Обвиняемого во взятке 3,6 миллиона «под Газпром» этапируют в Москву — к психиатрам

Обыски в филиалах «Газпром трансгаз Казань» и отказ арестованного от адвокатов и признаний по делу о коррупционной плате за голубое топливо

Фото: Ирина Плотникова

Кардинально изменил свои показания по делу арестованный владелец челнинской фирмы «Газтеплолюкс» Айзат Хусаинов. Накануне на судебном заседании он заявил, что теперь не признает не только посредничество во взятке 3,6 млн рублей «для неустановленных» ВИП-газовиков, но и состав мошенничества. Полученный в июне в Казани пухлый портфель с деньгами бизнесмен назвал своим вознаграждением за составление документов. Но перед этим заявил суду — его психическое здоровье за решеткой ухудшается.

СК: Хусаинова изобличают 8 свидетелей



Со дня громкого задержания Айзата Хусаинова у здания банка на Бутлерова в Казани прошло почти два месяца. И вчера следствие отчиталось Советскому райсуду Казани, что сделано за этот период в отношении арестованного и неустановленных должностных лиц ООО «Газпром трансгаз Казань».

Хусаинова и неустановленных заподозрили в коррупционной схеме присоединения к газовым сетям в Нижнекамском районе. В роли заявителей выступили предприниматели, столкнувшиеся с затягиванием процедуры согласования подключения тепличного хозяйства.

Новых фигурантов в деле не появилось. Однако из выступления старшего следователя 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Айрата Хасбетдинова стало ясно — есть куда копать: следователи провели обыски в ЭПУ «Елабуга Газ» и «Нижнекамск Газ», «Комбытсервисе» и возглавляемом Хусаиновым «Газтеплолюксе», а также в территориальном подразделении «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Казань». Что интересного нашли — Хасбетдинов не делился. Сказал лишь, что проводятся оперативные и следственные мероприятия «с целью установления всех соучастников Хусаинова».

Из выступления старшего следователя 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Айрата Хасбетдинова стало ясно — есть куда копать

В то же время в Следкоме уже допросили восемь свидетелей, «давших изобличающие показания» против подозреваемого в посредничестве взятке 3,6 млн рублей. На очереди — анализ данных о соединениях абонентов, интересующих следствие, и стационарная судебная психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого Айзата Хусаинова ввиду его прежних проблем со здоровьем.

Амбулаторную в Республиканской психиатрической больнице ему уже провели, но казанские эксперты пришли к выводу — нужна стационарная. А таковую вот уже пять лет в Татарстане в отношении обвиняемых не проводят, поэтому следователи обратились в Московский центр им. Сербского и там Хусаинова поставили в очередь на сентябрь. К этому времени силовики планируют этапировать его в «Бутырку» — СИЗО-2 Москвы.

Ну а вчера следователь Хасбетдинов просил продлить арест обвиняемому до 15 октября, предполагая, что на свободе он «может поддерживать связь с неустановленными соучастниками и координировать усилия с целью противодействия органам предварительного следствия». Старший лейтенант юстиции подчеркивал — наказание по вменяемой Хусаинову части 4 статьи 291.1 УК РФ — до 12 лет лишения свободы.

В поддержку ходатайства Следкома выступила помощник прокурора Советского района Лариса Николаева.

Новая версия обвиняемого — брал свое

Вопрос о приобщении судом ходатайства о назначении новой психиатрической экспертизы вызвал недоумение у обвиняемого. «Это экспертиза болезни или невменяемости?» — поинтересовался он. «Вот это и должны установить эксперты», — пояснил следователь. После разъяснения своего адвоката Айзат Хусаинов выразил согласие.

Против продления своего ареста бизнесмен возражал, правда, местами его речь была бессвязной, приводим ее с сокращениями:

— Бегать не собираюсь. Намерений даже нет куда-то скрываться. И таблетки надо пить, лечение проходить. Думаю, под подпиской о невыезде я бы в больницу бы сходил. Сейчас осень — начинается, и обострение может быть. А под стражей мне таблеток не дают. Лечение прекращается... Болезнь обостряется моя. Мысли появляются...

На заседании суда челнинца защищал казанский адвокат Руслан Нагиев, недавно вступивший в его дело

На заседании суда челнинца защищал казанский адвокат Руслан Нагиев, недавно вступивший в его дело. От двух других адвокатов глава «Газтеплолюкса» отказался вчера же, в перерыве заседания, письменно уведомил следователя. А в ответ был ознакомлен с постановлением об аресте своего автомобиля «Киа Оптима».

Адвокат Нагиев настаивал, что объективных данных о необходимости жесткой меры пресечения в суде так и не прозвучало. «Тяжесть статьи, на которую ссылается следователь, не является основанием для избрания и продления меры пресечения», — подчеркнул он. Напомнил, что на иждивении его клиента-холостяка — отец-инвалид и двое детей 5 и 11 лет, у одного из них также имеется инвалидность.

По мнению защитника, с учетом закрытых «на коронавирус» границ стоит отпустить обвиняемого под подписку или домашний арест. В своей речи Руслан Нагиев напомнил — факт получения денег его клиент не отрицает, но с посредничеством во взяточничестве не согласен: «Он дает показания, что его действия следует квалифицировать как мошенничество».

Однако сам Айзат Хусаинов перед уходом в совещательную комнату изложил версию, которая удивила даже следователя. Поскольку прозвучала впервые:

— Деньги брал — соглашаюсь. Но никому отдавать не собирался. Он отказался подписывать договора на оказанные услуги... Я ему на электронку посылал расписку — он должен был подписать расписку и договора на указанную сумму. А он отказывался подписывать...

Фамилию этого партнера Хусаинов не называл, однако дал понять — именно он и передал те самые 3,6 млн рублей. В итоге обвиняемый отверг и коррупционную сделку, и мошенничество: «С должностными лицами я не общался — можете это все проверить. Никому деньги не передал бы, деньги предназначались мне».

Арестованный заявил, что фигурирующую в деле сумму честно заработал

Камерное блиц-интервью

Когда судья Юлия Конышева удалилась в совещательную комнату, арестованный дал блиц-интервью «Реальному времени». Он заявил, что фигурирующую в деле сумму честно заработал:

— Были коммерческие услуги. За то, что я эти документы сделал и клиент их получил, я попросил вознаграждение в таком размере. А он подписывать отказался. И манипулировал — типа деньги у меня, человек с портфелем сидит... Есть даже переписка в WhatsApp. Периодически трубку не брал и не звонил...

— А в чем ваша услуга заключалась? — поинтересовалась журналист «РВ».

— В заполнении документов на получение технических условий.

— То есть сам он этого не мог сделать?

— Не знаю.

— А это обычные ваши расценки — 3,6 млн рублей?

— Обычные. Но я первый раз с этим сталкиваюсь, — признался обвиняемый.

Далее выяснилось, что столь крупной сделки у Хусаинова и его фирмы «Газтеплолюкс» ранее просто не было. Впрочем, по его словам, и фигурирующий в деле тепличный комплекс в Нижнекамском районе, что якобы не может заработать без газа, пока даже не возведен. «Ничего там нет. Он у меня интересовался — что там можно сделать», — говорит обвиняемый.

— А кто был инициатором встречи у Сбербанка в Казани?

— Мы должны были встретиться в Нижнекамске, от Сергеева пришла информация — будет Айдар, приезжай в Казань. Я-то им все передал и деньги получил.

Суд оставил его в СИЗО до середины октября

Портфель с миллионами и документы изъяты следствием. Оценка новой версии Айзата Хусаинова на заседании вчера не прозвучала. А суд оставил его в СИЗО до середины октября.