Вскипит ли оперный от «Алтын Казана»?

Эпичный татарский мюзикл достучался до цитадели консерватизма

Фестиваль «Үзгәреш җиле» вместо очередного концерта представит в декабре рок-оперу «Алтын Казан» Эльмира Низамова. В оперном театре впервые прозвучит крупное произведение молодого татарского композитора. Как выяснило «Реальное время», в постановке не участвует большая часть певцов, закрепившихся в фестивале, но сохраняется костяк вокалистов, которые пели в постановках «Алтын Казан» прошлых лет.

Казан — золотой, палата — черная

Впервые историю о казане, который кипит в добрых руках, поставили в оперной студии казанской консерватории. Низамов ее заканчивал — и только начинал путь композитора, который будет вскоре востребован во многих значимых проектах. Он будет писать музыку для спектакле Камаловского и Альметьевского театра, русского ТЮЗа, станет композитором-резидентом Государственного симфонического оркестра РТ в сезоне 2015–2016. На данный момент — он самый известный публике сочинитель музыки, причем и классической, и поп-ориентированной.

С форматом опер Низамов связывался два раза. Кроме «Алтын Казан» совместно с поэтом Ренатом Харисом он написал оперу «Кара Пулат». Предложение создать что-нибудь на тему Булгара поступило от Минтимера Шаймиева. Легенду о завоевании Булгара воинами Тамерлана несколько раз показали в Тинчуринском театре в режиссере Георгия Ковтуна, планировали даже опенэйр-постановку в самой столице ханства, однако история не получила продолжения. Эхом можно разве что тот факт, что театр имени Тинчурина несколько рассматривают как основу для музыкального театра Казани. В частности, здесь показывались результаты работы «Kazan Opera Lab», для чего была обновлена давно пустовавшая оркестровая яма, а сам Тинчуринский в прошлом году представил спектакль «Башмачки JAZZ», в котором слегка модернизировал пьесу Тази Гиззата и Джаудата Файзи.

В студенческом «Алтын Казане» друзья и коллеги Низамова. Каждый из них, в итоге, сделал достойную карьеру. Рузиль Гатин выступил в в миланском La Scala, Гульнора Гатина теперь может считаться одной из главных в казанской опере, Эльмира Калимуллина стала звездой шоу «Голос», Айдар Сулейманов оказался одним из триумфаторов «Тюрквижн-2014» и обладателем Гран-при фестиваля «Биир кун» («Под одним солнцем»). Наверное, самая незавидная история у Алины Шарипжановой — один из мощнейших голосов республики, наша Арета Франклин, до сих пор больше известна как эстрадный и кавер-артист.

Впервые историю о казане, который кипит в добрых руках, поставили в оперной студии Казанской консерватории. Фото instagram.com/elmirnizamov

Рок-опера ожила после студенческой постановки повторно в 2014 году, когда к труппе присоединился, в частности, Филюс Кагиров, до этого считавшийся певцом эстрадным и народным (а сейчас он — приглашенный солист оперного, поет партию Шах Али в «Сююмбике»), а также Артур Исламов, отметившийся и в Мариинке, и дома, и совмещающий работу в опере с рок-проектами (тогда он еще пел в группe Alqanat, а недавно выиграл грант «Татнефти» на развитие татарской рок-группы).

Репетиции «Казана» проходили в ДК «Сайдаш», режиссировал их Михаил Панджавидзе. Панджавидзе известен как постановщик в Большом театре, а также в ТГАТ имени Джалиля, где за спектакль «Любовь поэта» он получил госпремию РТ — опять же имени Джалиля, а за постановку оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» его номинировали на «Золотую маску». К слову, тогда Панджавидзе резко отказывался от названия «рок-опера», считая, что Низамов написал классический бродвейский мюзикл в духе Эндрю Ллойд Уэббера.

В день суверенитета часовое ревю боролось за внимание зрителя с ГСО РТ, которое выступало у Дворца Земледелия.

При этом тогда уже Низамов в интервью сетовал, что молодым композиторам негде ставить большие произведения, и все ограничивается разовыми проектами. Появляются такие работы, как «Ак бүре» Зульфии Рауповой, «Сөембикә канаты» Эльмиры Галимовой, «Семь жемчужин» Радика Салимова, «Ночь перед Рождеством» Елены Анисимовой, «9/11» Юлии Бекбулатовой, а показывать их негде.



На «Үзгәреш җиле» зритель увидел немало интересных певцов, которые с разным успехом сочетали народную мелизматику и иноязычные мотивы. Фото Рината Назметдинова

Что надул нам «Ветер перемен»

Появившийся в 2016 году в оперном театре фестиваль «Үзгәреш җиле» явно не ставил целью продвижение молодежи. Старые песни, обряженные в джазовые, порой американизированные эстрадные аранжировки, вызывали у публики полярные мнения. Одни считали, что тем самым татарская музыка найдет своего слушателя за рубежом (количество просмотров на Youtube говорило об обратном), другие — что у известных песен уже есть сложившиеся звучание, и менять его не стоит. В любом случае, другого такого же крупного проекта на эстраде еще не было. К тому же на сцене зритель увидел немало интересных певцов, которые с разным успехом сочетали народную мелизматику и иноязычные мотивы. В итоге в начале 2020 года «Ветер перемен» дошел до Нью-Йорка, где часть этих артистов спела в «Карнеги-Холле», порадовав местную диаспору.



В конце июня Низамов у себя в «Инстаграме» сообщил, что вместе с Михаилом Панджавидзе они начали работу над «Алтын Казан» — в версии 3.0. Вокалистов шестеро — Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Алина Шарипжанова, Айдар Сулейманов, Филюс Кагиров и новенький Айдар Нураянов — солист оперного. Любопытно, что Калимуллина в свое время отказалась от участия в «Ветре перемен», объясняя это тем, что он не оказался конкурсом вокалистов. Остальные — проверенные годами соратниками. Также в составе — постоянный участник фестиваля, Заслуженный артист Республики Татарстан, трубач Вадим Эйленкриг.



Над проектом работает режиссер Михаил Панджавидзе, Сергей Мандрик, который работал в «Үзгәреш җиле», ставит танцы со своими танцорами. Задействованы оркестр оперного театр, оркестр Вадима Эйленкрига (на фото). Фото tatar-inform.ru

«Еще один акт я написал во время пандемии»

О том, как проходит работа над мюзиклом, рассказал сам Эльмир Низамов.

— Как началась история постановки в опере?

— Где-то года два назад Рауфаль Сабирович сказал мне, что ему было бы интересно показать мюзикл в театре. Формат на «Үзгәреш җиле» был понятен, а мы с ним обсуждали, как бы поставить «Алтын Казан». Все это откладывалось, пока, наконец, не возникла идея представить «Үзгәреш җиле» в виде мюзикла.

— Это было до пандемии?

— Да, мы решились уже в прошлом году.

— Кто еще активно задействован?

— Режиссер Михаил Панджавидзе. Сергей Мандрик, который работал в «Үзгәреш җиле», ставит танцы со своими танцорами. Оркестр оперного театр, оркестр Эйленкрига.

— Насколько это отличается от постановок прошлых лет?

— Отличаются достаточно сильно. Мы этот спектакль начинали как мою выпускную работа в консерватории. Ставила его оперная студия, в ней пели Гульнора Гатина, Рузиль Гатина, Эльмира Калимуллина, которая тогда была студенткой. Спустя четыре года мы сделали с Панджавидзе короткую, сокращенную версию для Дня города, показали ее 30 августа в 2014 году у Чаши. Тогда версию загорелся идеей, что ее можно поставить как полноценную работу в театре, он тогда еще идею вынашивал. Часовая постановка 2014 года была сильно модифицирована, теперь это 2,5 часа, два отделения. То есть у нас был одноактный спектакль, а стал двухактный. И этот акт я написал во время пандемии, по сути.

— Тогда ты говорил, что специально слушал «референсы», другие рок-оперы, словом, тогда это был совсем другой ты. Каково работать с этим материалом сейчас?.

— Я уже приобрел опыт, во мне изменилось многое, я многое в музыке пересмотрел, даже переписал. Остались некоторые песни, хиты, которые исполняются с того времени отдельно. Написались новые переходы. Можно сказать, что это, по факту, новый спектакль. История та же, хиты же, музыкальная канва доработана и переработана.

«У нас был одноактный спектакль, а стал двухактный. И этот акт я написал во время пандемии, по сути», — говорит Низамов. Фото instagram.com/elmirnizamov

— За что отвечает Вадим Эйленкриг?

— Он отвечает за эстрадную, джазовую часть оркестра. У нас есть дирижер Станислав Курбацкий. Он отвечает за общее звучание, а Вадим — за джазовое. Эйленкриг — не просто трубач, но и художественный руководитель. Джазовые элементы, как их лучше исполнять — все это идет от него. В мюзикле есть и фанк, и рок, и блюз. Музыканты — прекрасные импровизаторы. Мы придумаем многое вместе.

— Вокалистов на сцене шесть. При этом в фестивале участвовало гораздо больше певцов? Они в запасных?

— Насколько понимаю, каждый год к костяку исполнителей добавлялись новые, в зависимости от формата концерта, песен. У нас изначально вокалистов шесть, героев мы добавить не можем. Но, может быть, появится второй состав, но это не точно.

— Какие планы у постановки?

— Могу точно сказать, пока речь идет о премьере в декабре. Я надеюсь, что карантины и пандемии закончатся. А дальнейшая судьба… Хочется верить, что будет много постановок. Но мы пока ждем премьеру. Но обсуждается, что у мюзикла будет длинная судьба.

— Все мы знаем, что в опере национальные вещи ставятся редко...

— Наверное, не так часто, как хотелось бы. Все сейчас зависит от реакции публики, но мне кажется, что мюзикл должны принять хорошо. Это современно, оригинально, в эффектных декорациях (они сейчас обсуждаются).

— Насколько тебе комфортно работать в оперном?

— На самом деле, мне очень комфортно. Когда я пришел с материалом, то сначала волновался. Это оперный театр, а тут джаз, фанк, импровизация! Когда я начал общаться с музыкантами, артистами хора, то увидел, что они давно подобного ждали, чего-то молодежного, иного. Они в восторге от возможности петь так.

— Ты беседуешь со мной явно не из Казани?

— Я улетел в Москву, потому что московские музыканты параллельно с репетициями пишут к премьере студийную версию. Так что «Алтын Казан» выйдет на диске — нам предстоит записать все голоса, хоры. Это будет двойной альбом. Работа проходит на студии Игоря Крутого.

