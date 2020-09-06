Коронавирус вдохновил граффитистов и музыкантов, парализовал театры и стал темой сериалов

Как пандемия отражается в искусстве

В 2020 году ни один вид искусства не смог обойти тему COVID-19. Конечно, активнее всего были музыканты. Сидя в своих домашних студиях, песнями на тему коронавируса, самоизоляции и карантина отметились музыканты по всему миру — от Ольги Бузовой до Джона Бон Джови. Да коронавирус и сам стал музыкой (этому поспособствовали ученые из Массачусетского технологического университета). Создавались легендарные граффити. Снимались сериалы (и серьезные, и ситкомы). Театрам пришлось тяжело, зато многие из них вынужденно сделали семимильный шаг в онлайн. А в «Фейсбуке» организовался «антихандрический флешмоб». «Реальное время» подготовило обзор «коронавирусного» искусства.

Как звучит коронавирус

Начнем с яркого образца science art (дословный перевод — научное искусство). Это научный подход, в котором наука и технологии «подгружают» себе на службу еще и искусство. Получается очень интересно. Например, в Массачусетском технологическом институте (MIT) команда под руководством профессора Маркуса Бюлера (по совместительству еще и музыканта) создала музыку на основе белков «короны» вируса.

Дело было так: звук — это вибрация, а музыка — это своеобразный «сборник отдельных звуков», организованных в определенную иерархию. Ученые из MIT взяли аминокислотные последовательности белковых шипов короны SARS-Cov19, присвоили каждому элементу свой музыкальный эквивалент и собрали итоговую симфонию, которая отражает геометрию коронавирусного «шипа» короны. Она длится около двух часов (так много в этих белках элементов). И сделано это не для того, чтоб попасть в подборку самых безумных новостей — а для того, чтобы можно было изучить шипы (место, которыми вирус присоединяется к нашим клеткам) более подробно и комплексно. Дело в том, что звук мы воспринимаем наиболее полно, на всех уровнях сразу. А чтобы увидеть части изображения, его надо разделить на проекции и долго-долго изучать. Кроме того, к таким «шипам» на звук можно подбирать эффективные противодействующие вещества, которые будут совпадать с ними по ритмике и частоте и смогут нейтрализовать действие.

Словом, хорошие ребята сидят в MIT, и исследования у них интересные. Вот как звучит коронавирус (вдруг вам понравится):

От Бузовой до Джона Бон Джови

Музыканты по всему миру, вынужденные отменять концерты, изнывали от скуки на самоизоляции, и кое-кого это сподвигло на новые подвиги. Отметились коронавирусной тематикой многие. Например, Джон Бон Джови в пандемию, во-первых, работал волонтером в собственном ресторане (собирал комплекты еды для малоимущих и бездомных и раздавал во время эпидемии), а во-вторых, написал мотивирующую песню, призывая всех протянуть руку помощи ближнему. Песня называется «Делай, что делаешь». Слова у нее простые, но внятные и понятные каждому — в ней есть и про скоростное строительство больниц, и про выпускной по «Скайпу», и про закрытые города, и про потерю работы и зарплаты. «Когда ты не можешь делать то, что делал — делай то, что можешь», — советует нам изрядно постаревший, но все такой же активный и голосистый Бон Джови.

На тему пандемии были прочитаны километры рэпа на десятках языков мира. К примеру, рэпер Pitbull порадовал почти 14 миллионов своих подписчиков на Youtube программным клипом на тему того, что страх распространяется быстрее любого вируса. Pitbull авторитетно заявляет, что верит в победу. Трек сделан в стилистике спортивных «кричалок», клип — скромный черно-белый, но тоже очень динамичный.

Вся жизнь Америки во время пандемии показана в клипе Better Days заслуженных американских попсовиков One Republic. Слова у песни обыкновенные — «боюсь, страшно, надеюсь, будут и лучшие дни», но видеоряд внушительный. Здесь тебе и медсестры в госпитале, и санитарная обработка помещения, и плачущая в эфире ведущая новостного канала, и еще много разного, бьющего по эмоциям.

Не отстают и наши звезды, звездочки и полузвезды. Карантинными песнями отметились многие. Стало модным в клипах показывать отдельные окошки с музыкантами, работающими у себя дома. «Несчастный случай» выгрузил клип «Мир во время чумы», в комментариях к которому музыканты рассказали: снимали и писали его подручными средствами. Инструменты у музыкантов дома есть, видео снимали смартфонами, а ритм синхронизировали метрономами. Получилось, как всегда, круто. «Мы столько страдали, что нация разобщена. Теперь оказалось, что этим спасется она», — иронизирует Кортнев в кадре...

Эпично выступила Ольга Бузова: она сняла клип «Давай останемся дома» и уговорила не менее десятка своих коллег-шоуменов предоставить для него кадры. Таким образом, за несколько минут перед нашими глазами проходят домашние декорации семей Михаила Галустяна, Александра Реввы, Ксении Собчак, Андрея Малахова, Джигана, Валерия Меладзе и еще нескольких Олиных друзей. Так что получилась интересная социальная коллаборация. Было бы совсем прекрасно, если б пел кто-нибудь другой, но слишком многого мы с вами хотим, уважаемые читатели.

Ситкомы и документалки о коронавирусе

Понятно, что съемка полнометражного фильма была сложной задачей в условиях всемирного карантина. А вот сериалов, посвященных коронавирусу, было снято несколько. Среди российских проектов ярко выделяется «Чума», спродюсированная целой группой специалистов, в числе которых — Тина Канделаки и Сергей Шнуров. Шнуров же написал и саундтрек к «Чуме» (если не собираетесь его напевать весь оставшийся день — лучше не слушайте, он очень привязчивый).

В основе «Чумы» — вымышленный средневековый город Нищбург, замок которого стал карантинным пристанищем жителей. Каждая из шести снятых пока серий отвечает актуальным новостным поводам (сейчас они, правда, уже устарели), градус абсурда высок, профессионализм юмористов — тоже. В качестве приглашенных звезд в сериале есть Лолита, Гарик Сукачев, та же Бузова и другие звезды шоубизнеса и «Инстаграма». Нам как татарстанскому изданию приятно, что снимал «Чуму» режиссер из Татарстана — Байбулат Батулла.

Еще один интересный российский проект снял за время самоизоляции для ТНТ Семен Слепаков «Окаянные дни». Это десятисерийный альманах об удаленке, пандемии и прочих прелестях российской действительности во время коронавируса. Оперативности проекту удалось добавить за счет того, что снимался он в формате «скринлайф», чуть ли не на коленке.

Кадр из фильма «Окаянные дни». Фото kino-teatr.ru

Было снято несколько документальных сериалов: у нас это был «Коронавирус: все, что нужно знать», в Штатах — Coronavirus: explained. Суть у них одна — разговоры с влиятельными людьми, учеными, чиновниками о том, почему коронавирус так быстро распространился и как с ним бороться. Если американский сериал задумывался как сериал изначально, то к нашему фильму остальные части добавлялись по ходу развития событий.

Живопись и граффити: новые маски на старых знакомцах и ванная комната как произведение искусства

Один из самых динамичных видов искусства — конечно, граффити, которые уже давно перестали быть маргинальными заборными надписями. Разумеется, мастера граффити со всего мира не игнорировали коронавирус, даже несмотря на то, что на улице находиться было не везде можно, а где-то и опасно.

Великий Бэнкси, например, начал с инсталляций в собственной квартире, сидя на карантине. Его знаменитые крысы «нахулиганили» в ванной и туалете. А пост с их изображением в «Инстаграме» художника сопровождает надпись «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома»,

Сделал Бэнкси на карантине и пронзительную остросоциальную работу: мальчик играет в игрушки. Его старые супергерои лежат в мусорной корзине, а у него в руках — кукла в костюме медсестры и геройском плаще.

Большой резонанс вызвал знаменитый перформанс в лондонской подземке, когда целый вагон метро Бэнкси сделал фантастически дорогим, украсив его все теми же крысами (одевшись в защитный костюм и прикинувшись сотрудником метрополитена). Правда, потом уборщики стерли его граффити, что вызвало бурную реакцию по всему миру.

Стрит-арт художник М. Джей Хиблен делает одну работу за другой, они посвящены врачам, борющимся с пандемией. В них — глубокая философичность и не менее пронзительные мысли.

Тема врачей-героев в эпоху коронавируса вообще очень популярна, и сильнее всех в искусстве ее педалируют, пожалуй, граффитисты. Они создают работы на эту тему на зданиях больниц и госпиталей и на зданиях напротив — чтобы адресаты видели, что создано им в благодарность.

Но не только иностранными граффитистами сильно искусство: посмотрите, например, как неожиданно переосмыслили коронавирусную тему и тему победы в Подольске.

В Уфе художник Артур Лукьянов скопировал одну из работ вышеупомянутого Хиблена: злобной и яростной огромной физиономии коронавируса противостоит хрупкая фигурка женщины-врача, показывающая ей указательный палец. Нужно ли упоминать, что в оригинальной работе у Хиблена палец у врача вовсе не указательный, но политкорректность превыше всего.

И работ на стенах зданий по всему миру — тьмы и тьмы. Коронавирус стал движущей силой развития граффити и породил тысячи идей стрит-арта.

Театры двинулись онлайн

Несладко пришлось коронавирусной весной театрам. Им пришлось прервать сезон на неопределенный срок, многие остались вообще без средств к существованию. А учитывая, что классический театр (особенно в нашей стране) был структурой довольно инертной и не всегда следующей за коммуникационными трендами, им пришлось особенно тяжело. Коронавирус сослужил добрую службу многим из них в плане того, что театры сделали огромный шаг из прошлого в будущее: активизировали свою онлайн-работу.

Чего только они не делали: завели youtube-каналы и «Инстаграмы», начали выкладывать архивные спектакли и актуальные постановки, проводили конкурсы среди подписчиков и открывали прямые эфиры с репетиций. Таким образом, люди, сидя на самоизоляции, могли насладиться и постановками Венской оперы, и операми в Ла Скала, и балетами в Большом. Наши казанские театры тоже не остались в стороне: например, театр им. Г. Камала за время карантина нарастил количество подписчиков в 10 раз — с 800 до 8 000.

2 сентября читку проектов, присланных на конкурс CoronaDrama, уже провели в одном из питерских театральных пространств. Фото vk.com/coronadrama

А что касается конкретно коронавирусной тематики — например, в России запустили проект CoronaDrama, в рамках которого в апреле провели конкурс мини-пьес на тему пандемии среди драматургов. На конкурс прислали целых 74 пьесы, а потом режиссеры и актеры нескольких российских театров провели онлайн-сеансы их читки (читка — это почти что самостоятельный театральный жанр). И вот сейчас проект выходит в офлайн — 2 сентября читку проектов, присланных на конкурс, уже провели в одном из питерских театральных пространств.

Сборник из четырех пьес написал за время коронавируса Евгений Водолазкин, и действие одной из них происходит в ковидном госпитале.

Книги разные нужны, книги разные важны

Конечно же, писатели тоже не остались в стороне. Если не брать в пример нон-фикшн (который к искусству относится меньше), то художественная литература пока полнится жанром поэзии и малой прозы. Но уже вышли несколько полноценных романов для взрослых (в основном англоязычных). Например «Локдаун с моим бывшим» Леи Сицилианы рассказывает о том, как разведенным супругам пришлось жить на карантине вместе по бюрократическим причинам.

Или вот антиутопическая мрачная новелла «Короналюди: короткая история будущего» немецкого беллетриста Ульриха Кюблера, которая описывает мир в 2050 году. По сюжету, в 2020 беды человечества только еще начались: вирус перепрограммировал людей, потом изменился климат, начались генетические дисфункции и прочие страшные штуки. Чтиво довольно мрачное. Хорошо, что его еще не успели перевести на русский язык.

Виктор Пелевин 27 августа выпустил новый роман «Непобедимое солнце», в котором упоминает коронавирусный карантин и размышляет о его экономической подоплеке. Фото Константина Завражина (rg.ru)

Что касается русскоязычной литературы, то спасает, конечно же, Виктор Пелевин, который 27 августа выпустил новый роман «Непобедимое солнце», в котором упоминает коронавирусный карантин и размышляет о его экономической подоплеке.

Флешмоб «Изоизоляция»

Если говорить об искусстве, то никогда еще доселе оно так активно не шло в массы, как во время всеобщей самоизоляции. От скуки люди приобщались к драме, опере и балету. Слушали трансляции симфонических концертов из пустых залов филармоний. Читали книги. Смотрели не только развлекательные шоу, но и глубокие фильмы. Слушали подкасты о культуре, которых мгновенно развелись тьмы и тьмы. И, конечно же, изучали мировую живопись.

Весной Рунет захватил интересный флешмоб «Изоизоляция» (названный антихандрическим): из подручных средств нужно было изобразить любую понравившуюся картину и выложить в Сеть. Чего там только не было! В группе «Изоизоляции» в «Фейсбуке» больше полумиллиона подписчиков. Под занавес этого текста «Реальное время» предлагает подборку из нескольких интересных пародий.

Константин Маковский, «Русская красавица»:

Леонардо да Винчи, «Джоконда»:

Фото: Светлана Колимбет

Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры» (фрагмент):

Константин Сомов, «Дама в голубом»:

Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»:

Джузеппе Арчимбольдо, «Библиотекарь»:

Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем». Это вообще был один из самых популярных сезонов всего флешмоба. И каких только животных в нем не показывали — от крыс до йоркширских терьеров, от кошек-сфинксов до плюшевых медведей. Среднестатистическая «изоизоляционная» дама с горностаем выглядела примерно так:

Источник: facebook.com