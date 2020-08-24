Как восстанавливается мировая круизная индустрия в условиях пандемии

Фото: Олег Тихонов

Вот уже несколько месяцев более десятка круизных лайнеров простаивают в протоке Ла-Манш без каких-либо признаков жизни. Корабли-призраки уже стали привлекать туристов, которых специально подвозят сюда на пароме показать суда. До недавнего времени эта картина отражала состояние всей мировой круизной индустрии, поставленной на паузу из-за пандемии коронавируса. Особенно после случаев с Grand Princess и Diamond Princess, когда из-за распространения на борту COVID-19, тысячи людей, в том числе россияне (а среди них и казанцы) оказались запертыми на карантин посреди открытого моря. Однако мир постепенно адаптируется к новой угрозе, и с послаблением ограничений в ряде стран отрасль начала оживать. Например, в Германии запустили круизы, правда, пока в «никуда» — из-за закрытых портов и границ туристов просто вывозят в море на несколько дней. И все же можно сказать лед тронулся: возобновили круизные прогулки в Италии и готовятся это сделать в ОАЭ. Так, сможет отрасль круизов пережить коронакризис, — ответ на этот вопрос ищет издание The Conversation в своем исследовании, которое перевело «Реальное время».

Сможет ли круизная индустрия восстановиться после коронавируса?

В воскресенье первый крупный круизный лайнер, отправившийся в Средиземное море впервые за пять месяцев, вышел из итальянского города Генуя. Пассажиры MSC Grandiosa были проверены на наличие коронавируса, прежде чем подняться на борт. Судно, на котором ввели ряд строгих мер и ограничений во избежание распространения вируса, остановится в трех итальянских портах и столице Мальты городе Валлетте в рамках семидневного рейса. Но будут ли эти меры достаточными, чтобы помочь отрасли пережить пандемию? Многое зависит от успеха этого итальянского круиза.

Так или иначе, трудно было представить себе такой круиз в разгар пандемии, когда корабли называли «плавающими чашками Петри». По всему миру средства массовой информации показывали, как кораблям отказывали в заходе в порты, и пассажиры оставались брошенными в океане или выброшенными на мель в море.

Ситуация выглядела поистине плачевно. В период с февраля по апрель правительство должно было репатриировать более 19 000 британских путешественников с 59 судов в 20 различных странах.

Это были не просто плохие новости для туристов. В апреле Энди Хармер, директор Cruise Lines International Association UK and Ireland (CLIA), заявил, что 90-дневная приостановка круиза обойдется экономике Великобритании в 888 миллионов фунтов стерлингов, приведет к потере 5525 рабочих мест и 287 миллионам фунтов стерлингов заработной платы. По всей Великобритании эта отрасль поддерживает 40 517 прямых рабочих мест, выплачивая 1,35 млрд фунтов стерлингов заработной платы. CLIA говорит, что отрасль генерирует £10 млрд ежегодно для экономики Великобритании.

Пассажиры MSC Grandiosa были проверены на наличие коронавируса, прежде чем подняться на борт. Фото EPA-EFE/MSC CRUISES PRESS OFFICE HANDOUT

Круизы во время пандемии

Так что теперь круизная индустрия надеется, что строгие новые протоколы помогут ей вернуть доверие потребителей. Новые меры включают в себя прибытие в круизные терминалы в установленные временные интервалы, температурный скрининг путешественников, медицинский осмотр, медицинское анкетирование и тест на антиген к COVID-19.

Гости круизов MSC получат браслет, который предоставляет им бесконтактные опции на борту. Например, браслеты можно использовать для открытия дверей кабины, не касаясь ручек, и для осуществления платежей. Они также помогут облегчить определении степени дистанцирования и отслеживание контактов, если это необходимо. MSC Grandiosa также сократили пропускную способность, принимая на борту своего дебютного круиза около 2500 пассажиров — это около 70% от нормального, предпандемического, числа пассажиров.

Экспериментируют и другие круизные компании. TUI Cruises и Hapag Lloyd недавно без инцидентов завершили рейсы, следующие из Гамбурга, по принципу «no-call», не предусматривающие никаких городских остановок

Эти две круизные компании также разработали планы, состоящие из десяти пунктов, призванные успокоить пассажиров и побудить больше людей снова отправиться в путешествие. Пункты включают в себя предварительный просмотр тепловизионных изображений для путешественников, социальное дистанцирование, уменьшенное на 40% число гостей, сокращенное количество столиков в ресторанах, меньшее число участников спортивных и развлекательных мероприятий, в том числе, суда будут оснащены лабораторией и расширенными медицинскими бригадами. Члены экипажа будут проходить регулярные тесты на COVID-19.

Все эти меры будут необходимы для борьбы с вирусом и укрепления доверия клиентов, поскольку оно уже было подорвано сложившейся эпидемиологической ситуацией. Ранее в августе экспедиционный круизный лайнер MS Roald Amundsen, принадлежащий норвежской фирме Hurtigruten, перенес вспышку коронавируса во время своего недельного плавания на Шпицберген в Арктике.

Всё внимание устремлено на MSC Grandiosa, чтобы увидеть, сможет ли она успешно ориентироваться в этих сложных водах и дать этой пораженной отрасли экономики некоторую надежду. Фото kees torn / wikipedia.org

Приспособиться или утонуть

Ожидается, что цены на круизы будут снижены, и это заманит пассажиров обратно на борт. Уже есть предложения, которые можно забронировать на следующий год, включая скидки на каюты более высокого класса и пакетные предложения на напитки. Но некоторые фирмы идут еще дальше, рассматривая только внутренние круизы для преодоления ограничений на пассажирские перевозки. Например, круизная компания Viking предлагает поездки для британцев, которые пропустили свой круизный отпуск. Все эти приспособления показывают, насколько инновационна и пластична отрасль в попытке помочь пассажирам снова отправиться в круиз.

Но будет ли этого достаточно? Рекомендация Министерства иностранных дел и по делам Содружества для пассажиров старше 70 лет не совершать круизы всё еще остается в силе, что добавляет трудностей представителям отрасли. В последние годы основную клиентскую базу составляют пассажиры в возрасте от 50 лет и старше. И многие из них старше 70-ти.

Так что, будет интересно посмотреть, какая категория пассажиров вернется первой. Отраслевые эксперты полагают, что первыми вернутся пассажиры, которые путешествовали на круизах с представителями различных поколений и влюбились в круизный образ жизни, но вернуться они со своими детьми, а не с бабушками и дедушками. Они понимают, как работают круизные суда, и не относятся к возрастной группе высокого риска. Исследования показывают, что «кризисоустойчивые» туристы также с меньшей вероятностью будут ориентироваться, в первую очередь, на риски.

Хотя долгосрочная устойчивость этого сектора экономики является неопределенной, он может утешиться тем фактом, что круизные пассажиры печально известны своей лояльностью. Исследования туризма показали, что посетители возвращаются даже после катастрофы. И, согласно опросу, проведенному CLIA, девять из десяти пассажиров сказали, что они «вероятно или определенно будут» снова путешествовать. Тем не менее, всё внимание устремлено на MSC Grandiosa, чтобы увидеть, сможет ли она успешно ориентироваться в этих сложных водах и дать этой пораженной отрасли экономики некоторую надежду.