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«Жириновский обленился и хочет наслаждаться жизнью»

00:00, 02.08.2020 1

Владимир Семаго о самой большой ошибке ЛДПР

«Жириновский обленился и хочет наслаждаться жизнью»
Фото: facebook.com/Vsemago

«Из этой коллизии с Хабаровском ЛДПР выйдет с отрицательным показателем на ближайших выборах, но для них это не будет иметь принципиального значения, потому что это партия, которая уже заканчивает свое существование. Жириновский постепенно теряет свои позиции: он буксует в своих действиях и риторике, он не может предложить публике ничего нового, поскольку все политическое пространство заполонил собой президент Путин, и, соответственно, другим политическим лидерам никакой ниши не остается — они помогут только корректировать Путина или помогать ему. ЛДПР — это сбитый летчик, мы наблюдаем угасание этой партии», — рассуждает бывший депутат Госдумы, политик, журналист и бизнесмен Владимир Семаго. Об этом, а также о перспективах хабаровского протеста, он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Ключевым моментом было участие в импичменте Ельцина весной 1999 года»

— Владимир Владимирович, можно ли называть ЛДПР оппозицией, пусть и системной?

— ЛДПР никогда в жизни не была оппозицией, она лишь декларировала свою оппозиционность, исходя исключительно из коммерческих соображений, и этот исторический тренд существует в партии до сегодняшнего дня. Первоначально, на этапе 1993—1999 годов ЛДПР прежде всего пользовалась своими возможностями торговать голосами при принятии решений в пользу той или иной структуры — либо власти, либо оппозиции, и в зависимости от предложенного «контракта» члены этой партии могли говорить, занимают они эту позицию или другую. Какой-то иной стратегии у либерал-демократов не было, и говорить, что это была в 1990-е оппозиционная партия... Оппозиционная чему? Да, ЛДПР могла быть в противоречиях с правящей партией или партией, победившей на выборах («Выбор России», «Единая Россия»), но работали они всегда только из соображений того, кому и за сколько продать свои голоса.

Ключевым моментом для ЛДПР было участие в импичменте Бориса Ельцина весной 1999 года, когда жириновцы целиком и полностью встали на позицию Кремля и за деньги делали все, чтобы импичмент не прошел. Они этот кейс реализовали — импичмент не состоялся, и после этого сотрудничество с Кремлем шло для ЛДПР на перманентной основе. Позднее, кстати, такую же позицию, хотя не с ярко выраженными меркантильными аспектами, заняла и КПРФ, которая также начала сотрудничать с Кремлем. Она также высказывала неприятие властной позиции по каким-то вопросам, но не по вопросам ключевого характера.

Депутаты-члены фракций КПРФ и ЛДПР во время рассмотрения на пленарном заседании вопроса об импичменте, 15 мая 1999 года. Фото duma.gov.ru

А Жириновский выражал в своей риторике чаще именно свои цели и мысли или скорее спекулировал на настроениях недовольных?

— Конечно, у Жириновского была своя позиция, которую он старался декларировать — он говорил о необходимости восстановить Российскую империю, о прекращении практики федерализма, о том, что нужно защищать русских, и так далее. Он просто брал достаточно примитивные политические лозунги, которые были созвучны люмпенам и людям, которые были не обеспечены какими-то благами, переживали всплески недовольства тем, что происходило в стране, и просто ловко их использовал. Отсюда и слова Жириновского о том, что России не нужны национальные республики, которые только и делают, что жируют на приобретениях русского народа (хотя русского народа не существует, как мы знаем, а есть условное обозначение многонационального этноса), и многое другое, что было хорошо для мужиков на завалинке, пьющих пиво и там же разливающих по стаканам водку: «Ай да Жирик! Ай да вмазал здорово!».

ЛДПР, таким образом, просто вела дешевую игру на низменных проявлениях усредненного типа российского гражданина.

«Когда Кремль не использует либерал-демократов, они сами придумывают для него темы»

— ЛДПР действительно так важна и нужна нынешнему Кремлю? Без нее никак?

— Кремлю неудобно самому сделать то или иное заявление, чтобы прощупать ситуацию в обществе, и тогда он вызывает этих «сумасшедших комсомольцев» и те начинают орать на всякие темы. Когда Кремль их не вызывает, они сами придумывают для него темы. Но в любом случае Кремль оценивает ЛДПР. Он может решить, что партия предлагает ерунду, либо публично заявит, что, мол, «ЛДПР предлагает» верное решение и давайте попробуем его оформить законом.

Вы поймите, структура партийно-политической системы в России однородна, там нет оппозиционных партий и нет никакой системной или внесистемной оппозиции. И даже Навальный, Ходорковский или Каспаров, которые хотели бы что-то изменить, в чистом виде оппозицией не являются — их нет в парламенте, они не присутствуют при решении государственных вопросов, их роль неофициозна. В России есть только официально назначенные оппозиционные партии, но это лишь «оттенки черного или белого», и партия Жириновского существует, чтобы оттенять правящую партию.

Фото Максима Платонова
Даже Навальный, Ходорковский или Каспаров, которые хотели бы что-то изменить, в чистом виде оппозицией не являются — их нет в парламенте, они не присутствуют при решении государственных вопросов, их роль неофициозна

— Что за люди приходили и приходят в ЛДПР?

— Исторически изначально ЛДПР набиралась из маргиналов и людей, активно недовольных. Кроме того, в ЛДПР было немало людей, которые всегда стремились к эпатажу, политическому или общественному. Поскольку Жириновскому были нужны деньги для политических кампаний, в его партию пошли люди с большими деньгами. Деньгами, которые им нельзя было продекларировать как легально заработанные, и в силу этого в партии было много преступных элементов, впоследствии попавших под уголовное преследование и получивших различные сроки наказания — тут взять хотя бы «дело Старовойтовой». Но было в ЛДПР немало людей, которые, как Жириновский, видели, что из политики можно делать деньги.

Позднее в ЛДПР появилась четкая конъюнктурная когорта, которая объединялась вокруг Жириновского, — она использовала криминальные, полукриминальные деньги, использовала популистские высказывания и выражения с целью получить в тех или иных регионах власть, которую можно было использовать в корыстных целях. Тут самый яркий пример — Леня Маркелов (глава Марий Эл с 2001 по 2017 год, арестованный по обвинению в получении крупной взятки, прим. ред.).

К таким можно отнести и Сергея Фургала — он был бизнесменом, вероятнее всего с полукриминальным прошлым, и об этом в Хабаровске знают почти все.

«Не склонен утверждать, что Фургалу нужно было носить кому-то в Москве коврижки, но там точно был элемент неповиновения»

С чем вы связываете столь разное поведение Жириновского после ареста Фургала?

— Ему просто сказали: «Не боись, квоту для твоей ЛДПР мы в крае оставим», а какая ему разница, из каких персоналий тянуть деньги для партии? Потом у него спросили, кого он хочет видеть главой края, и он сказал, что у него есть пацан, который дважды хотел стать мэром Москвы, — пацан хороший, политически раскрученный, и давайте, мол, ставьте его, поскольку он беспрекословно подчиняется воле лидера партии. Да, он стал орать «Я вам сейчас устрою пожар в Хабаровском крае!», но ему сказали: «Какой пожар? Все остается за вами! Какая тебе разница — Фургал или Мургал? Будет там твой человек!».

Фургал, видимо, не поделился с тем, с кем нужно, неправильно отреагировал на ситуацию — в частности к призывам к сотрудничеству в материальном плане, и его наказали. Думаю, что Жириновскому, вероятно, сказали: у нас не бывает во власти людей, которые не идут на сотрудничество, и любого другого, кто не пойдет на сотрудничество, тоже будет ожидать участь Фургала. Это мое оценочное суждение.

Фото kremlin.ru
Я не склонен утверждать, что Фургалу нужно было носить кому-то в Москве коврижки, но это точно элемент неповиновения, и как следствие этого — недовольство Москвы, конфликт с Москвой и силовое разрешение конфликта

— Был ли Фургал вообще какой-то значимой фигурой для Жириновского?

— Для Владимира Жириновского, помимо Владимира Жириновского и чуть-чуть его сына Игоря Лебедева, никаких значимых фигур нет. Впрочем, еще есть президент Российской Федерации, за счет которого кормится Жириновский. Других факторов, заслуживающих внимания, для Жириновского нет.

То, что Фургал хотел уйти в отставку за два дня до ареста, — это выдумка Жириновского?

— Постфактум можно говорить все, что угодно. Можно говорить, что Фургал не спал ночами и часто своей жене говорил о том, что он не выдерживает напряжения, что он недостоин поста губернатора и что ему нужно пойти в отставку, что он собирался стать папой Римским и так далее. Слушать это просто бессмысленно — имеются факты, в которых видно, что власть убрала персоналию. Не лидера ЛДПР, не члена партии ЛДПР, а человека, который не захотел договариваться, и его наказали. И это пример для других губернаторов от КПРФ или ЛДПР — или, мол, вы работаете с нами, с Кремлем, или с вами будет такая история. Я не склонен утверждать, что Фургалу нужно было носить кому-то в Москве коврижки, но это точно элемент неповиновения, и как следствие этого — недовольство Москвы, конфликт с Москвой и силовое разрешение конфликта.

«В ЛДПР нет личностей. Там есть люди, которые ходят с Жириновским в баню»

— Неужели на замену Фургалу в ЛДПР не нашлось никого из тех, кто сумел бы понять людей в Хабаровске, и готового с ними уважительно общаться?

— Все так и есть — никого. В ЛДПР вообще нет личностей, там есть только люди, которые ходят с Жириновским в баню. Где вы видели узурпатора политической власти в партии, который воспитывал бы личностей? У Жириновского-то и сын ничего из себя не представляет — он не имеет в партии никакого авторитета! Когда вы последний раз слушали публичное выступление сына Жириновского, в котором он что-то заявлял или отстаивал? Это обычный пацаненок, который любит деньги и с удовольствием ими пользуется.

— Дегтярев косит под кого-то — то он простачок, то надувает щеки, или он сам по себе несколько странен?

— Дегтярев сам по себе неумный человек. Его цель — привлекать к себе внимание, в том числе через эпатаж. Конечно, Дегтярев не лишен какого-то ума, как нормальный человек, но какой-то концептуальности, идей, философии, гражданской и политической позиции у него нет, он чистой воды политик-флюгер, как и сам Жириновский. То есть, если надо — поворачиваемся налево, если надо — направо. Возьмите для сравнения губернатора Орловской области коммуниста Андрея Клычкова — там есть какая-то позиция, личная целеустремленность, задачи, есть самостоятельная формула существования. А у Дегтярева ее нет, он волосочек на теле Жириновского и его партии, не более того.

Фото khabkrai.ru
Дегтярев не лишен какого-то ума, как нормальный человек, но какой-то концептуальности, идей, философии, гражданской и политической позиции у него нет, он чистой воды политик-флюгер

Насколько сильный политический удар получила партия после истории с Фургалом?

— Никто в ЛДПР не ставит задачи взять власть в стране. В 1993—1994 году партия, после успеха на выборах в Думу, почувствовала в себе амбиции, но Жириновский быстро от этого отказался, понимая, что это бессмысленно, у него нет для этого разного рода ресурсов, нет компетентных соратников для управления страной. И с этого момента стало понятно, что ЛДПР прекратит свое существование в тот момент, когда прекратит свое существование Жириновский.

Таким образом, никаких задач у Жириновского нет, у него есть только меркантильные задачи, и не случайно вся собственность ЛДПР принадлежит семье Жириновского. И если этот факт никому ни о чем не говорит, тогда какой смысл нам о чем-то говорить?

«Мы наблюдаем угасание партии, и дело даже не в Хабаровске»

— Но ЛДПР не хочет терять поддержку в регионах. Можно ли считать, что после истории с Хабаровском Дальний Восток как «свой» регион для Жириновского потерян?

— Нет, пока так говорить рано. Тот же Дегтярев ведь еще ничего не сделал в Хабаровске. Хотя, конечно, он повел себя как дурак, не выйдя к народу и потом начав в свое оправдание говорить глупости, что, мол, поеду край смотреть. Извини, у тебя есть болевая точка в центре Хабаровского края — непрерывно идущие митинги, и твоя задача как умного человека заключалась в том, чтобы утихомирить людей. Дегтярев — это не та фигура, которая в состоянии донести до людей какие-то правильные и разумные решения, он не самостоятельный человек и царя в голове у него нет.

Наверное, из этой коллизии с Хабаровском ЛДПР выйдет с каким-то отрицательным показателем на ближайших выборах, но для них это не будет иметь принципиального значения, потому что это партия, которая уже заканчивает свое существование. Смотрите, постепенно Жириновский теряет свои позиции: он буксует в своих действиях и риторике, он не может предложить широкой публике ничего нового, поскольку все политическое пространство заполонил собой президент Путин, и, соответственно, другим политическим лидерам никакой ниши не остается — они помогут только корректировать Путина или помогать ему, а самостоятельной роли у лидеров партий нет. ЛДПР — это сбитый летчик и мы просто следим за ее угасанием.

Фото duma.gov.ru
Жириновский же не дурак, он понимает, что в его рядах мог быть реальный преступник или человек, склонный к преступлениям, и ему не хочется мараться, если суд докажет, что Фургал причастен к убийствам

Конечно, я знаю, что есть люди, которые разочаровались в Жириновском после истории с Фургалом. Он же сперва призвал их бунтовать, а потом сказал: «Ну и фиг с ним, с Фургалом! Дегтярев будет в Хабаровске!», хотя и в его партии знают, что Дегтярев когда-то был в «Единой России». Главное понять другое — Жириновский никогда не хотел взять власть в стране и тем более не хочет этого сейчас, он обленился и хочет наслаждаться жизнью.

— Что Жириновский будет делать для Фургала? Окажет ему какую-то поддержку?

— Нет, он будет прикрываться той же риторикой, что и президент России: «Все решает суд». Жириновский же не дурак, он понимает, что в его рядах мог быть реальный преступник или человек, склонный к преступлениям, и ему не хочется мараться, если суд докажет, что Фургал причастен к убийствам. Риторика Жириновского относительно Фургала быстро сойдет на нет. Важной для него задачей станет укрепить Дегтярева для того, чтобы тот стал полноценным губернатором и был интересен в материальном плане тому же Жириновскому.

Что будет дальше с хабаровским протестом? Аресты некоторых участников акций, штрафы говорят о том, что федеральная власть настроена быстро закончить с митинговой темой?

— Хабаровский протест не превратится в долгосрочную или взрывоопасную проблему для федеральной власти, она сделает все, чтобы его ликвидировать. Другое дело, что Дальний Восток действительно далек от Москвы и желающих поехать туда от Кремля для того, чтобы утихомиривать протест, думаю, пока нет. Ситуация там очень сложная — это не регион, который надо спасать от коррупции, как Дагестан, а регион, где людям плюнули в душу. Им сказали: «Вы все дураки, ничего не понимаете, выбираете губернатором идиота и мы вам дадим другого». А люди ответили: «Мы сами хотим выбирать губернатора, а дело Фургала пусть разбирается у нас» (на что Кремль не пойдет).

Кроме того, протест хорош тогда, когда ему есть сопротивление, как в Москве. Тогда появляется героизм, безудержная удаль, храбрость, какие-то идеи, но пока люди только ходят по проезжей части, пусть это и 20 и 30 тысяч человек. Ну а дальше-то что? На Москву идти? Если вы только на печке сидите и ругаете Кремль, от этого Кремлю, что, плохо станет? Нет, не станет — к сентябрю протест закончится, потому что тема протестов будет замещена темой активности Дегтярева.

Сергей Кочнев
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:38
    ЛДПР держалась то только за счёт Жириновского. Нет там других ярких личностей
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