Видеоопрос: «Как вы планируете отмечать День республики?»

Уже завтра в Казани с размахом отметят День города и День республики, которая в этом году отмечает свой 100-летний юбилей. Казанцев и гостей столицы ждет масштабная праздничная программа: театральные постановки, конкурсы, концерты. Хедлайнерами праздника станут известные татарстанские и российские исполнители: Ильсия Бадретдинова, Рифат Зарипов, Нилетто, Валерий Сюткин, группа «Дабро», Сергей Безруков и группа «Крестный папа».