстро распространился и как с ним бороться. Если американский сериал задумывался как сериал изначально, то к нашему фильму остальные части добавлялись по ходу развития событий.
Живопись и граффити: новые маски на старых знакомцах и ванная комната как произведение искусства
Один из самых динамичных видов искусства — конечно, граффити, которые уже давно перестали быть маргинальными заборными надписями. Разумеется, мастера граффити со всего мира не игнорировали коронавирус, даже несмотря на то, что на улице находиться было не везде можно, а где-то и опасно.
Великий Бэнкси, например, начал с инсталляций в собственной квартире, сидя на карантине. Его знаменитые крысы «нахулиганили» в ванной и туалете. А пост с их изображением в «Инстаграме» художника сопровождает надпись «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома»,
Сделал Бэнкси на карантине и пронзительную остросоциальную работу: мальчик играет в игрушки. Его старые супергерои лежат в мусорной корзине, а у него в руках — кукла в костюме медсестры и геройском плаще.
Большой резонанс вызвал знаменитый перформанс в лондонской подземке, когда целый вагон метро Бэнкси сделал фантастически дорогим, украсив его все теми же крысами (одевшись в защитный костюм и прикинувшись сотрудником метрополитена). Правда, потом уборщики стерли его граффити, что вызвало бурную реакцию по всему миру.
Стрит-арт художник М. Джей Хиблен делает одну работу за другой, они посвящены врачам, борющимся с пандемией. В них — глубокая философичность и не менее пронзительные мысли.
Тема врачей-героев в эпоху коронавируса вообще очень популярна, и сильнее всех в искусстве ее педалируют, пожалуй, граффитисты. Они создают работы на эту тему на зданиях больниц и госпиталей и на зданиях напротив — чтобы адресаты видели, что создано им в благодарность.
Но не только иностранными граффитистами сильно искусство: посмотрите, например, как неожиданно переосмыслили коронавирусную тему и тему победы в Подольске.
В Уфе художник Артур Лукьянов скопировал одну из работ вышеупомянутого Хиблена: злобной и яростной огромной физиономии коронавируса противостоит хрупкая фигурка женщины-врача, показывающая ей указательный палец. Нужно ли упоминать, что в оригинальной работе у Хиблена палец у врача вовсе не указательный, но политкорректность превыше всего.
И работ на стенах зданий по всему миру — тьмы и тьмы. Коронавирус стал движущей силой развития граффити и породил тысячи идей стрит-арта.
Театры двинулись онлайн
Несладко пришлось коронавирусной весной театрам. Им пришлось прервать сезон на неопределенный срок, многие остались вообще без средств к существованию. А учитывая, что классический театр (особенно в нашей стране) был структурой довольно инертной и не всегда следующей за коммуникационными трендами, им пришлось особенно тяжело. Коронавирус сослужил добрую службу многим из них в плане того, что театры сделали огромный шаг из прошлого в будущее: активизировали свою онлайн-работу.
Чего только они не делали: завели youtube-каналы и «Инстаграмы», начали выкладывать архивные спектакли и актуальные постановки, проводили конкурсы среди подписчиков и открывали прямые эфиры с репетиций. Таким образом, люди, сидя на самоизоляции, могли насладиться и постановками Венской оперы, и операми в Ла Скала, и балетами в Большом. Наши казанские театры тоже не остались в стороне: например, театр им. Г. Камала за время карантина нарастил количество подписчиков в 10 раз — с 800 до 8 000.
А что касается конкретно коронавирусной тематики — например, в России запустили проект CoronaDrama, в рамках которого в апреле провели конкурс мини-пьес на тему пандемии среди драматургов. На конкурс прислали целых 74 пьесы, а потом режиссеры и актеры нескольких российских театров провели онлайн-сеансы их читки (читка — это почти что самостоятельный театральный жанр). И вот сейчас проект выходит в офлайн — 2 сентября читку проектов, присланных на конкурс, уже провели в одном из питерских театральных пространств.
Сборник из четырех пьес написал за время коронавируса Евгений Водолазкин, и действие одной из них происходит в ковидном госпитале.
Книги разные нужны, книги разные важны
Конечно же, писатели тоже не остались в стороне. Если не брать в пример нон-фикшн (который к искусству относится меньше), то художественная литература пока полнится жанром поэзии и малой прозы. Но уже вышли несколько полноценных романов для взрослых (в основном англоязычных). Например «Локдаун с моим бывшим» Леи Сицилианы рассказывает о том, как разведенным супругам пришлось жить на карантине вместе по бюрократическим причинам.
Или вот антиутопическая мрачная новелла «Короналюди: короткая история будущего» немецкого беллетриста Ульриха Кюблера, которая описывает мир в 2050 году. По сюжету, в 2020 беды человечества только еще начались: вирус перепрограммировал людей, потом изменился климат, начались генетические дисфункции и прочие страшные штуки. Чтиво довольно мрачное. Хорошо, что его еще не успели перевести на русский язык.
Что касается русскоязычной литературы, то спасает, конечно же, Виктор Пелевин, который 27 августа выпустил новый роман «Непобедимое солнце», в котором упоминает коронавирусный карантин и размышляет о его экономической подоплеке.
Флешмоб «Изоизоляция»
Если говорить об искусстве, то никогда еще доселе оно так активно не шло в массы, как во время всеобщей самоизоляции. От скуки люди приобщались к драме, опере и балету. Слушали трансляции симфонических концертов из пустых залов филармоний. Читали книги. Смотрели не только развлекательные шоу, но и глубокие фильмы. Слушали подкасты о культуре, которых мгновенно развелись тьмы и тьмы. И, конечно же, изучали мировую живопись.
Весной Рунет захватил интересный флешмоб «Изоизоляция» (названный антихандрическим): из подручных средств нужно было изобразить любую понравившуюся картину и выложить в Сеть. Чего там только не было! В группе «Изоизоляции» в «Фейсбуке» больше полумиллиона подписчиков. Под занавес этого текста «Реальное время» предлагает подборку из нескольких интересных пародий.
Константин Маковский, «Русская красавица»:
Леонардо да Винчи, «Джоконда»:
Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры» (фрагмент):
Константин Сомов, «Дама в голубом»:
Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»:
Джузеппе Арчимбольдо, «Библиотекарь»:
Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем». Это вообще был один из самых популярных сезонов всего флешмоба. И каких только животных в нем не показывали — от крыс до йоркширских терьеров, от кошек-сфинксов до плюшевых медведей. Среднестатистическая «изоизоляционная» дама с горностаем выглядела примерно так:
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