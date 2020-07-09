Прокурор Татарстана запросил пожизненное за тройное убийство в Менделеевске

Фото: прокуратура РТ

Сегодня в Верховном суде Татарстана прошли прения по делу 41-летнего Айнура Харисова, которого обвиняют в убийстве жены, пасынка и родного сына в Менделеевске и покушении на жизнь еще одного ребенка. Гособвинитель — прокурор РТ Илдус Нафиков запросил для Харисова максимальный срок — пожизненное заключение, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Ожидается, что приговор по этому делу будет вынесен в конце июля. Наказание для обвиняемого предстоит избрать зампреду по уголовным делам Верховного суда республики Максиму Беляеву.

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