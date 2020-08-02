«Жириновский обленился и хочет наслаждаться жизнью»

Владимир Семаго о самой большой ошибке ЛДПР

«Из этой коллизии с Хабаровском ЛДПР выйдет с отрицательным показателем на ближайших выборах, но для них это не будет иметь принципиального значения, потому что это партия, которая уже заканчивает свое существование. Жириновский постепенно теряет свои позиции: он буксует в своих действиях и риторике, он не может предложить публике ничего нового, поскольку все политическое пространство заполонил собой президент Путин, и, соответственно, другим политическим лидерам никакой ниши не остается — они помогут только корректировать Путина или помогать ему. ЛДПР — это сбитый летчик, мы наблюдаем угасание этой партии», — рассуждает бывший депутат Госдумы, политик, журналист и бизнесмен Владимир Семаго. Об этом, а также о перспективах хабаровского протеста, он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Ключевым моментом было участие в импичменте Ельцина весной 1999 года»



— Владимир Владимирович, можно ли называть ЛДПР оппозицией, пусть и системной?

— ЛДПР никогда в жизни не была оппозицией, она лишь декларировала свою оппозиционность, исходя исключительно из коммерческих соображений, и этот исторический тренд существует в партии до сегодняшнего дня. Первоначально, на этапе 1993—1999 годов ЛДПР прежде всего пользовалась своими возможностями торговать голосами при принятии решений в пользу той или иной структуры — либо власти, либо оппозиции, и в зависимости от предложенного «контракта» члены этой партии могли говорить, занимают они эту позицию или другую. Какой-то иной стратегии у либерал-демократов не было, и говорить, что это была в 1990-е оппозиционная партия... Оппозиционная чему? Да, ЛДПР могла быть в противоречиях с правящей партией или партией, победившей на выборах («Выбор России», «Единая Россия»), но работали они всегда только из соображений того, кому и за сколько продать свои голоса.

Ключевым моментом для ЛДПР было участие в импичменте Бориса Ельцина весной 1999 года, когда жириновцы целиком и полностью встали на позицию Кремля и за деньги делали все, чтобы импичмент не прошел. Они этот кейс реализовали — импичмент не состоялся, и после этого сотрудничество с Кремлем шло для ЛДПР на перманентной основе. Позднее, кстати, такую же позицию, хотя не с ярко выраженными меркантильными аспектами, заняла и КПРФ, которая также начала сотрудничать с Кремлем. Она также высказывала неприятие властной позиции по каким-то вопросам, но не по вопросам ключевого характера.

Депутаты-члены фракций КПРФ и ЛДПР во время рассмотрения на пленарном заседании вопроса об импичменте, 15 мая 1999 года. Фото duma.gov.ru

— А Жириновский выражал в своей риторике чаще именно свои цели и мысли или скорее спекулировал на настроениях недовольных?

— Конечно, у Жириновского была своя позиция, которую он старался декларировать — он говорил о необходимости восстановить Российскую империю, о прекращении практики федерализма, о том, что нужно защищать русских, и так далее. Он просто брал достаточно примитивные политические лозунги, которые были созвучны люмпенам и людям, которые были не обеспечены какими-то благами, переживали всплески недовольства тем, что происходило в стране, и просто ловко их использовал. Отсюда и слова Жириновского о том, что России не нужны национальные республики, которые только и делают, что жируют на приобретениях русского народа (хотя русского народа не существует, как мы знаем, а есть условное обозначение многонационального этноса), и многое другое, что было хорошо для мужиков на завалинке, пьющих пиво и там же разливающих по стаканам водку: «Ай да Жирик! Ай да вмазал здорово!».

ЛДПР, таким образом, просто вела дешевую игру на низменных проявлениях усредненного типа российского гражданина.



«Когда Кремль не использует либерал-демократов, они сами придумывают для него темы»

— ЛДПР действительно так важна и нужна нынешнему Кремлю? Без нее никак?

— Кремлю неудобно самому сделать то или иное заявление, чтобы прощупать ситуацию в обществе, и тогда он вызывает этих «сумасшедших комсомольцев» и те начинают орать на всякие темы. Когда Кремль их не вызывает, они сами придумывают для него темы. Но в любом случае Кремль оценивает ЛДПР. Он может решить, что партия предлагает ерунду, либо публично заявит, что, мол, «ЛДПР предлагает» верное решение и давайте попробуем его оформить законом.

Вы поймите, структура партийно-политической системы в России однородна, там нет оппозиционных партий и нет никакой системной или внесистемной оппозиции. И даже Навальный, Ходорковский или Каспаров, которые хотели бы что-то изменить, в чистом виде оппозицией не являются — их нет в парламенте, они не присутствуют при решении государственных вопросов, их роль неофициозна. В России есть только официально назначенные оппозиционные партии, но это лишь «оттенки черного или белого», и партия Жириновского существует, чтобы оттенять правящую партию.

Фото Максима Платонова

Даже Навальный, Ходорковский или Каспаров, которые хотели бы что-то изменить, в чистом виде оппозицией не являются — их нет в парламенте, они не присутствуют при решении государственных вопросов, их роль неофициозна

— Что за люди приходили и приходят в ЛДПР?

— Исторически изначально ЛДПР набиралась из маргиналов и людей, активно недовольных. Кроме того, в ЛДПР было немало людей, которые всегда стремились к эпатажу, политическому или общественному. Поскольку Жириновскому были нужны деньги для политических кампаний, в его партию пошли люди с большими деньгами. Деньгами, которые им нельзя было продекларировать как легально заработанные, и в силу этого в партии было много преступных элементов, впоследствии попавших под уголовное преследование и получивших различные сроки наказания — тут взять хотя бы «дело Старовойтовой». Но было в ЛДПР немало людей, которые, как Жириновский, видели, что из политики можно делать деньги.

Позднее в ЛДПР появилась четкая конъюнктурная когорта, которая объединялась вокруг Жириновского, — она использовала криминальные, полукриминальные деньги, использовала популистские высказывания и выражения с целью получить в тех или иных регионах власть, которую можно было использовать в корыстных целях. Тут самый яркий пример — Леня Маркелов (глава Марий Эл с 2001 по 2017 год, арестованный по обвинению в получении крупной взятки, — прим. ред.).

К таким можно отнести и Сергея Фургала — он был бизнесменом, вероятнее всего с полукриминальным прошлым, и об этом в Хабаровске знают почти все.



«Не склонен утверждать, что Фургалу нужно было носить кому-то в Москве коврижки, но там точно был элемент неповиновения»

— С чем вы связываете столь разное поведение Жириновского после ареста Фургала?

— Ему просто сказали: «Не боись, квоту для твоей ЛДПР мы в крае оставим», а какая ему разница, из каких персоналий тянуть деньги для партии? Потом у него спросили, кого он хочет видеть главой края, и он сказал, что у него есть пацан, который дважды хотел стать мэром Москвы, — пацан хороший, политически раскрученный, и давайте, мол, ставьте его, поскольку он беспрекословно подчиняется воле лидера партии. Да, он стал орать «Я вам сейчас устрою пожар в Хабаровском крае!», но ему сказали: «Какой пожар? Все остается за вами! Какая тебе разница — Фургал или Мургал? Будет там твой человек!».

Фургал, видимо, не поделился с тем, с кем нужно, неправильно отреагировал на ситуацию — в частности к призывам к сотрудничеству в материальном плане, и его наказали. Думаю, что Жириновскому, вероятно, сказали: у нас не бывает во власти людей, которые не идут на сотрудничество, и любого другого, кто не пойдет на сотрудничество, тоже будет ожидать участь Фургала. Это мое оценочное суждение.

Фото kremlin.ru

Я не склонен утверждать, что Фургалу нужно было носить кому-то в Москве коврижки, но это точно элемент неповиновения, и как следствие этого — недовольство Москвы, конфликт с Москвой и силовое разрешение конфликта

— Был ли Фургал вообще какой-то значимой фигурой для Жириновского?

— Для Владимира Жириновского, помимо Владимира Жириновского и чуть-чуть его сына Игоря Лебедева, никаких значимых фигур нет. Впрочем, еще есть президент Российской Федерации, за счет которого кормится Жириновский. Других факторов, заслуживающих внимания, для Жириновского нет.

— То, что Фургал хотел уйти в отставку за два дня до ареста, — это выдумка Жириновского?

— Постфактум можно говорить все, что угодно. Можно говорить, что Фургал не спал ночами и часто своей жене говорил о том, что он не выдерживает напряжения, что он недостоин поста губернатора и что ему нужно пойти в отставку, что он собирался стать папой Римским и так далее. Слушать это просто бессмысленно — имеются факты, в которых видно, что власть убрала персоналию. Не лидера ЛДПР, не члена партии ЛДПР, а человека, который не захотел договариваться, и его наказали. И это пример для других губернаторов от КПРФ или ЛДПР — или, мол, вы работаете с нами, с Кремлем, или с вами будет такая история. Я не склонен утверждать, что Фургалу нужно было носить кому-то в Москве коврижки, но это точно элемент неповиновения, и как следствие этого — недовольство Москвы, конфликт с Москвой и силовое разрешение конфликта.

«В ЛДПР нет личностей. Там есть люди, которые ходят с Жириновским в баню»

— Неужели на замену Фургалу в ЛДПР не нашлось никого из тех, кто сумел бы понять людей в Хабаровске, и готового с ними уважительно общаться?

— Все так и есть — никого. В ЛДПР вообще нет личностей, там есть только люди, которые ходят с Жириновским в баню. Где вы видели узурпатора политической власти в партии, который воспитывал бы личностей? У Жириновского-то и сын ничего из себя не представляет — он не имеет в партии никакого авторитета! Когда вы последний раз слушали публичное выступление сына Жириновского, в котором он что-то заявлял или отстаивал? Это обычный пацаненок, который любит деньги и с удовольствием ими пользуется.

— Дегтярев косит под кого-то — то он простачок, то надувает щеки, или он сам по себе несколько странен?

— Дегтярев сам по себе неумный человек. Его цель — привлекать к себе внимание, в том числе через эпатаж. Конечно, Дегтярев не лишен какого-то ума, как нормальный человек, но какой-то концептуальности, идей, философии, гражданской и политической позиции у него нет, он чистой воды политик-флюгер, как и сам Жириновский. То есть, если надо — поворачиваемся налево, если надо — направо. Возьмите для сравнения губернатора Орловской области коммуниста Андрея Клычкова — там есть какая-то позиция, личная целеустремленность, задачи, есть самостоятельная формула существования. А у Дегтярева ее нет, он волосочек на теле Жириновского и его партии, не более того.

Фото khabkrai.ru

Дегтярев не лишен какого-то ума, как нормальный человек, но какой-то концептуальности, идей, философии, гражданской и политической позиции у него нет, он чистой воды политик-флюгер

— Насколько сильный политический удар получила партия после истории с Фургалом?

— Никто в ЛДПР не ставит задачи взять власть в стране. В 1993—1994 году партия, после успеха на выборах в Думу, почувствовала в себе амбиции, но Жириновский быстро от этого отказался, понимая, что это бессмысленно, у него нет для этого разного рода ресурсов, нет компетентных соратников для управления страной. И с этого момента стало понятно, что ЛДПР прекратит свое существование в тот момент, когда прекратит свое существование Жириновский.

Таким образом, никаких задач у Жириновского нет, у него есть только меркантильные задачи, и не случайно вся собственность ЛДПР принадлежит семье Жириновского. И если этот факт никому ни о чем не говорит, тогда какой смысл нам о чем-то говорить?

«Мы наблюдаем угасание партии, и дело даже не в Хабаровске»

— Но ЛДПР не хочет терять поддержку в регионах. Можно ли считать, что после истории с Хабаровском Дальний Восток как «свой» регион для Жириновского потерян?

— Нет, пока так говорить рано. Тот же Дегтярев ведь еще ничего не сделал в Хабаровске. Хотя, конечно, он повел себя как дурак, не выйдя к народу и потом начав в свое оправдание говорить глупости, что, мол, поеду край смотреть. Извини, у тебя есть болевая точка в центре Хабаровского края — непрерывно идущие митинги, и твоя задача как умного человека заключалась в том, чтобы утихомирить людей. Дегтярев — это не та фигура, которая в состоянии донести до людей какие-то правильные и разумные решения, он не самостоятельный человек и царя в голове у него нет.

Наверное, из этой коллизии с Хабаровском ЛДПР выйдет с каким-то отрицательным показателем на ближайших выборах, но для них это не будет иметь принципиального значения, потому что это партия, которая уже заканчивает свое существование. Смотрите, постепенно Жириновский теряет свои позиции: он буксует в своих действиях и риторике, он не может предложить широкой публике ничего нового, поскольку все политическое пространство заполонил собой президент Путин, и, соответственно, другим политическим лидерам никакой ниши не остается — они помогут только корректировать Путина или помогать ему, а самостоятельной роли у лидеров партий нет. ЛДПР — это сбитый летчик и мы просто следим за ее угасанием.

Фото duma.gov.ru

Жириновский же не дурак, он понимает, что в его рядах мог быть реальный преступник или человек, склонный к преступлениям, и ему не хочется мараться, если суд докажет, что Фургал причастен к убийствам

Конечно, я знаю, что есть люди, которые разочаровались в Жириновском после истории с Фургалом. Он же сперва призвал их бунтовать, а потом сказал: «Ну и фиг с ним, с Фургалом! Дегтярев будет в Хабаровске!», хотя и в его партии знают, что Дегтярев когда-то был в «Единой России». Главное понять другое — Жириновский никогда не хотел взять власть в стране и тем более не хочет этого сейчас, он обленился и хочет наслаждаться жизнью.

— Что Жириновский будет делать для Фургала? Окажет ему какую-то поддержку?

— Нет, он будет прикрываться той же риторикой, что и президент России: «Все решает суд». Жириновский же не дурак, он понимает, что в его рядах мог быть реальный преступник или человек, склонный к преступлениям, и ему не хочется мараться, если суд докажет, что Фургал причастен к убийствам. Риторика Жириновского относительно Фургала быстро сойдет на нет. Важной для него задачей станет укрепить Дегтярева для того, чтобы тот стал полноценным губернатором и был интересен в материальном плане тому же Жириновскому.

— Что будет дальше с хабаровским протестом? Аресты некоторых участников акций, штрафы говорят о том, что федеральная власть настроена быстро закончить с митинговой темой?

— Хабаровский протест не превратится в долгосрочную или взрывоопасную проблему для федеральной власти, она сделает все, чтобы его ликвидировать. Другое дело, что Дальний Восток действительно далек от Москвы и желающих поехать туда от Кремля для того, чтобы утихомиривать протест, думаю, пока нет. Ситуация там очень сложная — это не регион, который надо спасать от коррупции, как Дагестан, а регион, где людям плюнули в душу. Им сказали: «Вы все дураки, ничего не понимаете, выбираете губернатором идиота и мы вам дадим другого». А люди ответили: «Мы сами хотим выбирать губернатора, а дело Фургала пусть разбирается у нас» (на что Кремль не пойдет).

Кроме того, протест хорош тогда, когда ему есть сопротивление, как в Москве. Тогда появляется героизм, безудержная удаль, храбрость, какие-то идеи, но пока люди только ходят по проезжей части, пусть это и 20 и 30 тысяч человек. Ну а дальше-то что? На Москву идти? Если вы только на печке сидите и ругаете Кремль, от этого Кремлю, что, плохо станет? Нет, не станет — к сентябрю протест закончится, потому что тема протестов будет замещена темой активности Дегтярева.

