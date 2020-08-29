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Видеоопрос: «Как вы планируете отмечать День республики?»

00:00, 29.08.2020
Видеоопрос: «Как вы планируете отмечать День республики?»
Фото: Максим Платонов

Уже завтра в Казани с размахом отметят День города и День республики, которая в этом году отмечает свой 100-летний юбилей. Казанцев и гостей столицы ждет масштабная праздничная программа: театральные постановки, конкурсы, концерты. Хедлайнерами праздника станут известные татарстанские и российские исполнители: Ильсия Бадретдинова, Рифат Зарипов, Нилетто, Валерий Сюткин, группа «Дабро», Сергей Безруков и группа «Крестный папа».

— А как вы планируете отмечать День республики? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
МероприятияОбщество Татарстан

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